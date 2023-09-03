Описание приготовления:

ПП сырники с рисовой мукой готовятся очень просто и быстро. Вам потребуется сковорода с антипригарным покрытием, поскольку они жарятся почти без масла. В моем рецепте сырники не сладкие, но при желании можете добавить любой заменитель сахара. Подавайте сырники со сметаной, ягодами, фруктами.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука / Рисовая мука Блюдо: Выпечка / Сырники Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Творог 400 Грамм (с низким процентом жирности)

Яйцo 1 Штука

Рисовая мука 4 Ст. ложки (2 ст.л. — тесто, 2 ст.л. — для обвалки)

Соль По вкусу

Подсолнечное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

191 ккал

Калорийность

15 г

Белки

8 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «ПП сырники с рисовой мукой»

Подготовьте ингредиенты для приготовления ПП сырников с рисовой мукой.

Выложите творог в миску и добавьте яйцо.

Добавьте щепотку соли и перемешайте с творогом и яйцом.

Добавьте рисовую муку.

И еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.

Из приготовленного теста сформируйте сырники, обваляйте в рисовой муке и выложите в горячую сковороду, смазанную растительным маслом.

Обжарьте сырники с обеих сторон до золотистого цвета.

ПП сырники с рисовой мукой готовы. Приятного аппетита!