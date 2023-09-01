Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи на завтрак с овсянкой. Овсяные хлопья лучше выбирать быстрого приготовления, а банан спелый и мягкий. Смузи получается густым, сладким и очень приятным на вкус!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Напитки / Смузи
Состав / Ингредиенты:
- Йогурт 130 Грамм
- Банан 1 Штука (спелый)
- Вишня 50 Грамм (замороженная, без косточек)
- Овсяные хлопья 5 Ст. ложек
Количество порций 1
Калорийность
122 ккал
Калорийность
4 г
Белки
2 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Смузи на завтрак с овсянкой»
Подготовьте все ингредиенты.
Банан очистите и нарежьте кружочками.
Выложите в стакан для блендера йогурт, добавьте овсяные хлопья, банан и замороженную вишню.
Измельчите блендером до однородной консистенции.
Смузи на завтрак с овсянкой готов!