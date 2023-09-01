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Смузи на завтрак с овсянкой

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Смузи на завтрак с овсянкой

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи на завтрак с овсянкой. Овсяные хлопья лучше выбирать быстрого приготовления, а банан спелый и мягкий. Смузи получается густым, сладким и очень приятным на вкус!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Напитки / Смузи

Состав / Ингредиенты:

  • Йогурт 130 Грамм
  • Банан 1 Штука (спелый)
  • Вишня 50 Грамм (замороженная, без косточек)
  • Овсяные хлопья 5 Ст. ложек

Количество порций 1

Калорийность

122 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Смузи на завтрак с овсянкой»

Смузи на завтрак с овсянкой

Подготовьте все ингредиенты.

Смузи на завтрак с овсянкой

Банан очистите и нарежьте кружочками.

Смузи на завтрак с овсянкой

Выложите в стакан для блендера йогурт, добавьте овсяные хлопья, банан и замороженную вишню.

Смузи на завтрак с овсянкой

Измельчите блендером до однородной консистенции.

Смузи на завтрак с овсянкой

Смузи на завтрак с овсянкой готов!

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