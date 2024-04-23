Что нужно знать о холодильниках LG No Frost

Южнокорейская торговая марка LG занимает первенство среди самых надежных производителей бытовой техники. Компания активно внедряет передовые технологии в свою продукцию. Например, холодильники с системой No Frost, известные инновационными решениями, значительно упрощают жизнь пользователям. Узнаем, что же особенного в таком виде охлаждения и почему стоит отдать предпочтение этому типу техники.
No Frost: что это такое
Используемая система размораживания холодильного оборудования совсем не новая. Технологию начали применять еще в 50-х годах прошлого века. Буквально она переводится как «без инея». Хотя на самом деле изморозь образуется, но не на стенках камер, а на элементах, расположенных за пределами рабочего отделения. Решая купить холодильник LG No Frost, потребители значительно упрощают уход за бытовой техникой. Современные модели не требуют традиционной разморозки и их достаточно мыть несколько раз в год.
Этой системе присущи некоторые особенности работы:
- Циркуляция воздуха. Вентилятор равномерно распределяет его массы по внутреннему пространству холодильника.
- Конденсация влаги. Внутри камер испаряется лишняя жидкость, из-за чего поддерживается оптимальный уровень влажности.
- Система автоматического размораживания. Холодильники с технологией No Frost не нуждаются в классической чистке морозилки.
- Отсутствие инея. Температура внутри отсеков ниже, чем в традиционных холодильниках. Благодаря этому вместо инея образуется ледяная стружка.
В целом система No Frost обеспечивает более эффективное охлаждение оборудования. Пользователям проще поддерживать чистоту внутри камер, нет необходимости размораживать технику вручную.
Полезные функции холодильников LG
Популярность продукции торговой марки связана с внедрением инновационных решений, которые продлевают срок эксплуатации холодильников и упрощают уход за ними. Среди полезных технологий:
- Door Cooling. Благодаря этой функции охлаждение камер становится эффективнее на 32%. Внутри холодильника сохраняется стабильная температура, из-за чего продукты дольше остаются свежими.
- Multi Air Flow. Усиленная циркуляция холодного воздуха через клапаны помогает быстро охлаждать мясо, рыбу, готовые блюда.
- LG Smart Diagnosis. Интеллектуальная система мониторинга неполадок позволяет обнаружить сбои в работе на раннем этапе появления.
- Smart Inverter. Установка цифрового инверторного компрессора поддерживает в холодильнике стабильный микроклимат.
- Технология контроля напряжения. Обеспечивает безопасную работу холодильника в случае перепадов в сети и защищает его от нагрузок до 400 В.
Производитель создал не только умную, но и комфортную технику. Отлично спланированное внутреннее пространство позволяет разместить большое количество продуктов. Зелень и овощи остаются свежими долгое время.