Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Что приготовить на ужин для всей семьи – этот вопрос возникает в голове у хозяйки либо хозяина буквально каждый день, потому как после трудового дня, не хочется проводить весь вечер на кухне, а кормить своих домочадцев надо. И для того, чтобы упростить данную задачу, в этой статье мы собрали проверенные и невероятно вкусные рецепты тех кушаний, которые оценит по достоинству каждый, кто отведает хотя бы немного! Выбирайте блюда на свой вкус: мясо, рыба или же птица.

Быстрая и вкусная картошка с курицей в духовке на ужин

Быстрая и вкусная картошка с курицей в духовке на ужин – это идеальный вариант для большой семьи, после которого все останутся сытыми и довольными. Предлагаем вам дополнить и без того нежное мясо птицы сметаной и чесноком – нежно, ароматно и невероятно аппетитно!

Ингредиенты –+4 порц.

Курица 1 кг

Картофель 1 кг

Сметана 200 гр.

Чеснок 2 зуб.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 110 мин.

Как приготовить быстрый и вкусный ужин из простых продуктов для всей семьи? Почищенный и промытый картофель нарезаем ломтиками среднего размера. К овощу добавляем 100 грамм сметаны, черный перец и соль – перемешиваем. Подготовленный компонент распределяем по дну огнеупорной посуды с бортиками. Птицу разрезаем на порционные куски. Сдабриваем птицу остатками сметаны, солью, перцем и чесноком, пропущенным через пресс. Выкладываем курицу на картофель и при наличии времени оставляем для пропитки на полчаса. Затем убираем форму в духовой шкаф, предварительно прогретый до 200 градусов на 60-70 минут. Быстрый и вкусный ужин из простых продуктов готов! Ароматное кушанье раскладываем по тарелкам и приглашаем семью ужинать. Приятного аппетита!

Куриная грудка на сковороде быстро и вкусно

Куриная грудка на сковороде быстро и вкусно готовится всего лишь за 12 минут тепловой обработки, а в результате получается безумно сочной и ароматной. Для жарки нам потребуется совсем немного растительного масла, а для пикантного вкуса – гранулированный чеснок и сладкая паприка.

Время готовки – 22 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 650 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженную грудку тщательно промываем под струей воды и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 2. Избавляемся от кожицы.

Шаг 3. Срезаем филе с косточки.

Шаг 4. Отрезаем малое филе.

Шаг 5. Посыпаем мясо солью, черным перцем, сладкой паприкой и гранулированным чесноком со всех сторон.

Шаг 6. Выкладываем птицу на сковородку с растительным маслом, закрываем крышкой и готовим в течение 6 минут на умеренном пламени.

Шаг 7. Переворачиваем и жарим еще 6 минут.

Шаг 8. Румяное филе выкладываем на гарнир и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Свинина на скорую руку на ужин для всей семьи

Свинина на скорую руку на ужин для всей семьи, приготовленная с добавлением репчатого лука и приправ – это кушанье, которое по достоинству оценит каждый, кто попробует. Несмотря на элементарность процесса приготовления, кубики свинины обладают прекрасным вкусом и насыщенным ароматом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Свинина – 250 гр.

Луковица – 1 шт.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Чеснок гранулированный – ½ ч.л.

Специи для мяса – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу «освобождаем» от шелухи и нарезаем тонкими перьями, параллельно разогреваем сковороду и выливаем немного растительного масла.

Шаг 2. Свинину режем на ломтики «на один укус».

Шаг 3. В течение 3-4 минут пассеруем лук, затем добавляем мясо и перемешиваем.

Шаг 4. Сдабриваем компоненты солью и приправами, жарим 5-7 минут и убавляем огонь. Закрыв крышку, готовим еще 10 минут.

Шаг 5. Аппетитное мясо с луком подаем к столу в сочетании с гарниром и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Вкусное филе минтая в кляре

Вкусное филе минтая в кляре – это удивительное сочетание румяной и хрустящей корочки из сухарей и нежной тающей во рту мякоти. Если вы приготовите рыбу таким способом, то она придется по вкусу даже тем, кто в принципе не употребляют морских и речных «гадов» в пищу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Минтай мороженый крупный – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Сухари панировочные – ½ ст.

Яйца – 2 шт.

Мука – ½ ст.

Лимон – ½ шт.

Соль – ½ ч.л.

Травы прованские – 1,5 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу чистим и потрошим, тщательно промываем внутри и снаружи, а затем отделяем филе от хребта, удаляя даже самые мелкие кости.

Шаг 2. В пиале смешиваем специи и соль – старательно натираем рыбку подготовленной сухой смесью.

Шаг 3. Сбрызгиваем минтай соком лимона и оставляем для маринования на 20 минут.

Шаг 4. В отдельную емкость разбиваем яйца, слегка солим.

Шаг 5. Расколачиваем венчиком до однородной консистенции.

Шаг 6. В другой тарелке объединяем муку с панировочными сухарями.

Шаг 7. Первым делом погружаем рыбу в яичную смесь.

Шаг 8. А затем обваливаем в сухарях с мукой.

Шаг 9. Выкладываем полуфабрикаты на сковородку с растительным маслом и жарим 3-4 минуты на среднем огне. Далее, нагрев убавляем, кусочки переворачиваем и готовим под крышкой еще 7-10 минут.

Шаг 10. Промакиваем рыбу бумажными полотенцами и подаем к столу. Приятного аппетита!

Куриная печень в сметане с луком на сковороде

Куриная печень в сметане с луком на сковороде – это простой и проверенный способ приготовления полезного и богатого железом субпродукта. Благодаря томлению в сметане, печенка получается невероятно нежной и тающей во рту, а лук добавляет блюду нотку пикантности.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Печень куриная – 600 гр.

Сметана – 200 гр.

Луковица – 1 шт.

Масло сливочное – 20 гр.

Молоко – 500 мл.

Соль – 1/3 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печень промываем и очищаем от протоков и пленочек.

Шаг 2. Замачиваем субпродукт в молоке на 20 минут, а после измельчаем на ломтики желаемого размера.

Шаг 3. На растопленном сливочном масле пассеруем до румяности мелко нарезанный лук.

Шаг 4. К овощу добавляем печенку, перемешиваем и обжариваем 5-7 минут. Солим и перчим.

Шаг 5. Компоненты сдабриваем сметаной, мешаем и томим на умеренном огне около 10 минут.

Шаг 6. Нежное блюдо подаем к столу незамедлительно. Приятного аппетита!

Быстрая картофельная запеканка с фаршем в духовке

Быстрая картофельная запеканка с фаршем в духовке – это сытное и питательное блюдо, которое избавит от голода всю семью, при условии, что на кухне вы проведете совсем немного времени. В процессе запекания, фарш пропитывает своими соками картошку, благодаря чему кушанье получается невероятным!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Картошка – 1,3 кг.

Фарш говяжий – 500 гр.

Лук – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Масло сливочное – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель чистим, промываем и разрезаем на несколько частей. Заливаем водой, приправляем лавром и ставим на конфорку.

Шаг 2. Параллельно мелко нарезаем лук и пассеруем его на растительном масле до прозрачности, добавляем фарш, солим и перчим, жарим до готовности, разбивая комочки лопаткой.

Шаг 3. Сливаем отвар из готовой картошки, лавр выбрасываем – разминаем в пюре при помощи толкушки.

Шаг 4. Форму для запекания промазываем кусочком сливочного масла, по дну распределяем половину картофельного пюре, слегка солим. Сверху распределяем мясной фарш с луком.

Шаг 5. Закрываем перекрученную говядину оставшимся пюре. Верхушку смазываем сметаной и щедро присыпаем сырной стружкой.

Шаг 6. Запекаем в течение 40 минут при 180 градусах.

Шаг 7. Запеканку делим на порции, раскладываем по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Как приготовить жульен с курицей и грибами в духовке

Как приготовить жульен с курицей и грибами в духовке? Ответ простой: быстро и легко! Для готовки нам потребуются доступные компоненты, которые запросто можно обнаружить на полках любого магазина, а вот готовое блюдо покорит вас своим нежным сливочным вкусом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 200 гр.

Шампиньоны – 400 гр.

Сливки 10% – 150 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы ополаскиваем, промакиваем и режем на пластинки.

Шаг 2. С куриного филе удаляем пленки, нарезаем кубиками небольшого размера.

Шаг 3. В сухую сковородку высыпаем шампиньоны и выпариваем влагу, добавляем курицу, сливочное масло, а также соль и черный перец – обжариваем около 10 минут при частом помешивании.

Шаг 4. Содержимое сковородки выкладываем в огнеупорную посуду, заливаем сливками и присыпаем натертым сыром – запекаем 10-15 минут при 180 градусах.

Шаг 5. Горячий жульен подаем к столу с пылу с жару и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Простая и вкусная лазанья с фаршем в духовке

Простая и вкусная лазанья с фаршем в духовке – это изысканное кушанье итальянской кухни, которое запросто можно повторить на собственной кухне, без использования какого-либо специального оборудования. Главное – подготовить необходимый продуктовый набор и следовать рекомендациям, приведенным ниже.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Листы лазаньи сухие – 200 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Лук – 130 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

Молоко – 150 мл.

Мука – 1 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Базилик – 1 веточка.

Петрушка – 1 веточка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: очищаем и мелко нарезаем лук, при помощи терки с крупными отверстиями измельчаем сыр. Духовой шкаф начинаем прогревать до отметки в 180 градусов.

Шаг 2. В сковороду наливаем растительное масло и выкладываем фарш с луком, сдабриваем солью, черным перцем и пастой из перетертых томатов – перемешиваем и томим на умеренном пламени 5-7 минут.

Шаг 3. Параллельно отвариваем листы лазаньи по 1-2 минуты в кипящей подсоленной воде.

Шаг 4. Займемся соусом: в отдельной сковородке до золотистости обжариваем муку, добавляем ломтик сливочного масла – заливаем молоком и увариваем при постоянном помешивании до загустения.

Шаг 5. Формируем блюдо: на дно формы выкладываем отваренные листы лазаньи, распределяем фарш и снова закрываем отваренными листами. Сверху щедро посыпаем сыром и отправляем в духовку на 30-40 минут.

Шаг 6. Перед подачей украшаем свежей зеленью и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Быстрая пицца на сковороде из простых продуктов

Быстрая пицца на сковороде из простых продуктов готовится настолько просто, что с ее приготовлением справится даже ребенок! В качестве начинки мы предлагаем вам использовать такие ингредиенты, как сыр, сочные помидоры и вкусные сосиски, однако, вы можете их заменять тем, что имеется в холодильнике.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 5-7 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Майонез – 4 ст.л.

Мука – 9 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Для начинки:

Сосиски – 2 шт.

Помидоры – 1-2 шт.

Лук зеленый – 2-3 пера.

Кетчуп – 2-3 ч.л.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в миску разбиваем яйца и добавляем майонез со сметаной.

Шаг 2. Порциями вводим муку и замешиваем однородное и в меру густое тесто без комочков.

Шаг 3. Большую сковородку прогреваем с растительным маслом и ровным слоем распределяем тесто, сверху промазываем небольшим количеством кетчупа.

Шаг 4. Далее присыпаем основу измельченным луком, раскладываем колечки сосисок.

Шаг 5. Выкладываем дольки свежего томата, солим.

Шаг 6. Посыпаем кушанье натертым сыром и закрываем крышкой. Убавляем нагрев до минимального и засекаем 10 минут.

Шаг 7. Горячую пиццу помещаем на сервировочное блюдо и нарезаем порционными кусочками. Готовьте и получайте удовольствие!

Ленивые голубцы с фаршем, рисом и капустой

Ленивые голубцы с фаршем, рисом и капустой – это вариант для сытного и легкого ужина, который готовится на удивление быстро. Для сокращения времени, отварите предварительно крупу. Такие голубчики содержат в себе совсем немного калорий, так как тепловую обработку они проходят в духовке, соответственно без масла.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш из индейки – 500 гр.

Капуста белокочанная – 200 гр.

Рис отварной – 1,5 ст.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш перекладываем в тарелку с высокими бортиками и добавляем мелконашинкованный репчатый лук.

Шаг 2. Следом отправляем измельченную морковь и капусту.

Шаг 3. Высыпаем крупу.

Шаг 4. Добавляем соль и молотый перец – хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Смачиваем ладони в воде и формуем заготовки, выкладываем в форму с бортиками.

Шаг 6. Заливаем полуфабрикаты смесью из воды, томатной пасты, соли и перца.

Шаг 7. Запекаем на протяжении 30-40 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!