Описание приготовления:
Для приготовления блюда приобретайте замороженные мидии с закрытыми раковинами. По желанию можно добавить в соус различные пряности и приправы, например, итальянские травы. Сливки лучше всего вливать 10% или 15%, они не такие жирные и отлично подчеркивают вкус морепродуктов. Помните, что сливки образуют обильную пену, поэтому полностью крышкой емкость не накрывайте!
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Романтический ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Мидии 400 Грамм (в раковинах)
- Лук репчатый 2 Штуки
- Сливки 120 Миллилитров (15% жирности)
- Чеснок 5 Зубчиков (мелкие)
- Петрушка 10 Грамм
- Масло сливочное 40 Грамм
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 2
Калорийность
106 ккал
Калорийность
2 г
Белки
10 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мидии в сливочно-чесночном соусе»
Подготовьте указанные ингредиенты. Если приобретали мидии замороженными, то разморозьте их в теплой, но не горячей воде 5-10 минут. Лук и чеснок очистите от шелухи и промойте.
Нарежьте луковицы полукольцами или мелкими кубиками. Растопите в сковороде сливочное масло и обжарьте в нем луковую нарезку примерно 3-4 минут до золотистого цвета.
Влейте сливки, всыпьте молотый черный перец. На этом этапе можно добавить различные приправы и специи.
Промойте ракушки с мидиями, удалите раскрытые и лопнувшие. Выложите мидии на сковороду в соус.
Спрессуйте в емкость чеснок через специальный гаджет или нарежьте его мелко-мелко. Добавьте к мидиям вместе с солью. Если свежего чеснока нет в наличии, то используйте молотый сушеный чеснок.
Промойте и измельчите зелень петрушки, кинзы или укропа. Добавьте ее в емкость и перемешайте. Прикройте сковороду крышкой, но не накрывайте полностью.
Потушите мидии в сливочно-чесночном соусе примерно 4-5 минут, время от времени их перемешивая.
Затем выложите ароматные морепродукты на блюдо и полейте оставшимся в сковороде соусом. Подайте к столу с гренками или сухариками, крутонами.