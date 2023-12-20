Что можно приготовить из остатков отварного риса: 6 вкусных рецептов

После обеда или ужина у вас остался отварной рис, и теперь думаете, что с ним можно сделать?

Вот несколько вариантов, как из остатков риса быстро и легко приготовить несколько сладких и соленых блюд. Попробуйте следующие 6 рецептов, которые наверняка понравятся всей вашей семье.

Ризотто

Так, вы можете попробовать, например, так называемое читерское ризотто. Разогрейте оставшийся рис и добавьте одну банку свиных консервов хорошего качества.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 20.12.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеРизоттоСоленые рисовые лепешкиЖареный перец, фаршированный рисовой смесьюХолодный овощной салат с рисомСладкие рисовые лепешкиРисовая каша

Тщательно перемешайте, добавьте консервированный горошек и стручковый перец, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте ризотто на тарелке, украшенной тертым сыром и огурцом.

Соленые рисовые лепешки

Смешайте две чашки оставшегося риса с одним яйцом, тремя столовыми ложками муки и 50 мл молока. Эту массу посолите, поперчите и добавьте к ней горсть тертого сыра. Вы также можете смешать с основой для рисовых котлет бекон или мелко нарезанный лук-порей.

Далее из рисового теста делаем оладьи, которые нужно обжарить с двух сторон на сковороде. Вы также можете положить рисовые котлеты на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запечь в духовке до золотистого цвета.

Жареный перец, фаршированный рисовой смесью

Вы также можете приготовить более легкое вегетарианское блюдо, которое представляет собой жареный перец, фаршированный рисовой смесью. Первым делом займитесь приготовлением начинки.

Сначала в небольшом количестве масла обжарьте одну мелко нарезанную луковицу, добавьте два нарезанных кубиками помидора, посолите и поперчите и, наконец, добавьте одну чашку вареного риса. По желанию можете добавить горсть тертого сыра.

Очищенные и выдолбленные перцы наполните готовой рисовой смесью, затем запеките в разогретой до 180 градусов духовке. Время выпекания составляет около 30 минут.

Холодный овощной салат с рисом

Что делать с оставшимся рисом? Приготовьте из него холодный овощной салат, в котором соотношение риса и овощей должно быть 1:1. Помидоры, перец и лук-порей нарежьте кусочками, пассируйте, добавьте холодный рис, несколько ложек белого йогурта, соль, перец и толченый чеснок.

Сладкие рисовые лепешки

Вы также можете приготовить сладкие рисовые лепешки. Снова смешайте две чашки оставшегося риса, одно яйцо, три столовые ложки муки и 50 мл молока.

Добавьте к этой массе две-три щепотки корицы и одно тертое яблоко. Затем обжарьте сладкие рисовые котлетки в раскаленном масле или запеките их в духовке до золотистого цвета.

Рисовая каша

Самый простой способ использовать оставшийся рис — это, безусловно, рисовая каша. Приготовить это популярное блюдо может каждый.

Залейте оставшийся рис молоком и сварите эту смесь. После того, как рис сварится, заправьте рисовую кашу сахаром или медом. Подавайте со свежими фруктами.

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