Описание приготовления:

Для приготовления блюда приобретайте замороженные мидии с закрытыми раковинами. По желанию можно добавить в соус различные пряности и приправы, например, итальянские травы. Сливки лучше всего вливать 10% или 15%, они не такие жирные и отлично подчеркивают вкус морепродуктов. Помните, что сливки образуют обильную пену, поэтому полностью крышкой емкость не накрывайте!

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Романтический ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Мидии 400 Грамм (в раковинах)

Лук репчатый 2 Штуки

Сливки 120 Миллилитров (15% жирности)

Чеснок 5 Зубчиков (мелкие)

Петрушка 10 Грамм

Масло сливочное 40 Грамм

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

106 ккал

Калорийность

2 г

Белки

10 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мидии в сливочно-чесночном соусе»

Подготовьте указанные ингредиенты. Если приобретали мидии замороженными, то разморозьте их в теплой, но не горячей воде 5-10 минут. Лук и чеснок очистите от шелухи и промойте.

Нарежьте луковицы полукольцами или мелкими кубиками. Растопите в сковороде сливочное масло и обжарьте в нем луковую нарезку примерно 3-4 минут до золотистого цвета.

Влейте сливки, всыпьте молотый черный перец. На этом этапе можно добавить различные приправы и специи.

Промойте ракушки с мидиями, удалите раскрытые и лопнувшие. Выложите мидии на сковороду в соус.

Спрессуйте в емкость чеснок через специальный гаджет или нарежьте его мелко-мелко. Добавьте к мидиям вместе с солью. Если свежего чеснока нет в наличии, то используйте молотый сушеный чеснок.

Промойте и измельчите зелень петрушки, кинзы или укропа. Добавьте ее в емкость и перемешайте. Прикройте сковороду крышкой, но не накрывайте полностью.

Потушите мидии в сливочно-чесночном соусе примерно 4-5 минут, время от времени их перемешивая.

Затем выложите ароматные морепродукты на блюдо и полейте оставшимся в сковороде соусом. Подайте к столу с гренками или сухариками, крутонами.