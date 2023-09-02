ГлавнаяРецептыНа лаваш или в тортилью: рецепт цыпленка Хули-хули На лаваш или в тортилью: рецепт цыпленка Хули-хули На чтение: 2 минуты Несмотря на странное название, это блюдо может занять большое место среди ваших любимых. Особым рецептом поделился шеф-повар Алекс Якутов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Цыпленок Хули-хули – интересный вариант приготовления нежного мяса в особом маринаде из персикового сока. Такое блюдо отлично подойдет как к барбекю, так и для домашних посиделок с друзьями. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Курятина получается очень нежной, сочной, а вкус вы забудете еще не скоро. Цыпленок Хули-хули в лаваше Время: 40 минут Порции: 2 Ингредиенты для маринада: – 250 граммов персикового сока; – 120 граммов соевого соуса; – 2 ложки сахара; – 1 ложка имбиря; – 1 ложка чеснока; – 1 чайная ложка соли; – 3 ложки кетчупа. Для сальсы: – 300 граммов нектаринов; – половина красного лука; – половина сладкого перца; – чили перец; – 1 ложка мяты; – 1 ложка кинзы; – 1 ложка меда; – сок лайма; – щепотка соли. Приготовление: Берем цыпленок и моем его, просушиваем бумажными полотенцами. Для маринада смешиваем все жидкие ингредиенты, добавляем специи и мелко нарезанный имбирь и чеснок. Маринуем цыплята и выкладываем их на мангал или в духовку. Запекаем до готовности, периодически снова смазывая их маринадом. На гриле обжариваем лаваш или тортилью. Для сальсы нарезаем все овощи мелкими кубиками, зелень – мелко рубим ножом. Заправляем соком лимона и медом, добавляем специи по вкусу. Выкладываем на лаваш кусочки цыпленка, добавляем сальсу и поливаем любимыми соусами. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковые нагетсы в духовке. Поделитесь с друзьями