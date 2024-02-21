Что приготовить из замороженной малины: невероятный мусс – он украсит серые будни

Малиновый мусс – это десерт, который всегда уместен на вашем столе. Его вкус и консистенция способны добавить красок даже в серые будни. Блинчики или десерты – он всегда готов добавить особых ноток в любое блюдо.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Малиновый или любой другой фруктовый мусс – идеальное дополнение к блинам с мороженым и даже тортам. Сохраните себе этот рецепт, ведь однажды он точно вам пригодится.

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Рецепт мусса из малины

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 стакана малины;

– 1/2 стакана воды;

– 125 грамм сахарной пудры.

Приготовление:

Малину кладем в кастрюлю, добавляем воду и нагреваем на медленном огне. Не забываем постоянно помешивать. Добавляем сахар и продолжаем готовить. Мусс готов тогда, когда станет густым. После готовности даем муссу остыть и используем к десертам и блинам.

Приятного аппетита!

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