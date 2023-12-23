Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и кукурузой: простой и быстрый рецепт

Рецепт салата с крабовыми палочками невероятно популярный. Его подают на многие праздники, в том числе на Рождество и Новый год.

Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и кукурузой можно приготовить из доступных продуктов. Легкий салат не уступает сложным блюдам. Чтобы салат был еще сытнее, можно добавить в него немного отварного рассыпчатого риса, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления шести порций понадобятся:

крабовые палочки — 225 г;

консервированная кукуруза — 225 г;

пекинская капуста — 150г;

яйца — 3шт.;

майонез — 3 столовые ложки:

соль и перец — по вкусу;

зелень укропа или петрушки — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 2. Листья пекинской капусты вымойте, обсушите, жесткие части вырежьте. Нарежьте мелкой соломкой.

Шаг 3. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Консервированную кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла жидкость.

Шаг 5. В салатнике соедините порезанные крабовые палочки, пекинскую капусту, кукурузу и яйца. Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Все тщательно перемешайте. Поставить на 15-20 минут в холодильник. Перед подачей украсьте блюдо веточками укропа и петрушки.

Майонез лучше приготовить самостоятельно. В качестве заправки можно использовать сметану или натуральный йогурт. Либо смешать их с майонезом в пропорции на свой вкус.

Вы также можете приготовить салат «Столичный» с курицей и консервированным горошком.