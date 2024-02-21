ГлавнаяРецептыЧто приготовить из замороженной малины: невероятный мусс – он украсит серые будни Что приготовить из замороженной малины: невероятный мусс – он украсит серые будни На чтение: 1 минута Малиновый мусс – это десерт, который всегда уместен на вашем столе. Его вкус и консистенция способны добавить красок даже в серые будни. Блинчики или десерты – он всегда готов добавить особых ноток в любое блюдо. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Малиновый или любой другой фруктовый мусс – идеальное дополнение к блинам с мороженым и даже тортам. Сохраните себе этот рецепт, ведь однажды он точно вам пригодится. Интересно Попробуйте найти что-то лучше к закускам: острое зеленое масло на все случаи жизни Рецепт мусса из малины Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 стакана малины; – 1/2 стакана воды; – 125 грамм сахарной пудры. Приготовление: Малину кладем в кастрюлю, добавляем воду и нагреваем на медленном огне. Не забываем постоянно помешивать. Добавляем сахар и продолжаем готовить. Мусс готов тогда, когда станет густым. После готовности даем муссу остыть и используем к десертам и блинам. Приятного аппетита! Это очень вкусно и оригинально: рецепт душеной капусты от знаменитой пани Стефы. Поделитесь с друзьями