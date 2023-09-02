Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить онигири с грибами. Из грибов также можно использовать вешенки, древесный гриб и эринги. Получается очень вкусное сочетание! Блюдо подойдет для вегетарианского меню.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Рис для суши 150 Грамм
- Вода 170 Миллилитров
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Сахар 1/3 Чайных ложки
- Рисовый уксус 2 Чайных ложки
- Шампиньоны 120 Грамм
- Шиитаке сушеные 15 Грамм
- Соевый соус 30 Миллилитров
- Соус устричный 20 Миллилитров
- Черный молотый перец По вкусу
- Зеленый лук 1 Штука (стебли)
- Нори 1 Штука (листья)
- Кунжут жареный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
125 ккал
Калорийность
4 г
Белки
1 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Онигири с грибами»
Подготовьте все ингредиенты.
Шиитаке замочите в горячей воде на 15-20 минут. Затем слейте воду, промойте грибы и отожмите.
Рис промойте до прозрачности. Залейте чистой водой, доведите до кипения, перемешайте. Убавьте огонь на минимум, варите 15 минут под крышкой. Затем накройте кастрюлю чистым полотенцем и сверху крышкой, оставьте еще на 15 минут. Отдельно разведите сахар, соль и рисовый уксус в 1 ст.л. воды. Когда рис немого остынет, то влейте эту заправку и перемешайте.
Нарежьте шиитаке и шампиньоны на мелкие кубики. Добавьте соевый соус, черным молотый перец, устричный соус и обжарьте в сковороде до золотистого цвета.
Мелко порубите зеленый лук и смешайте с начинкой из грибов.
Смочите руки и формочку для онигири водой. Заполните форму наполовину, сделав углубление для начинки. В центр выложите начинку из грибов.
Накройте ее рисом.
Придавите второй половинкой формочки. Затем извлеките из формы.
Лист нори нарежьте на прямоугольные полосы и оберните онигири.
Перед подачей посыпьте жареным кунжутом. Онигири с грибами готовы, приятного вам аппетита!