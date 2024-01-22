Яблочные пончики на кефире: рецепт из серии «гости на пороге». Готовится быстро и всегда все есть под рукой

Пончики стали одним из самых популярных видов десерта в Америке. На Западе, особенно в США, культура потребления пончиков вышла на новый уровень. Ассоциируются пончики именно с полицией. Дело в том, что в Штатах американский полицейский может получить пончик и кофе бесплатно в любом заведении. Часто стражи порядка сутками патрулируют район. Для всех голодных полицейских есть особые акции от кафе с пончиками.
Конечно, не только полиция повлияла на актуальность пончиков. Также большое значение имеет реклама по телевидению и в кино.
В странах СНГ пончиками часто называют пышки. Расскажем, как приготовить яблочные пончики.
Ингредиенты для яблочных пончиков:
- кефир — 200 мл;
- сметана — 2 ст.л.;
- яйцо — 2 шт.;
- сахар — 2 ст.л.;
- соль — ⅓ ч.л.;
- разрыхлитель — ч.л.;
- мука — 160 г;
- яблоки — 3 шт.
Приготовление яблочных пончиков:
Соединяем в миске кефир со сметаной, разбиваем туда же яйца, высыпаем соль и сахарный песок. В другой таре смешиваем муку с разрыхлителем, частями добавляем сыпучие продукты в кефир, замешиваем тесто.
Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем на небольшие кусочки. Кладем яблоки в тесто, перемешиваем.
В сотейнике разогреваем растительное масло. В столовую ложку накладываем тесто, опускаем в масло и обжариваем.
Шумовкой выкладываем пончики на бумажное полотенце и даем маслу стечь.
Если яблоки сочные, то при смешении с тестом можно добавить ложку муки.