Описание приготовления:

Нежная и очень вкусная фиорелла станет отличной заменой обычной творожной запеканки. Творог берите мягкий, без крупинок или протрите его через сито или пробейте погружным блендером. Апельсиновый сироп сделает ее более сладкой и придаст нежный цитрусовый аромат и вкус. Если возьмете самую мелкую манку, фиорелла будет напоминать бисквит.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Запеканка География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Творог 250 Грамм (жирный)

Яйцо 2.5 Штуки

Масло сливочное 75 Грамм

Манная крупа 225 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Апельсин 1/2 Штуки

Изюм 50 Грамм (без косточек)

Ванильный сахар 10 Грамм

Сахар 175 Грамм (100 грамм — в тесто, 75 грамм — в сироп)

Вода 25 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

270 ккал

Калорийность

2 г

Белки

14 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Итальянская фиорелла»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления итальянской фиореллы. Апельсин тщательно вымойте и обсушите. Изюм тщательно промойте и замочите в горячей воде на 5 минут. Откиньте на сито, дайте воде полностью стечь и обсушите на бумажном полотенце.

В миску выложите мягкое масло, всыпьте 100 грамм сахара. Все хорошо перемешайте венчиком.

Разбейте в масло одно яйцо и тщательно перемешайте до однородности.

Продолжая добавлять по одному яйцу, тщательно перемешивайте каждый раз перед добавлением следующего.

Творог протрите через сито и добавьте в масляную массу. Перемешайте все до однородности.

Добавьте в массу изюм.

Всыпьте манную крупу, соль, разрыхлитель и тщательно перемешайте. Дайте постоять массе в течение 20 минут.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и обсыпьте панировочными сухарями. Перелейте тесто в форму и разровняйте. Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут, до готовности.

В сотейник налейте воду, выжмите сок из апельсина и добавьте сахар. Доведите все до кипения и растворения сахара.

Готовую фиореллу достаньте из духовки и сразу полейте апельсиновым сиропом. Дайте сиропу впитаться, дождитесь полного остывания, затем порежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!