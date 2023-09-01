Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи на завтрак с овсянкой. Овсяные хлопья лучше выбирать быстрого приготовления, а банан спелый и мягкий. Смузи получается густым, сладким и очень приятным на вкус!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Напитки / Смузи

Состав / Ингредиенты:

Йогурт 130 Грамм

Банан 1 Штука (спелый)

Вишня 50 Грамм (замороженная, без косточек)

Овсяные хлопья 5 Ст. ложек

Количество порций 1

Калорийность

122 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Смузи на завтрак с овсянкой»

Подготовьте все ингредиенты.

Банан очистите и нарежьте кружочками.

Выложите в стакан для блендера йогурт, добавьте овсяные хлопья, банан и замороженную вишню.

Измельчите блендером до однородной консистенции.

Смузи на завтрак с овсянкой готов!