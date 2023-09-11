Запеченный перец на зиму: рецепт с чесноком

Зачастую перед консервированием овощей хозяйки тушат основные ингредиенты в течение длительного времени. Но болгарский перец можно подготовить перед раскладыванием в банки и совсем по-другому. Используйте для этой цели духовку. Тогда запеченный перец на зиму станет одной из ваших самых любимых заготовок.

Закрывать этот овощ следует с чесноком и зеленью (петрушкой, кинзой или же укропом). В результате закуска из запеченного перца сможет похвастаться необычайной пряностью и просто неповторимым вкусом.

Запеченный перец на зиму: маленькая хитрость

Для приготовления этой овощной закуски понадобится крупная головка чеснока. Так как на ее очистку нужно потратить немало времени, советуем использовать один лайфхак. Поместите в миску зубчики чеснока (в шелухе). Залейте их кипящей водой. Через несколько секунд слейте жидкость. А затем максимально быстро очистьте зубчики.

Ингредиенты

Болгарский перец2 кг Чеснок90 г Петрушка100 г Уксус100 мл Подсолнечное масло100 мл Соль2 ч. л.

Приготовление

Тщательно промываем болгарский перец. Обсушиваем его. Выкладываем перцы в один слой на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 250 градусов духовку на 20–25 минут (до черноты кожицы). Помещаем горячие болгарские перцы в большую кастрюлю. Накрываем их крышкой. Оставляем на 15 минут при комнатной температуре.Очищаем большую головку чеснока. Нарезаем зубчики тонкими пластинками. Промываем петрушку. Обсушиваем ее. Крупно нарезаем зелень (сильно ее не измельчаем).Удаляем плодоножки и кожицу с перцев. Счищаем семена. Нарезаем перцы кусочками произвольной формы. Помещаем их в глубокую емкость. Добавляем к перцу петрушку и чеснок. Всыпаем соль. Вливаем столовый уксус. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Оставляем полученную массу на кухне на полчаса. Наполняем перцем с чесноком 2 чистые банки, каждая из которых рассчитана на 700 мл. Прикрываем их слегка крышками. Выкладываем банки в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем.Вливаем воду до плечиков емкостей. Отправляем кастрюлю на плиту. После закипания убавляем огонь. Накрываем кастрюлю крышкой и держим ее на плите еще в течение 20 минут. Выключаем огонь.Плотно закрываем банки. Переворачиваем их вверх дном. Оставляем на кухне до полного остывания.

Этим аппетитным перчиком вы можете лакомиться уже через 48 часов после приготовления. К слову, хранить такую заготовку можно очень долго. Главное — выберите для данной цели холодильник или прохладное помещение (без доступа солнечных лучей).