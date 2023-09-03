Понравился всем без исключения. Пирог «5 стаканов». Самый быстрый и вкусный рецепт

Многие считают самым базовым пирогом из фруктов — яблочный. Тогда самым классическим ягодным пирогом для большинства европейских народов является вишневый пирог.

Вишня, как и яблони, растут на территориях множества стран. В том числе вишневый пирог пришел даже в гастрономическую культуру Северной Америки. Готовится такой пирог повсеместно из разных видов теста.

Славяне любили создавать вишневый пирог на основе сметаны. Сейчас эту выпечку можно делать легко и быстро. Расскажем про быстрый рецепт вишневого пирога.

Ингредиенты для вишневого пирога:

Яйцо – 2 шт.;

Мука – 200 г;

Манная крупа – 200 г;

Кефир – 200 г;

Сахар – 200 г;

Растительное масло – 100 г;

Вишня — 200 г;

Соль – щепотка;

Сода – 0,5 ч.л.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление вишневого пирога:

В миске с яйцами взбиваем венчиком сахарный песок и соль до однородности. Постепенно вливаем в смесь теплый кефир, а затем растительное масло.

Высыпаем в смесь манную крупу, перемешиваем. Просеиваем в тесто муку соединенную с разрыхлителем, продолжаем замес венчиком. В тесто высыпаем соду, дополнительно перемешиваем.

Смазываем силиконовую форму для выпечки растительным маслом, выкладываем тесто.

Кладем на поверхность теста вишню, заранее избавленную от косточек.

Выпекаем пирог при 180 градусах полчаса в духовке.

Извлекать пирог из формы можно спустя 5-7 минут. Советуем посыпать пирог сахарной пудрой в качестве декора.