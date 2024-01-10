Описание приготовления:
Киви делает мясо мягче, а значит понадобится меньше времени на его приготовление. А это очень актуально, когда речь идет о диком мясе. Также на время приготовления будет влиять и возраст животного. У дикого мяса есть специфический вкус и аромат. Чтобы это не так сильно чувствовалось, воспользуемся томатной пастой и специями.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Лосятина 600 Грамм
- Киви 1 Штука
- Лук 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Вода 300 Миллилитров
- Растительное масло 30 Грамм
- Мука 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
82 ккал
Калорийность
9 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лосятина с киви»
Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Киви выбирайте немного мягкий.
Мясо залейте холодной водой и оставьте постоять на несколько часов. Это уберет с него лишнюю кровь.
Затем мясо извлеките из воды и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его на кусочки небольшого размера. Такие быстрее приготовятся.
Киви очистите от кожуры и разомните вилкой.
в чашу выложите нарезанное мясо. Добавьте к нему киви и перемешайте. Разомните мясо с киви. Оставьте постоять на 1 час.
Для жарки разогрейте сковороду и налейте в неё растительное масло. Выложите мясо, стараясь убрать с него лишнее киви. Оставьте жариться на 20-30 минут. С мяса появится сок, но постепенно он выпарится.
Очистите лук и морковь. Измельчите любым удобным способом и выложите в сковороду к мясу. Обжарьте все вместе еще 3-5 минут.
Затем подлейте в сковороду горячую воду. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 1 час. При необходимости можно добавить ещё воды.
Когда мясо будет почти готово, посыпьте его мукой через ситечко. Добавьте томатную пасту. По вкусу подсолите и добавьте специи. Все смешайте.
Прогрейте все вместе еще минут 5-7. Количество подливы регулируйте самостоятельно на свой вкус.
Лосятина готова! Приятного аппетита!