Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить онигири с грибами. Из грибов также можно использовать вешенки, древесный гриб и эринги. Получается очень вкусное сочетание! Блюдо подойдет для вегетарианского меню.

Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Рис для суши 150 Грамм

Вода 170 Миллилитров

Соль 1/3 Чайных ложки

Сахар 1/3 Чайных ложки

Рисовый уксус 2 Чайных ложки

Шампиньоны 120 Грамм

Шиитаке сушеные 15 Грамм

Соевый соус 30 Миллилитров

Соус устричный 20 Миллилитров

Черный молотый перец По вкусу

Зеленый лук 1 Штука (стебли)

Нори 1 Штука (листья)

Кунжут жареный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

125 ккал

Калорийность

4 г

Белки

1 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Онигири с грибами»

Подготовьте все ингредиенты.

Шиитаке замочите в горячей воде на 15-20 минут. Затем слейте воду, промойте грибы и отожмите.

Рис промойте до прозрачности. Залейте чистой водой, доведите до кипения, перемешайте. Убавьте огонь на минимум, варите 15 минут под крышкой. Затем накройте кастрюлю чистым полотенцем и сверху крышкой, оставьте еще на 15 минут. Отдельно разведите сахар, соль и рисовый уксус в 1 ст.л. воды. Когда рис немого остынет, то влейте эту заправку и перемешайте.

Нарежьте шиитаке и шампиньоны на мелкие кубики. Добавьте соевый соус, черным молотый перец, устричный соус и обжарьте в сковороде до золотистого цвета.

Мелко порубите зеленый лук и смешайте с начинкой из грибов.

Смочите руки и формочку для онигири водой. Заполните форму наполовину, сделав углубление для начинки. В центр выложите начинку из грибов.

Накройте ее рисом.

Придавите второй половинкой формочки. Затем извлеките из формы.

Лист нори нарежьте на прямоугольные полосы и оберните онигири.

Перед подачей посыпьте жареным кунжутом. Онигири с грибами готовы, приятного вам аппетита!