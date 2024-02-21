Описание приготовления:

Кальмары фаршированные грибами, особенно хороши горячими, при повторном разогревании они становятся более жесткими. Поэтому постарайтесь правильно рассчитать количество ингредиентов — так, чтобы все приготовленное сразу съесть. Сочетание нежных морепродуктов с ароматными грибами получается необыкновенно вкусным и удачным. Можете подать блюдо самостоятельно или с отварным рисом в качестве гарнира. Рецепт не требует особых кулинарных навыков или длительной и напряженной готовки, особенно если вам повезёт приобрести уже очищенные тушки кальмаров. Очень вкусно, несложно и изысканно!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары Блюдо: Горячие блюда / Блюда с начинкой / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Тушки кальмара 2 Штуки (у меня уже в очищенном виде)

Грибы 100 Грамм (у меня шампиньоны)

Лук 100 Грамм

Морковь 50 Грамм

Сыр 50 Грамм

Растительное масло 3 Ст. ложки

Майонез 1 Ст. ложка

Зелень По вкусу (у меня укроп и перья зелёного лука)

Количество порций 2

Калорийность

182 ккал

Калорийность

12 г

Белки

12 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кальмары фаршированные грибами на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты. Тушки кальмаров вымойте и, если это необходимо очистите от пленки. Достаточно предварительно их ошпарить кипятком, чтобы это было легче сделать.

Морковь натрите на тёрке, лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте овощи на растительном или сливочном масле до мягкости.

Добавьте нарезанные кубиками грибы. У меня это шампиньоны, но можно взять вешенки или любые другие.

Обжарьте грибы с овощами в течение 5 минут. Снимите сковороду с плиты и дайте немного начинке остыть.

У подготовленных кальмаров срежьте плавники и нарежьте их кубиками.

Соедините содержимое сковороды и измельчённые плавники кальмаров. Добавьте тёртый сыр и любую свежую зелень. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Перемешайте.

Получившейся смесью плотно нафаршируйте тушки кальмаров. Если начинки слишком много, срезы можно скрепить деревянными зубочистками, чтобы начинка не вывалилась в процессе жарки.

В сковороде нагрейте растительное масло, выложите фаршированные тушки кальмаров и жарьте со всех сторон до подрумянивания (по 1-2 минуты с каждой стороны). На стол можно подать, сбрызнув лимонным соком и украсив зеленью.

Кальмары фаршированные грибами на сковороде готовы. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Вариантов начинок для фарширования кальмаров — масса. Это могут быть овощи, курица, ветчина (варено или сырокопченая) и даже другие морепродукты, например, измельченные креветки.