Портал про города-курорты | Perekop

Понравился всем без исключения. Пирог «5 стаканов». Самый быстрый и вкусный рецепт

На чтение: 1 минута
Понравился всем без исключения. Пирог «5 стаканов». Самый быстрый и вкусный рецепт

Многие считают самым базовым пирогом из фруктов — яблочный. Тогда самым классическим ягодным пирогом для большинства европейских народов является вишневый пирог.

Вишня, как и яблони, растут на территориях множества стран. В том числе вишневый пирог пришел даже в гастрономическую культуру Северной Америки. Готовится такой пирог повсеместно из разных видов теста.

Славяне любили создавать вишневый пирог на основе сметаны. Сейчас эту выпечку можно делать легко и быстро. Расскажем про быстрый рецепт вишневого пирога.

Ингредиенты для вишневого пирога:

  • Яйцо – 2 шт.;
  • Мука – 200 г;
  • Манная крупа – 200 г;
  • Кефир – 200 г;
  • Сахар – 200 г;
  • Растительное масло – 100 г;
  • Вишня — 200 г;
  • Соль – щепотка;
  • Сода – 0,5 ч.л.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление вишневого пирога:

В миске с яйцами взбиваем венчиком сахарный песок и соль до однородности. Постепенно вливаем в смесь теплый кефир, а затем растительное масло.

Высыпаем в смесь манную крупу, перемешиваем. Просеиваем в тесто муку соединенную с разрыхлителем, продолжаем замес венчиком. В тесто высыпаем соду, дополнительно перемешиваем.

Смазываем силиконовую форму для выпечки растительным маслом, выкладываем тесто.

Понравился всем без исключения. Пирог «5 стаканов». Самый быстрый и вкусный рецепт

Кладем на поверхность теста вишню, заранее избавленную от косточек.

Понравился всем без исключения. Пирог «5 стаканов». Самый быстрый и вкусный рецепт

Выпекаем пирог при 180 градусах полчаса в духовке.

Понравился всем без исключения. Пирог «5 стаканов». Самый быстрый и вкусный рецепт

Извлекать пирог из формы можно спустя 5-7 минут. Советуем посыпать пирог сахарной пудрой в качестве декора.

Что будем искать? Например,Человек