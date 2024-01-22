Чизкейк «Нью-Йорк» классический

Классический чизкейк «Нью-Йорк» – это изысканный пирог, который поможет вам, украсить любой праздничный стол, накрытый по любому поводу либо разнообразить семейное чаепитие. Главной «изюминкой» такой десерта считается нежная и тающая во рту текстура, которая влюбляет в себя при первой же дегустации. Для насыщенности вкуса вы можете ввести в состав различные мягкие сыры, свежие ягоды либо фрукты. Добавки вы можете выбирать по своему усмотрению.
Классический чизкейк «Нью-Йорк» в домашних условиях
Классический чизкейк «Нью-Йорк» в домашних условиях – это оригинальный десерт, который похож, как на открытый пирог, так и на праздничный торт. Лакомство сочетает в себя мягкую песочную основу, которая тает во рту, а также сырную начинку, которая покоряет своими цитрусовыми нотками.
Ингредиенты –+8 порц.
- Печенье 200 гр.
- Масло сливочное 110 гр.
- Сыр творожный 750 гр.
- Сахар-песок 210 гр.
- Ванильный сахар 10 гр.
- Яйцо куриное 3 шт.
- Сливки 180 мл. (33-35%)
- Лимонная цедра 1 ч.л.
Шаги 6 ч.
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Классический чизкейк «Нью-Йорк» легко можно приготовить в домашних условиях. Выкладываем на стол продукты по списку.
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Выкладываем печенье в чашу блендера либо кухонного комбайна и пробиваем в крошку.
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Любым удобным способом растапливаем сливочное масло и выливаем горячую массу к печенью.
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Старательно перемешиваем до объединения.
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Высыпаем «тесто» на дно разъемной формы, разравниваем и утрамбовываем дном стакана.
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Убираем заготовку на 10 минут в духовку, при 180 градусах. Затем даем время полностью остыть.
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Перед выпечкой рекомендуется обернуть форму в фольгу и внизу установить емкость с водой.
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Тем временем лимон ошпариваем кипятком, вытираем бумажным полотенцем и трем на мелкой терке цедру.
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Два вида сахара перемалываем в кофемолке и смешиваем с творожным сыром комнатной температуры.
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Слегка взбиваем массу миксером на минимальной скорости.
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Яйца вводим по одному, каждый раз хорошенько перемешивая венчиком.
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Вмешиваем цедру.
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В последнюю очередь вливаем сливки и снова мешаем.
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Крем выливаем на основу и разравниваем.
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Форму ставим на противень и наливаем воду до середины формы, выпекаем 60-80 минут при температурной отметке в 140-160 градусов. После, оставляем десерт в теплой духовке еще на час, а затем на всю ночь убираем в холодильник для стабилизации. Рекомендуется накрыть и затянуть пленкой.
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Классический чизкейк «Нью-Йорк» готов! Охлажденное угощение извлекаем из формы и подаем к столу. Приятного аппетита!
Чизкейк Нью-Йорк с творогом без выпечки
Чизкейк Нью-Йорк с творогом без выпечки – это прекрасный вариант сладкого угощения для тех, кто не любит и не умеет работать с тестом, а также предпочитает простые и быстрые рецепты. И несмотря на то, что лакомство не подвергается тепловой обработке, вкус его просто изумителен!
Время готовки – 4 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Печенье песочное – 380 гр.
- Масло сливочное – 180 гр.
- Творог – 400 гр.
- Сметана – 350 гр.
- Агар-агар – 15 гр.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Молоко – 200 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Печенье разламываем и измельчаем при помощи блендера.
Шаг 2. Добавляем мягкое сливочное масло и запускаем технику еще на 30 секунд.
Шаг 3. Дно разъемного кольца устилаем пекарской бумагой и руками распределяем основу, формируя невысокие бортики. Убираем в морозилку.
Шаг 4. В чашу выкладываем сметану и творог, пробиваем погружным блендером.
Шаг 5. Параллельно в сотейник отправляем агар-агар, молоко и сахар – на медленном огне доводим до кипения и при постоянном помешивании провариваем 120 секунд.
Шаг 6. Загустевший состав выливаем к творожной массе и активно перемешиваем до объединения.
Шаг 7. Выкладываем начинку на охлажденную основу и разравниваем лопаткой, убираем в холодильник на три часа.
Шаг 8. Через несколько часов снимаем кольцо и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!
Чизкейк Нью-Йорк из рикотты
Чизкейк Нью-Йорк из рикотты, дополненный домашним соусом из вишни – это настоящее блаженство для дегустирующих, ведь это лакомство сочетает в себя невероятно нежную текстуру и яркий неповторимый вкус, который идеально скрасит любое чаепитие.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 20-30 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
- Печенье песочное – 200 гр.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Рикотта – 500 гр.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Сахар ванильный – 1 ст.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Яйца – 4 шт.
- Сметана – 120 гр.
Для соуса:
- Вишня – 300 гр.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Крахмал – 10 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начинаем с основы: печенье перемалываем в крошку и смешиваем с мягким сливочным маслом, формируем дно десерта, плотно утрамбовывая тесто.
Шаг 2. В отдельной посуде взбиваем миксером рикотту с сахарным песком двух видов и крахмалом. После вводим 4 желтка и сметану – снова взбиваем.
Шаг 3. В чистой и сухой емкости взбиваем белки до устойчивых пиков и аккуратно вмешиваем в сырную массу.
Шаг 4. Выкладываем начинку на песочную основу и выпекаем лакомство в духовке при 160 градусах на протяжении 50-55 минут.
Шаг 5. Для декора в сотейник отправляем ягоды и сахар, нагреваем и тонкой струей вливаем крахмал, размешанный в холодной воде – помешивая, увариваем до загустения и остужаем.
Шаг 6. Остывший чизкейк поливаем вишневым соусом и убираем в прохладное место минимум на 4 часа. Готовьте и получайте удовольствие!
Чизкейк Нью-Йорк с маскарпоне
Чизкейк Нью-Йорк с маскарпоне обладает невероятными вкусовыми характеристиками, а также тонким и сливочным ароматом, перед которым невозможно устоять, даже если вы соблюдаете диету или придерживаетесь правильного питания. Гармония нежного сыра и песочной основы – это невообразимо вкусно!
Время готовки – 9 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 110 гр.
- Печенье песочное – 200 гр.
- Маскарпоне – 300 гр.
- Сыр сливочный – 300 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сливки 33% – 150 мл.
- Пудра сахарная – 150 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начинаем с основы: печенье превращаем в крошку и перемешиваем с растопленным и остывшим сливочным маслом. Параллельно прогреваем духовку до отметки в 180 градусов.
Шаг 2. Разъемное кольцо устилаем пергаментом (дно) и распределяем песочную смесь, формуя дно и бортики – выпекаем 10 минут и остужаем.
Шаг 3. Тем временем готовим начинку: объединяем два вида сыра с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Выливаем сливки.
Шаг 4. Тщательно перемешиваем венчиком и по одному вводим яйца.
Шаг 5. Остывшую форму оборачиваем в два слоя фольги, переливаем начинку. Градусы в духовке уменьшаем до 160.
Шаг 6. Разъемное кольцо помещаем в глубокий противень и вливаем воду так, чтобы жидкость доходила до середины десерта. Готовим на протяжении часа, после приоткрываем дверцу и оставляем угощение в таком виде еще на 60 минут. Далее даем десерту остыть при комнатной температуре.
Шаг 7. Накрываем чизкейк пленкой и убираем в холодильник на 6-8 часов. По желанию декорируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Чизкейк Нью-Йорк с малиной
Чизкейк Нью-Йорк с малиной, приготовленный не из творожного сыра, а из смеси сливочного масла и творога, по своей консистенции получается чем-то похожим на суфле, благодаря чему тает во рту в прямом смысле. Этот рецепт упрощенный, поэтому у вас получится даже с первого раз!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Творог – 200 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Масло сливочное – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Мука – 3 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Малина – 1 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером с добавлением сахарного песка и творога.
Шаг 2. Яйца вводим по одному, каждый раз тщательно перемешивая.
Шаг 3. Добавляем немного соли и муки – объединяем на минимальных оборотах миксера.
Шаг 4. Добавляем ягоды и аккуратно перемешиваем лопаткой либо ложкой.
Шаг 5. Форму для выпекания промазываем маслом и переливаем подготовленную массу, несколько раз ударяем об поверхность, избавляясь от пузырьков воздуха.
Шаг 6. Готовим в духовке при 180 градусах в течение получаса.
Шаг 7. Перед подачей полностью остужаем и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!
Домашний чизкейк «Нью-Йорк» с клубникой
Домашний чизкейк «Нью-Йорк» с клубникой – это изысканное угощение, которое украсит ваш праздничный стол, накрытый абсолютно по любому поводу. Десерт прекрасно сочетается с чашечкой ароматного чая или кофе, а по своему вкусу приходится по душе каждому, кто попробует хотя бы ложечку!
Время готовки – 4 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
Для основы:
- Масло сливочное – 75 гр.
- Печенье песочное – 200 гр.
Для начинки:
- Творог – 600 гр.
- Сметана – 300 гр.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Крахмал – 3 ст.л.
- Лимон – ½ шт.
- Сахар ванильный – 10 гр.
Дополнительно:
- Клубника – 300-800 гр.
- Сахар-песок – 2-3 ст.л.
- Желе для торта – 1 паковка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Измельчаем печенье в чаше блендера, добавляем сливочное масло комнатной температуры и включаем ножи еще на 30-60 секунд.
Шаг 2. Полученную массу распределяем по дну и бортикам разъемного кольца, разравниваем и утрамбовываем – выпекаем в духовке при 160 градусах 10-15 минут и остужаем.
Шаг 3. Творог и яйца комнатной температуры растираем зубцами вилки до однородной консистенции.
Шаг 4. Следом вводим остальные составляющие начинки и старательно перемешиваем венчиком, миксер использовать не следует.
Шаг 5. Оборачиваем кольцо в несколько слоев фольги.
Шаг 6. На основу выливаем творожную массу и встряхиваем для равномерного распределения.
Шаг 7. Ставим полуфабрикат в противень и до середины формы вливаем кипяток, готовим при 160 градусах 60-80 минут. Затем остужаем, приоткрыв дверцу духовки.
Шаг 8. После остывания, на всю ночь отправляем на полку холодильника.
Шаг 9. Наутро готовим декор: промытые ягоды разрезаем на 4-6 ломтиков.
Шаг 10. Красивые и ровные ломтики выкладываем слоями, начиная от бортиков.
Шаг 11. Поливаем клубнику желе, приготовленным согласно инструкции. Аккуратно снимаем форму и перекладываем чизкейк на сервировочное блюдо.
Шаг 12. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Чизкейк «Нью-Йорк» с карамелью в домашних условиях
Чизкейк «Нью-Йорк» с карамелью в домашних условиях может приготовить каждый, причем потратить на процесс придется не более, чем тридцать минут! Предлагаем вам дополнить аппетитную карамель цельным арахисом и в полной мере насладиться изумительным десертом.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
Для основы:
- Печенье – 400 гр.
- Масло сливочное – 150 гр.
- Какао-порошок – 20 гр.
Для начинки:
- Сыр творожный – 600 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Сливки – 220 мл.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Эссенция ванильная – 1 ч.л.
Для карамели:
- Арахис очищенный – 250 гр.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Масло сливочное – 70 гр.
- Сливки – 150 мл.
- Соль – 3 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Процесс начинаем с «теста»: печенье перемалываем и объединяем с мягким сливочным маслом и какао-порошком.
Шаг 2. Дно формы выстилаем пекарской бумагой и высыпаем подготовленный состав, руками формируем основу и бортики – отправляем в холодильную камеру.
Шаг 3. Переходим к начинке: в чаше с высокими бортами смешиваем яйца, творожный сыр, сахар, экстракт ванили и сливки.
Шаг 4. Нежную сырную массу переливаем на шоколадное тесто и выпекаем заготовку в духовке при температуре 130 градусов на протяжении 90 минут. Остужаем десерт прямо в духовом шкафу, приоткрыв дверцу. Далее охлаждаем в холодильнике (полчаса достаточно).
Шаг 5. Займемся карамелью: в толстостенной кастрюле растапливаем сахар и быстро вмешиваем сливочное масло.
Шаг 6. Следом подливаем горячие сливки и убираем посуду с огня, пробиваем блендером.
Шаг 7. Высыпаем орешки и мешаем – остужаем.
Шаг 8. Выкладываем арахис в карамели на верхушку чизкейка и переходим к сервировке.
Шаг 9. Приятного аппетита!
Чизкейк Нью-Йорк с вишней
Чизкейк Нью-Йорк с вишней – это десерт, который поражает не только своими прекрасными вкусовыми характеристиками и непревзойденным ароматом, но еще и эффектным внешним видом. Угощение получается пышным и очень аппетитным, попробуем же!
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
Для основы:
- Крекеры ванильные/шоколадные – 240 гр.
- Масло сливочное растопленное – 8 ст.л.
- Соль – ¼ ч.л.
- Сахар-песок – 100 гр.
Для крема:
- Сыр «Филадельфия» – 240 гр.
- Мука – 3 ст.л.
- Цедра лимона – 1 ч.л.
- Цедра апельсина – 1 ч.л.
- Яйца – 5 шт.
- Желтки яичные – 2 шт.
- Ванилин – 2 гр.
- Сахар-песок – 150 гр.
Для начинки:
- Вишня без косточек – 300 гр.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Крекеры измельчаем в чаше блендера.
Шаг 2. К полученной крошке добавляем мягкое сливочное масло, сахарный песок и немного соли – распределяем по дну и бортикам формы, смазанной маслом, убираем в морозилку.
Шаг 3. В чаше блендера либо кухонного комбайна объединяем муку, сыр, цедру, сахар, муку. После вводим ванилин и яйца с желтками (по одному), на этом этапе работаем на минимальной скорости венчиков.
Шаг 4. Переливаем начинку на тесто и ставим заготовку на противень – первые 12 минут выпекаем в духовке при 290 градусах, после уменьшаем нагрев до 95 градусов и засекаем 60 минут. Остужаем угощение при комнатной температуре, а после остужаем в холодильной камере.
Шаг 5. Для ягодного слоя в сотейник выкладываем вишню, высыпаем крахмал и сахар, выливаем цитрусовый сок – доводим до кипения и при постоянном помешивании увариваем до загустения. Остужаем и выкладываем на верхушку. Приятного аппетита!