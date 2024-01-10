ГлавнаяРецептыЧто на завтрак у Сергея Притулы: универсальный рецепт блинчиков для продуктивного начала дня Что на завтрак у Сергея Притулы: универсальный рецепт блинчиков для продуктивного начала дня На чтение: 2 минуты Завтрак является одним из самых важных приемов пищи. Он придаст силы и энергии для всего дня, поэтому блюда нужно подбирать особенно вкусные. Когда выпадает возможность, этой возможностью пользуется и Сергей Притула. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В одном из своих постов в Инстаграм Сергей Притула поделился видео, как заканчивает общий с сыном завтрак и провожает его в школу. На завтрак у мужчин были блины. Приготовить их очень просто, и хорошее начало дня для вас гарантировано! К теме Любимое блюдо Зеленского: как приготовить стейк в тандыре на Новый год Рецепт блинов с клубникой и сыром Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 600 грамм кефира; – 300 грамм пшеничной муки; – 2 куриных яйца; – 40 грамм сахара для теста и 100 грамм – для начинки; – 60 грамм подсолнечного масла; – 500 грамм кисломолочного сыра; – 100 грамм сметаны; – 300 грамм клубники (может быть заморожена). Приготовление: В большую миску вылейте кефир и вбейте яйца. Все смешайте. Всыпьте муку и перемешайте венчиком до однородной массы. Влейте масло и снова размешайте. Поставьте сковороду для блинчиков на средний огонь. Выпекайте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета. Для приготовления начинки соедините творог, сметану и сахар и взбейте массу миксером. Клубнику нарежьте кусочками. На каждый блинчик выложите начинку и клубнику. Подавайте с йогуртом или сметаной. Как испечь бисквит: рецепт от королевы. Поделитесь с друзьями