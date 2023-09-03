Описание приготовления:
ПП сырники с рисовой мукой готовятся очень просто и быстро. Вам потребуется сковорода с антипригарным покрытием, поскольку они жарятся почти без масла. В моем рецепте сырники не сладкие, но при желании можете добавить любой заменитель сахара. Подавайте сырники со сметаной, ягодами, фруктами.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука / Рисовая мука Блюдо: Выпечка / Сырники Диета: ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Творог 400 Грамм (с низким процентом жирности)
- Яйцo 1 Штука
- Рисовая мука 4 Ст. ложки (2 ст.л. — тесто, 2 ст.л. — для обвалки)
- Соль По вкусу
- Подсолнечное масло 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
191 ккал
Калорийность
15 г
Белки
8 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «ПП сырники с рисовой мукой»
Подготовьте ингредиенты для приготовления ПП сырников с рисовой мукой.
Выложите творог в миску и добавьте яйцо.
Добавьте щепотку соли и перемешайте с творогом и яйцом.
Добавьте рисовую муку.
И еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.
Из приготовленного теста сформируйте сырники, обваляйте в рисовой муке и выложите в горячую сковороду, смазанную растительным маслом.
Обжарьте сырники с обеих сторон до золотистого цвета.
ПП сырники с рисовой мукой готовы. Приятного аппетита!