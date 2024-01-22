Чизкейк «Нью-Йорк» классический

Классический чизкейк «Нью-Йорк» – это изысканный пирог, который поможет вам, украсить любой праздничный стол, накрытый по любому поводу либо разнообразить семейное чаепитие. Главной «изюминкой» такой десерта считается нежная и тающая во рту текстура, которая влюбляет в себя при первой же дегустации. Для насыщенности вкуса вы можете ввести в состав различные мягкие сыры, свежие ягоды либо фрукты. Добавки вы можете выбирать по своему усмотрению.

Классический чизкейк «Нью-Йорк» в домашних условиях

Классический чизкейк «Нью-Йорк» в домашних условиях – это оригинальный десерт, который похож, как на открытый пирог, так и на праздничный торт. Лакомство сочетает в себя мягкую песочную основу, которая тает во рту, а также сырную начинку, которая покоряет своими цитрусовыми нотками.

Ингредиенты –+8 порц.

Печенье 200 гр.

Масло сливочное 110 гр.

Сыр творожный 750 гр.

Сахар-песок 210 гр.

Ванильный сахар 10 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Сливки 180 мл. (33-35%)

Лимонная цедра 1 ч.л.

Шаги 6 ч.

Классический чизкейк «Нью-Йорк» легко можно приготовить в домашних условиях. Выкладываем на стол продукты по списку. Выкладываем печенье в чашу блендера либо кухонного комбайна и пробиваем в крошку. Любым удобным способом растапливаем сливочное масло и выливаем горячую массу к печенью. Старательно перемешиваем до объединения. Высыпаем «тесто» на дно разъемной формы, разравниваем и утрамбовываем дном стакана. Убираем заготовку на 10 минут в духовку, при 180 градусах. Затем даем время полностью остыть. Перед выпечкой рекомендуется обернуть форму в фольгу и внизу установить емкость с водой. Тем временем лимон ошпариваем кипятком, вытираем бумажным полотенцем и трем на мелкой терке цедру. Два вида сахара перемалываем в кофемолке и смешиваем с творожным сыром комнатной температуры. Слегка взбиваем массу миксером на минимальной скорости. Яйца вводим по одному, каждый раз хорошенько перемешивая венчиком. Вмешиваем цедру. В последнюю очередь вливаем сливки и снова мешаем. Крем выливаем на основу и разравниваем. Форму ставим на противень и наливаем воду до середины формы, выпекаем 60-80 минут при температурной отметке в 140-160 градусов. После, оставляем десерт в теплой духовке еще на час, а затем на всю ночь убираем в холодильник для стабилизации. Рекомендуется накрыть и затянуть пленкой. Классический чизкейк «Нью-Йорк» готов! Охлажденное угощение извлекаем из формы и подаем к столу. Приятного аппетита!

Чизкейк Нью-Йорк с творогом без выпечки

Чизкейк Нью-Йорк с творогом без выпечки – это прекрасный вариант сладкого угощения для тех, кто не любит и не умеет работать с тестом, а также предпочитает простые и быстрые рецепты. И несмотря на то, что лакомство не подвергается тепловой обработке, вкус его просто изумителен!

Время готовки – 4 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 380 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Творог – 400 гр.

Сметана – 350 гр.

Агар-агар – 15 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Молоко – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печенье разламываем и измельчаем при помощи блендера.

Шаг 2. Добавляем мягкое сливочное масло и запускаем технику еще на 30 секунд.

Шаг 3. Дно разъемного кольца устилаем пекарской бумагой и руками распределяем основу, формируя невысокие бортики. Убираем в морозилку.

Шаг 4. В чашу выкладываем сметану и творог, пробиваем погружным блендером.

Шаг 5. Параллельно в сотейник отправляем агар-агар, молоко и сахар – на медленном огне доводим до кипения и при постоянном помешивании провариваем 120 секунд.

Шаг 6. Загустевший состав выливаем к творожной массе и активно перемешиваем до объединения.

Шаг 7. Выкладываем начинку на охлажденную основу и разравниваем лопаткой, убираем в холодильник на три часа.

Шаг 8. Через несколько часов снимаем кольцо и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Чизкейк Нью-Йорк из рикотты

Чизкейк Нью-Йорк из рикотты, дополненный домашним соусом из вишни – это настоящее блаженство для дегустирующих, ведь это лакомство сочетает в себя невероятно нежную текстуру и яркий неповторимый вкус, который идеально скрасит любое чаепитие.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 200 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Рикотта – 500 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Сахар ванильный – 1 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Яйца – 4 шт.

Сметана – 120 гр.

Для соуса:

Вишня – 300 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Крахмал – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с основы: печенье перемалываем в крошку и смешиваем с мягким сливочным маслом, формируем дно десерта, плотно утрамбовывая тесто.

Шаг 2. В отдельной посуде взбиваем миксером рикотту с сахарным песком двух видов и крахмалом. После вводим 4 желтка и сметану – снова взбиваем.

Шаг 3. В чистой и сухой емкости взбиваем белки до устойчивых пиков и аккуратно вмешиваем в сырную массу.

Шаг 4. Выкладываем начинку на песочную основу и выпекаем лакомство в духовке при 160 градусах на протяжении 50-55 минут.

Шаг 5. Для декора в сотейник отправляем ягоды и сахар, нагреваем и тонкой струей вливаем крахмал, размешанный в холодной воде – помешивая, увариваем до загустения и остужаем.

Шаг 6. Остывший чизкейк поливаем вишневым соусом и убираем в прохладное место минимум на 4 часа. Готовьте и получайте удовольствие!

Чизкейк Нью-Йорк с маскарпоне

Чизкейк Нью-Йорк с маскарпоне обладает невероятными вкусовыми характеристиками, а также тонким и сливочным ароматом, перед которым невозможно устоять, даже если вы соблюдаете диету или придерживаетесь правильного питания. Гармония нежного сыра и песочной основы – это невообразимо вкусно!

Время готовки – 9 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 110 гр.

Печенье песочное – 200 гр.

Маскарпоне – 300 гр.

Сыр сливочный – 300 гр.

Яйца – 2 шт.

Сливки 33% – 150 мл.

Пудра сахарная – 150 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с основы: печенье превращаем в крошку и перемешиваем с растопленным и остывшим сливочным маслом. Параллельно прогреваем духовку до отметки в 180 градусов.

Шаг 2. Разъемное кольцо устилаем пергаментом (дно) и распределяем песочную смесь, формуя дно и бортики – выпекаем 10 минут и остужаем.

Шаг 3. Тем временем готовим начинку: объединяем два вида сыра с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Выливаем сливки.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем венчиком и по одному вводим яйца.

Шаг 5. Остывшую форму оборачиваем в два слоя фольги, переливаем начинку. Градусы в духовке уменьшаем до 160.

Шаг 6. Разъемное кольцо помещаем в глубокий противень и вливаем воду так, чтобы жидкость доходила до середины десерта. Готовим на протяжении часа, после приоткрываем дверцу и оставляем угощение в таком виде еще на 60 минут. Далее даем десерту остыть при комнатной температуре.

Шаг 7. Накрываем чизкейк пленкой и убираем в холодильник на 6-8 часов. По желанию декорируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Чизкейк Нью-Йорк с малиной

Чизкейк Нью-Йорк с малиной, приготовленный не из творожного сыра, а из смеси сливочного масла и творога, по своей консистенции получается чем-то похожим на суфле, благодаря чему тает во рту в прямом смысле. Этот рецепт упрощенный, поэтому у вас получится даже с первого раз!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Малина – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером с добавлением сахарного песка и творога.

Шаг 2. Яйца вводим по одному, каждый раз тщательно перемешивая.

Шаг 3. Добавляем немного соли и муки – объединяем на минимальных оборотах миксера.

Шаг 4. Добавляем ягоды и аккуратно перемешиваем лопаткой либо ложкой.

Шаг 5. Форму для выпекания промазываем маслом и переливаем подготовленную массу, несколько раз ударяем об поверхность, избавляясь от пузырьков воздуха.

Шаг 6. Готовим в духовке при 180 градусах в течение получаса.

Шаг 7. Перед подачей полностью остужаем и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!

Домашний чизкейк «Нью-Йорк» с клубникой

Домашний чизкейк «Нью-Йорк» с клубникой – это изысканное угощение, которое украсит ваш праздничный стол, накрытый абсолютно по любому поводу. Десерт прекрасно сочетается с чашечкой ароматного чая или кофе, а по своему вкусу приходится по душе каждому, кто попробует хотя бы ложечку!

Время готовки – 4 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Для основы:

Масло сливочное – 75 гр.

Печенье песочное – 200 гр.

Для начинки:

Творог – 600 гр.

Сметана – 300 гр.

Сахар-песок – 180 гр.

Яйца – 3 шт.

Крахмал – 3 ст.л.

Лимон – ½ шт.

Сахар ванильный – 10 гр.

Дополнительно:

Клубника – 300-800 гр.

Сахар-песок – 2-3 ст.л.

Желе для торта – 1 паковка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем печенье в чаше блендера, добавляем сливочное масло комнатной температуры и включаем ножи еще на 30-60 секунд.

Шаг 2. Полученную массу распределяем по дну и бортикам разъемного кольца, разравниваем и утрамбовываем – выпекаем в духовке при 160 градусах 10-15 минут и остужаем.

Шаг 3. Творог и яйца комнатной температуры растираем зубцами вилки до однородной консистенции.

Шаг 4. Следом вводим остальные составляющие начинки и старательно перемешиваем венчиком, миксер использовать не следует.

Шаг 5. Оборачиваем кольцо в несколько слоев фольги.

Шаг 6. На основу выливаем творожную массу и встряхиваем для равномерного распределения.

Шаг 7. Ставим полуфабрикат в противень и до середины формы вливаем кипяток, готовим при 160 градусах 60-80 минут. Затем остужаем, приоткрыв дверцу духовки.

Шаг 8. После остывания, на всю ночь отправляем на полку холодильника.

Шаг 9. Наутро готовим декор: промытые ягоды разрезаем на 4-6 ломтиков.

Шаг 10. Красивые и ровные ломтики выкладываем слоями, начиная от бортиков.

Шаг 11. Поливаем клубнику желе, приготовленным согласно инструкции. Аккуратно снимаем форму и перекладываем чизкейк на сервировочное блюдо.

Шаг 12. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Чизкейк «Нью-Йорк» с карамелью в домашних условиях

Чизкейк «Нью-Йорк» с карамелью в домашних условиях может приготовить каждый, причем потратить на процесс придется не более, чем тридцать минут! Предлагаем вам дополнить аппетитную карамель цельным арахисом и в полной мере насладиться изумительным десертом.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для основы:

Печенье – 400 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Какао-порошок – 20 гр.

Для начинки:

Сыр творожный – 600 гр.

Яйца – 3 шт.

Сливки – 220 мл.

Сахар-песок – 150 гр.

Эссенция ванильная – 1 ч.л.

Для карамели:

Арахис очищенный – 250 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Сливки – 150 мл.

Соль – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Процесс начинаем с «теста»: печенье перемалываем и объединяем с мягким сливочным маслом и какао-порошком.

Шаг 2. Дно формы выстилаем пекарской бумагой и высыпаем подготовленный состав, руками формируем основу и бортики – отправляем в холодильную камеру.

Шаг 3. Переходим к начинке: в чаше с высокими бортами смешиваем яйца, творожный сыр, сахар, экстракт ванили и сливки.

Шаг 4. Нежную сырную массу переливаем на шоколадное тесто и выпекаем заготовку в духовке при температуре 130 градусов на протяжении 90 минут. Остужаем десерт прямо в духовом шкафу, приоткрыв дверцу. Далее охлаждаем в холодильнике (полчаса достаточно).

Шаг 5. Займемся карамелью: в толстостенной кастрюле растапливаем сахар и быстро вмешиваем сливочное масло.

Шаг 6. Следом подливаем горячие сливки и убираем посуду с огня, пробиваем блендером.

Шаг 7. Высыпаем орешки и мешаем – остужаем.

Шаг 8. Выкладываем арахис в карамели на верхушку чизкейка и переходим к сервировке.

Шаг 9. Приятного аппетита!

Чизкейк Нью-Йорк с вишней

Чизкейк Нью-Йорк с вишней – это десерт, который поражает не только своими прекрасными вкусовыми характеристиками и непревзойденным ароматом, но еще и эффектным внешним видом. Угощение получается пышным и очень аппетитным, попробуем же!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для основы:

Крекеры ванильные/шоколадные – 240 гр.

Масло сливочное растопленное – 8 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Для крема:

Сыр «Филадельфия» – 240 гр.

Мука – 3 ст.л.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Цедра апельсина – 1 ч.л.

Яйца – 5 шт.

Желтки яичные – 2 шт.

Ванилин – 2 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Для начинки:

Вишня без косточек – 300 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Сок лимона – 2 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крекеры измельчаем в чаше блендера.

Шаг 2. К полученной крошке добавляем мягкое сливочное масло, сахарный песок и немного соли – распределяем по дну и бортикам формы, смазанной маслом, убираем в морозилку.

Шаг 3. В чаше блендера либо кухонного комбайна объединяем муку, сыр, цедру, сахар, муку. После вводим ванилин и яйца с желтками (по одному), на этом этапе работаем на минимальной скорости венчиков.

Шаг 4. Переливаем начинку на тесто и ставим заготовку на противень – первые 12 минут выпекаем в духовке при 290 градусах, после уменьшаем нагрев до 95 градусов и засекаем 60 минут. Остужаем угощение при комнатной температуре, а после остужаем в холодильной камере.

Шаг 5. Для ягодного слоя в сотейник выкладываем вишню, высыпаем крахмал и сахар, выливаем цитрусовый сок – доводим до кипения и при постоянном помешивании увариваем до загустения. Остужаем и выкладываем на верхушку. Приятного аппетита!