Описание приготовления:
Нежная и очень вкусная фиорелла станет отличной заменой обычной творожной запеканки. Творог берите мягкий, без крупинок или протрите его через сито или пробейте погружным блендером. Апельсиновый сироп сделает ее более сладкой и придаст нежный цитрусовый аромат и вкус. Если возьмете самую мелкую манку, фиорелла будет напоминать бисквит.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Запеканка География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Творог 250 Грамм (жирный)
- Яйцо 2.5 Штуки
- Масло сливочное 75 Грамм
- Манная крупа 225 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Апельсин 1/2 Штуки
- Изюм 50 Грамм (без косточек)
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Сахар 175 Грамм (100 грамм — в тесто, 75 грамм — в сироп)
- Вода 25 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
270 ккал
Калорийность
2 г
Белки
14 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Итальянская фиорелла»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления итальянской фиореллы. Апельсин тщательно вымойте и обсушите. Изюм тщательно промойте и замочите в горячей воде на 5 минут. Откиньте на сито, дайте воде полностью стечь и обсушите на бумажном полотенце.
В миску выложите мягкое масло, всыпьте 100 грамм сахара. Все хорошо перемешайте венчиком.
Разбейте в масло одно яйцо и тщательно перемешайте до однородности.
Продолжая добавлять по одному яйцу, тщательно перемешивайте каждый раз перед добавлением следующего.
Творог протрите через сито и добавьте в масляную массу. Перемешайте все до однородности.
Добавьте в массу изюм.
Всыпьте манную крупу, соль, разрыхлитель и тщательно перемешайте. Дайте постоять массе в течение 20 минут.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и обсыпьте панировочными сухарями. Перелейте тесто в форму и разровняйте. Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут, до готовности.
В сотейник налейте воду, выжмите сок из апельсина и добавьте сахар. Доведите все до кипения и растворения сахара.
Готовую фиореллу достаньте из духовки и сразу полейте апельсиновым сиропом. Дайте сиропу впитаться, дождитесь полного остывания, затем порежьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!