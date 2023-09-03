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Что быстро и вкусно приготовить на ужин

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Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Что приготовить на ужин для всей семьи – этот вопрос возникает в голове у хозяйки либо хозяина буквально каждый день, потому как после трудового дня, не хочется проводить весь вечер на кухне, а кормить своих домочадцев надо. И для того, чтобы упростить данную задачу, в этой статье мы собрали проверенные и невероятно вкусные рецепты тех кушаний, которые оценит по достоинству каждый, кто отведает хотя бы немного! Выбирайте блюда на свой вкус: мясо, рыба или же птица.

Быстрая и вкусная картошка с курицей в духовке на ужин

Быстрая и вкусная картошка с курицей в духовке на ужин – это идеальный вариант для большой семьи, после которого все останутся сытыми и довольными. Предлагаем вам дополнить и без того нежное мясо птицы сметаной и чесноком – нежно, ароматно и невероятно аппетитно!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Ингредиенты –+4 порц.

  • Курица 1 кг
  • Картофель 1 кг
  • Сметана 200 гр.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 110 мин.

  1. Что быстро и вкусно приготовить на ужин

    Как приготовить быстрый и вкусный ужин из простых продуктов для всей семьи? Почищенный и промытый картофель нарезаем ломтиками среднего размера.

  2. Что быстро и вкусно приготовить на ужин

    К овощу добавляем 100 грамм сметаны, черный перец и соль – перемешиваем.

  3. Что быстро и вкусно приготовить на ужин

    Подготовленный компонент распределяем по дну огнеупорной посуды с бортиками.

  4. Что быстро и вкусно приготовить на ужин

    Птицу разрезаем на порционные куски.

  5. Что быстро и вкусно приготовить на ужин

    Сдабриваем птицу остатками сметаны, солью, перцем и чесноком, пропущенным через пресс.

  6. Что быстро и вкусно приготовить на ужин

    Выкладываем курицу на картофель и при наличии времени оставляем для пропитки на полчаса.

  7. Что быстро и вкусно приготовить на ужин

    Затем убираем форму в духовой шкаф, предварительно прогретый до 200 градусов на 60-70 минут.

  8. Что быстро и вкусно приготовить на ужин

    Быстрый и вкусный ужин из простых продуктов готов! Ароматное кушанье раскладываем по тарелкам и приглашаем семью ужинать. Приятного аппетита!

Куриная грудка на сковороде быстро и вкусно

Куриная грудка на сковороде быстро и вкусно готовится всего лишь за 12 минут тепловой обработки, а в результате получается безумно сочной и ароматной. Для жарки нам потребуется совсем немного растительного масла, а для пикантного вкуса – гранулированный чеснок и сладкая паприка.

Время готовки – 22 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 650 гр.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Чеснок гранулированный – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженную грудку тщательно промываем под струей воды и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. Избавляемся от кожицы.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. Срезаем филе с косточки.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. Отрезаем малое филе.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Посыпаем мясо солью, черным перцем, сладкой паприкой и гранулированным чесноком со всех сторон.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 6. Выкладываем птицу на сковородку с растительным маслом, закрываем крышкой и готовим в течение 6 минут на умеренном пламени.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 7. Переворачиваем и жарим еще 6 минут.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 8. Румяное филе выкладываем на гарнир и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Свинина на скорую руку на ужин для всей семьи

Свинина на скорую руку на ужин для всей семьи, приготовленная с добавлением репчатого лука и приправ – это кушанье, которое по достоинству оценит каждый, кто попробует. Несмотря на элементарность процесса приготовления, кубики свинины обладают прекрасным вкусом и насыщенным ароматом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Свинина – 250 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Чеснок гранулированный – ½ ч.л.
  • Специи для мяса – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу «освобождаем» от шелухи и нарезаем тонкими перьями, параллельно разогреваем сковороду и выливаем немного растительного масла.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. Свинину режем на ломтики «на один укус».

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. В течение 3-4 минут пассеруем лук, затем добавляем мясо и перемешиваем.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. Сдабриваем компоненты солью и приправами, жарим 5-7 минут и убавляем огонь. Закрыв крышку, готовим еще 10 минут.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Аппетитное мясо с луком подаем к столу в сочетании с гарниром и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Вкусное филе минтая в кляре

Вкусное филе минтая в кляре – это удивительное сочетание румяной и хрустящей корочки из сухарей и нежной тающей во рту мякоти. Если вы приготовите рыбу таким способом, то она придется по вкусу даже тем, кто в принципе не употребляют морских и речных «гадов» в пищу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Минтай мороженый крупный – 2 шт.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Сухари панировочные – ½ ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – ½ ст.
  • Лимон – ½ шт.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Травы прованские – 1,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу чистим и потрошим, тщательно промываем внутри и снаружи, а затем отделяем филе от хребта, удаляя даже самые мелкие кости.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. В пиале смешиваем специи и соль – старательно натираем рыбку подготовленной сухой смесью.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. Сбрызгиваем минтай соком лимона и оставляем для маринования на 20 минут.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. В отдельную емкость разбиваем яйца, слегка солим.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Расколачиваем венчиком до однородной консистенции.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 6. В другой тарелке объединяем муку с панировочными сухарями.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 7. Первым делом погружаем рыбу в яичную смесь.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 8. А затем обваливаем в сухарях с мукой.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 9. Выкладываем полуфабрикаты на сковородку с растительным маслом и жарим 3-4 минуты на среднем огне. Далее, нагрев убавляем, кусочки переворачиваем и готовим под крышкой еще 7-10 минут.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 10. Промакиваем рыбу бумажными полотенцами и подаем к столу. Приятного аппетита!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Куриная печень в сметане с луком на сковороде

Куриная печень в сметане с луком на сковороде – это простой и проверенный способ приготовления полезного и богатого железом субпродукта. Благодаря томлению в сметане, печенка получается невероятно нежной и тающей во рту, а лук добавляет блюду нотку пикантности.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Печень куриная – 600 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Молоко – 500 мл.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печень промываем и очищаем от протоков и пленочек.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. Замачиваем субпродукт в молоке на 20 минут, а после измельчаем на ломтики желаемого размера.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. На растопленном сливочном масле пассеруем до румяности мелко нарезанный лук.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. К овощу добавляем печенку, перемешиваем и обжариваем 5-7 минут. Солим и перчим.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Компоненты сдабриваем сметаной, мешаем и томим на умеренном огне около 10 минут.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 6. Нежное блюдо подаем к столу незамедлительно. Приятного аппетита!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Быстрая картофельная запеканка с фаршем в духовке

Быстрая картофельная запеканка с фаршем в духовке – это сытное и питательное блюдо, которое избавит от голода всю семью, при условии, что на кухне вы проведете совсем немного времени. В процессе запекания, фарш пропитывает своими соками картошку, благодаря чему кушанье получается невероятным!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Картошка – 1,3 кг.
  • Фарш говяжий – 500 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Сыр твердых сортов – 150 гр.
  • Масло сливочное – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель чистим, промываем и разрезаем на несколько частей. Заливаем водой, приправляем лавром и ставим на конфорку.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. Параллельно мелко нарезаем лук и пассеруем его на растительном масле до прозрачности, добавляем фарш, солим и перчим, жарим до готовности, разбивая комочки лопаткой.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. Сливаем отвар из готовой картошки, лавр выбрасываем – разминаем в пюре при помощи толкушки.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. Форму для запекания промазываем кусочком сливочного масла, по дну распределяем половину картофельного пюре, слегка солим. Сверху распределяем мясной фарш с луком.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Закрываем перекрученную говядину оставшимся пюре. Верхушку смазываем сметаной и щедро присыпаем сырной стружкой.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 6. Запекаем в течение 40 минут при 180 градусах.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 7. Запеканку делим на порции, раскладываем по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Как приготовить жульен с курицей и грибами в духовке

Как приготовить жульен с курицей и грибами в духовке? Ответ простой: быстро и легко! Для готовки нам потребуются доступные компоненты, которые запросто можно обнаружить на полках любого магазина, а вот готовое блюдо покорит вас своим нежным сливочным вкусом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 200 гр.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Сливки 10% – 150 мл.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы ополаскиваем, промакиваем и режем на пластинки.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. С куриного филе удаляем пленки, нарезаем кубиками небольшого размера.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. В сухую сковородку высыпаем шампиньоны и выпариваем влагу, добавляем курицу, сливочное масло, а также соль и черный перец – обжариваем около 10 минут при частом помешивании.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. Содержимое сковородки выкладываем в огнеупорную посуду, заливаем сливками и присыпаем натертым сыром – запекаем 10-15 минут при 180 градусах.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Горячий жульен подаем к столу с пылу с жару и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Простая и вкусная лазанья с фаршем в духовке

Простая и вкусная лазанья с фаршем в духовке – это изысканное кушанье итальянской кухни, которое запросто можно повторить на собственной кухне, без использования какого-либо специального оборудования. Главное – подготовить необходимый продуктовый набор и следовать рекомендациям, приведенным ниже.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Листы лазаньи сухие – 200 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Лук – 130 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

  • Молоко – 150 мл.
  • Мука – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Базилик – 1 веточка.
  • Петрушка – 1 веточка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: очищаем и мелко нарезаем лук, при помощи терки с крупными отверстиями измельчаем сыр. Духовой шкаф начинаем прогревать до отметки в 180 градусов.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. В сковороду наливаем растительное масло и выкладываем фарш с луком, сдабриваем солью, черным перцем и пастой из перетертых томатов – перемешиваем и томим на умеренном пламени 5-7 минут.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. Параллельно отвариваем листы лазаньи по 1-2 минуты в кипящей подсоленной воде.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. Займемся соусом: в отдельной сковородке до золотистости обжариваем муку, добавляем ломтик сливочного масла – заливаем молоком и увариваем при постоянном помешивании до загустения.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Формируем блюдо: на дно формы выкладываем отваренные листы лазаньи, распределяем фарш и снова закрываем отваренными листами. Сверху щедро посыпаем сыром и отправляем в духовку на 30-40 минут.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 6. Перед подачей украшаем свежей зеленью и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Быстрая пицца на сковороде из простых продуктов

Быстрая пицца на сковороде из простых продуктов готовится настолько просто, что с ее приготовлением справится даже ребенок! В качестве начинки мы предлагаем вам использовать такие ингредиенты, как сыр, сочные помидоры и вкусные сосиски, однако, вы можете их заменять тем, что имеется в холодильнике.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 5-7 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Мука – 9 ст.л.
  • Сметана – 4 ст.л.

Для начинки:

  • Сосиски – 2 шт.
  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Лук зеленый – 2-3 пера.
  • Кетчуп – 2-3 ч.л.
  • Сыр твердых сортов – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в миску разбиваем яйца и добавляем майонез со сметаной.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. Порциями вводим муку и замешиваем однородное и в меру густое тесто без комочков.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. Большую сковородку прогреваем с растительным маслом и ровным слоем распределяем тесто, сверху промазываем небольшим количеством кетчупа.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. Далее присыпаем основу измельченным луком, раскладываем колечки сосисок.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Выкладываем дольки свежего томата, солим.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 6. Посыпаем кушанье натертым сыром и закрываем крышкой. Убавляем нагрев до минимального и засекаем 10 минут.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 7. Горячую пиццу помещаем на сервировочное блюдо и нарезаем порционными кусочками. Готовьте и получайте удовольствие!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Ленивые голубцы с фаршем, рисом и капустой

Ленивые голубцы с фаршем, рисом и капустой – это вариант для сытного и легкого ужина, который готовится на удивление быстро. Для сокращения времени, отварите предварительно крупу. Такие голубчики содержат в себе совсем немного калорий, так как тепловую обработку они проходят в духовке, соответственно без масла.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Фарш из индейки – 500 гр.
  • Капуста белокочанная – 200 гр.
  • Рис отварной – 1,5 ст.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш перекладываем в тарелку с высокими бортиками и добавляем мелконашинкованный репчатый лук.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 2. Следом отправляем измельченную морковь и капусту.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 3. Высыпаем крупу.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 4. Добавляем соль и молотый перец – хорошенько перемешиваем.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 5. Смачиваем ладони в воде и формуем заготовки, выкладываем в форму с бортиками.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 6. Заливаем полуфабрикаты смесью из воды, томатной пасты, соли и перца.

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

Шаг 7. Запекаем на протяжении 30-40 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!

Что быстро и вкусно приготовить на ужин

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