Понравился всем без исключения. Пирог «5 стаканов». Самый быстрый и вкусный рецепт

Многие считают самым базовым пирогом из фруктов — яблочный. Тогда самым классическим ягодным пирогом для большинства европейских народов является вишневый пирог.
Вишня, как и яблони, растут на территориях множества стран. В том числе вишневый пирог пришел даже в гастрономическую культуру Северной Америки. Готовится такой пирог повсеместно из разных видов теста.
Славяне любили создавать вишневый пирог на основе сметаны. Сейчас эту выпечку можно делать легко и быстро. Расскажем про быстрый рецепт вишневого пирога.
Ингредиенты для вишневого пирога:
- Яйцо – 2 шт.;
- Мука – 200 г;
- Манная крупа – 200 г;
- Кефир – 200 г;
- Сахар – 200 г;
- Растительное масло – 100 г;
- Вишня — 200 г;
- Соль – щепотка;
- Сода – 0,5 ч.л.;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление вишневого пирога:
В миске с яйцами взбиваем венчиком сахарный песок и соль до однородности. Постепенно вливаем в смесь теплый кефир, а затем растительное масло.
Высыпаем в смесь манную крупу, перемешиваем. Просеиваем в тесто муку соединенную с разрыхлителем, продолжаем замес венчиком. В тесто высыпаем соду, дополнительно перемешиваем.
Смазываем силиконовую форму для выпечки растительным маслом, выкладываем тесто.
Кладем на поверхность теста вишню, заранее избавленную от косточек.
Выпекаем пирог при 180 градусах полчаса в духовке.
Извлекать пирог из формы можно спустя 5-7 минут. Советуем посыпать пирог сахарной пудрой в качестве декора.