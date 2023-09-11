Острые и пикантные: рецепт вкусных куриных крылышек

Куриные крылышки запекаются в духовке. И точно понравятся тем, кто любит острые закуски.

Острые куриные крылышки — альтернатива жареным (хотя на самом деле этот острый соус можно использовать даже с жареными куриными крылышками).

Для тех, кто любит острые и пикантные вкусы – это настоящая находка. Особую пикантность этим крылышкам придает кориандр и тмин. Рецепт опубликовали на кулинарном сайте Misya.

Острые крылышки

Ингредиенты:

12 куриных крылышек;

сок двух лимона;

1 чайная ложка семян кориандра;

1 чайная ложка семян тмина;

2 зубчика чеснока;

2 чайные ложки молотого перца чили;

1 столовая ложка острой паприки;

соус Табаско;

соль, перец;

оливковое масло.

Приготовьте соус: раздавите в ступке чеснок, перец чили, соль, перец, кориандр, тмин и паприку, затем добавьте масло, Табаско и лимонный сок, хорошо перемешайте. Если хотите приготовить острые крылышки, но не слишком переборщить – пробуйте. Табаско можно и исключить, если получится слишком остро.

Заправьте куриные крылышки соусом, хорошо обмажьте со всех сторон и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на полчаса. Но чем дольше они будут стоять – тем потом будет вкуснее.

Затем переложите крылышки со всем маринадом в форму для запекания и готовьте примерно 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Крылышки готовы – подавайте их к столу.

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