Яблочные пончики на кефире: рецепт из серии «гости на пороге». Готовится быстро и всегда все есть под рукой

Пончики стали одним из самых популярных видов десерта в Америке. На Западе, особенно в США, культура потребления пончиков вышла на новый уровень. Ассоциируются пончики именно с полицией. Дело в том, что в Штатах американский полицейский может получить пончик и кофе бесплатно в любом заведении. Часто стражи порядка сутками патрулируют район. Для всех голодных полицейских есть особые акции от кафе с пончиками.

Конечно, не только полиция повлияла на актуальность пончиков. Также большое значение имеет реклама по телевидению и в кино.

В странах СНГ пончиками часто называют пышки. Расскажем, как приготовить яблочные пончики.

Ингредиенты для яблочных пончиков:

кефир — 200 мл;

сметана — 2 ст.л.;

яйцо — 2 шт.;

сахар — 2 ст.л.;

соль — ⅓ ч.л.;

разрыхлитель — ч.л.;

мука — 160 г;

яблоки — 3 шт.

Приготовление яблочных пончиков:

Соединяем в миске кефир со сметаной, разбиваем туда же яйца, высыпаем соль и сахарный песок. В другой таре смешиваем муку с разрыхлителем, частями добавляем сыпучие продукты в кефир, замешиваем тесто.

Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем на небольшие кусочки. Кладем яблоки в тесто, перемешиваем.

В сотейнике разогреваем растительное масло. В столовую ложку накладываем тесто, опускаем в масло и обжариваем.

Шумовкой выкладываем пончики на бумажное полотенце и даем маслу стечь.

Если яблоки сочные, то при смешении с тестом можно добавить ложку муки.