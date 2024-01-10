Описание приготовления:

Киви делает мясо мягче, а значит понадобится меньше времени на его приготовление. А это очень актуально, когда речь идет о диком мясе. Также на время приготовления будет влиять и возраст животного. У дикого мяса есть специфический вкус и аромат. Чтобы это не так сильно чувствовалось, воспользуемся томатной пастой и специями.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Лосятина 600 Грамм

Киви 1 Штука

Лук 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Томатная паста 2 Ст. ложки

Вода 300 Миллилитров

Растительное масло 30 Грамм

Мука 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

82 ккал

Калорийность

9 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лосятина с киви»

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Киви выбирайте немного мягкий.

Мясо залейте холодной водой и оставьте постоять на несколько часов. Это уберет с него лишнюю кровь.

Затем мясо извлеките из воды и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его на кусочки небольшого размера. Такие быстрее приготовятся.

Киви очистите от кожуры и разомните вилкой.

в чашу выложите нарезанное мясо. Добавьте к нему киви и перемешайте. Разомните мясо с киви. Оставьте постоять на 1 час.

Для жарки разогрейте сковороду и налейте в неё растительное масло. Выложите мясо, стараясь убрать с него лишнее киви. Оставьте жариться на 20-30 минут. С мяса появится сок, но постепенно он выпарится.

Очистите лук и морковь. Измельчите любым удобным способом и выложите в сковороду к мясу. Обжарьте все вместе еще 3-5 минут.

Затем подлейте в сковороду горячую воду. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 1 час. При необходимости можно добавить ещё воды.

Когда мясо будет почти готово, посыпьте его мукой через ситечко. Добавьте томатную пасту. По вкусу подсолите и добавьте специи. Все смешайте.

Прогрейте все вместе еще минут 5-7. Количество подливы регулируйте самостоятельно на свой вкус.

Лосятина готова! Приятного аппетита!