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Лосятина с киви

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Лосятина с киви

Описание приготовления:

Киви делает мясо мягче, а значит понадобится меньше времени на его приготовление. А это очень актуально, когда речь идет о диком мясе. Также на время приготовления будет влиять и возраст животного. У дикого мяса есть специфический вкус и аромат. Чтобы это не так сильно чувствовалось, воспользуемся томатной пастой и специями.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Лосятина 600 Грамм
  • Киви 1 Штука
  • Лук 2 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Томатная паста 2 Ст. ложки
  • Вода 300 Миллилитров
  • Растительное масло 30 Грамм
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

82 ккал

Калорийность

9 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лосятина с киви»

Лосятина с киви

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Киви выбирайте немного мягкий.

Лосятина с киви

Мясо залейте холодной водой и оставьте постоять на несколько часов. Это уберет с него лишнюю кровь.

Лосятина с киви

Затем мясо извлеките из воды и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его на кусочки небольшого размера. Такие быстрее приготовятся.

Лосятина с киви

Киви очистите от кожуры и разомните вилкой.

Лосятина с киви

в чашу выложите нарезанное мясо. Добавьте к нему киви и перемешайте. Разомните мясо с киви. Оставьте постоять на 1 час.

Лосятина с киви

Для жарки разогрейте сковороду и налейте в неё растительное масло. Выложите мясо, стараясь убрать с него лишнее киви. Оставьте жариться на 20-30 минут. С мяса появится сок, но постепенно он выпарится.

Лосятина с киви

Очистите лук и морковь. Измельчите любым удобным способом и выложите в сковороду к мясу. Обжарьте все вместе еще 3-5 минут.

Лосятина с киви

Затем подлейте в сковороду горячую воду. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 1 час. При необходимости можно добавить ещё воды.

Лосятина с киви

Когда мясо будет почти готово, посыпьте его мукой через ситечко. Добавьте томатную пасту. По вкусу подсолите и добавьте специи. Все смешайте.

Лосятина с киви

Прогрейте все вместе еще минут 5-7. Количество подливы регулируйте самостоятельно на свой вкус.

Лосятина с киви

Лосятина готова! Приятного аппетита!

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