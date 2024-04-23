Что нужно знать о холодильниках LG No Frost

Южнокорейская торговая марка LG занимает первенство среди самых надежных производителей бытовой техники. Компания активно внедряет передовые технологии в свою продукцию. Например, холодильники с системой No Frost, известные инновационными решениями, значительно упрощают жизнь пользователям. Узнаем, что же особенного в таком виде охлаждения и почему стоит отдать предпочтение этому типу техники.

No Frost: что это такое

Используемая система размораживания холодильного оборудования совсем не новая. Технологию начали применять еще в 50-х годах прошлого века. Буквально она переводится как «без инея». Хотя на самом деле изморозь образуется, но не на стенках камер, а на элементах, расположенных за пределами рабочего отделения. Решая купить холодильник LG No Frost, потребители значительно упрощают уход за бытовой техникой. Современные модели не требуют традиционной разморозки и их достаточно мыть несколько раз в год.

Этой системе присущи некоторые особенности работы:

Циркуляция воздуха. Вентилятор равномерно распределяет его массы по внутреннему пространству холодильника. Конденсация влаги. Внутри камер испаряется лишняя жидкость, из-за чего поддерживается оптимальный уровень влажности. Система автоматического размораживания. Холодильники с технологией No Frost не нуждаются в классической чистке морозилки. Отсутствие инея. Температура внутри отсеков ниже, чем в традиционных холодильниках. Благодаря этому вместо инея образуется ледяная стружка.

В целом система No Frost обеспечивает более эффективное охлаждение оборудования. Пользователям проще поддерживать чистоту внутри камер, нет необходимости размораживать технику вручную.

Полезные функции холодильников LG

Популярность продукции торговой марки связана с внедрением инновационных решений, которые продлевают срок эксплуатации холодильников и упрощают уход за ними. Среди полезных технологий:

Door Cooling. Благодаря этой функции охлаждение камер становится эффективнее на 32%. Внутри холодильника сохраняется стабильная температура, из-за чего продукты дольше остаются свежими. Multi Air Flow. Усиленная циркуляция холодного воздуха через клапаны помогает быстро охлаждать мясо, рыбу, готовые блюда. LG Smart Diagnosis. Интеллектуальная система мониторинга неполадок позволяет обнаружить сбои в работе на раннем этапе появления. Smart Inverter. Установка цифрового инверторного компрессора поддерживает в холодильнике стабильный микроклимат. Технология контроля напряжения. Обеспечивает безопасную работу холодильника в случае перепадов в сети и защищает его от нагрузок до 400 В.

Производитель создал не только умную, но и комфортную технику. Отлично спланированное внутреннее пространство позволяет разместить большое количество продуктов. Зелень и овощи остаются свежими долгое время.