Запеченная скумбрия с ломтиками лимона и зеленью — всеми любимая классика, которой фанаты рыбы практически не изменяют. А что если отдать предпочтение более свежему рецепту, который гарантирует не менее вкусный результат? Сочная скумбрия в сметанно-горчичном соусе готова затмить это классическое блюдо.

Благодаря пикантному маринаду с соевым соусом рыбка выходит очень пряной. Она обладает просто восхитительным ароматом, который вызывает активное выделение слюны. Пахнет запеченная скумбрия действительно фантастически!

Сочная скумбрия в сметанно-горчичном соусе: как ее запечь

Чтобы вкус рыбки был очень интересным, советуем добавить в маринад два вида горчицы: классическую острую, а также дижонскую (в зернах). Такой дуэт сделает рыбное блюдо неизменным королем стола.

Ингредиенты

Скумбрия2 шт. Лук350 г Сметана100 г Дижонская горчица1 ч. л. Горчица1 ч. л. Соевый соус1 ст. л. Соль0,5 ч. л. Смесь перцев по вкусу

Приготовление

В глубокую емкость вливаем соевый соус. Добавляем к нему сметану жирностью 20 % и горчицу (обычную и в зернах). Всыпаем соль и смесь перцев. Перемешиваем все ингредиенты венчиком до однородной консистенции.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его тонкими полукольцами. Выкладываем лук в емкость с готовым соусом. Хорошенько всё перемешиваем. Удаляем голову и хвост рыбы. Разрезаем скумбрию в районе живота. Удаляем все внутренности, кровь, а также черную пленку. Нарезаем скумбрию порционными кусочками (толщиной не больше 2 см).Помещаем рыбу в сметанно-горчичный соус к луку. Снова аккуратно перемешиваем все ингредиенты. Оставляем рыбу мариноваться при комнатной температуре в течение получаса. Выкладываем замаринованный репчатый лук в форму для выпекания, смазанную тончайшим слоем масла. Сверху помещаем рыбные кусочки, равномерно их распределяя.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него форму для запекания на 30 минут. Готово!

Для более быстрого приготовления такого блюда советуем заранее достать скумбрию из морозильной камеры. Лучше всего сделать это вечером. К утру рыбка успеет разморозиться, и вы сможете приступать к процессу разделки. А как вы обычно готовите скумбрию: запекаете ее, жарите или маринуете?