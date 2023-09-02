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Онигири с грибами

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Онигири с грибами

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить онигири с грибами. Из грибов также можно использовать вешенки, древесный гриб и эринги. Получается очень вкусное сочетание! Блюдо подойдет для вегетарианского меню.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Рис для суши 150 Грамм
  • Вода 170 Миллилитров
  • Соль 1/3 Чайных ложки
  • Сахар 1/3 Чайных ложки
  • Рисовый уксус 2 Чайных ложки
  • Шампиньоны 120 Грамм
  • Шиитаке сушеные 15 Грамм
  • Соевый соус 30 Миллилитров
  • Соус устричный 20 Миллилитров
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Зеленый лук 1 Штука (стебли)
  • Нори 1 Штука (листья)
  • Кунжут жареный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

125 ккал

Калорийность

4 г

Белки

1 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Онигири с грибами»

Онигири с грибами

Подготовьте все ингредиенты.

Онигири с грибами

Шиитаке замочите в горячей воде на 15-20 минут. Затем слейте воду, промойте грибы и отожмите.

Онигири с грибами

Рис промойте до прозрачности. Залейте чистой водой, доведите до кипения, перемешайте. Убавьте огонь на минимум, варите 15 минут под крышкой. Затем накройте кастрюлю чистым полотенцем и сверху крышкой, оставьте еще на 15 минут. Отдельно разведите сахар, соль и рисовый уксус в 1 ст.л. воды. Когда рис немого остынет, то влейте эту заправку и перемешайте.

Онигири с грибами

Нарежьте шиитаке и шампиньоны на мелкие кубики. Добавьте соевый соус, черным молотый перец, устричный соус и обжарьте в сковороде до золотистого цвета.

Онигири с грибами

Мелко порубите зеленый лук и смешайте с начинкой из грибов.

Онигири с грибами

Смочите руки и формочку для онигири водой. Заполните форму наполовину, сделав углубление для начинки. В центр выложите начинку из грибов.

Онигири с грибами

Накройте ее рисом.

Онигири с грибами

Придавите второй половинкой формочки. Затем извлеките из формы.

Онигири с грибами

Лист нори нарежьте на прямоугольные полосы и оберните онигири.

Онигири с грибами

Перед подачей посыпьте жареным кунжутом. Онигири с грибами готовы, приятного вам аппетита!

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