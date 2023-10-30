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Как удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем

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Как удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем

Хэллоуин – это праздник таинственности, ужасов и, конечно же, вкусной еды. Речь идет не только о сладких гостинцах для детей, но и о полноценных блюдах, которые будут прекрасным поводом собрать в этот день за столом родных и друзей.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Итак, если вы ищете способ создать дух настоящего Хэллоуина и одновременно продемонстрировать свое кулинарное мастерство, вам не обойтись без нескольких простых и тематических рецептов. Именно о таких накануне наиболее мистического дня года рассказывает 24 Канал.

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Как подготовиться к гастрономическому «шабашу»

Подготовка к Хэллоуина – это о веселье и креативе. Поэтому и блюда, которыми вы угостите гостей в этот день, должны быть яркими. Лучше всего передать дух праздника поможет любопытная подача. Да, даже фаршированный перец, спагетти или пирог смогут превратиться в деликатес, от которого будут в восторге как взрослые, так и дети. А чтобы эти произведения искусства были чрезвычайно сытными, рекомендуем взять за основу нежную и сочную курятину.

Воплотить все идеи в реальность без лишних хлопот и долгих приготовлений поможет надежный производитель курятины. ТМ «Наша Ряба». В ассортименте бренда есть немало позиций, с которыми можно подготовиться к Хэллоуина. Одним из таких является куриный фарш «Филейный». Благодаря тому, что производитель позаботился обо всех этапах подготовки мяса: от мытья до перемола, процесс создания эффектных блюд существенно ускоряется. К тому же, с фаршем удастся создать не только оригинальные закуски, но и основные блюда.

Какие из них точно удивят ваших гостей, рассказываем дальше.

Спагетти болоньезе «Вампир»

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Спагетти Болоньезе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ;
– 200 граммов моркови;
– 400 граммов спагетти;
– 1 банка томатного соуса;
– 1 репчатый лук;
– 2 столовые ложки масла;
– соль и перец по вкусу.
Для украшения:
– черные оливки;
– кетчуп;
– отварной яичный белок.

Приготовление:

  • Отвариваем макароны до готовности в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке (10 – 13 минут). Сцеживаем воду.
  • На разогретой сковороде обжариваем с маслом нарезанный кубиком лук, морковь и куриный фарш. Сдабриваем все специями и вливаем томатный соус. Готовим все 15 – 20 минут.
  • Выкладываем на тарелки спагетти, сверху – соус болоньезе и кружочки отварного яичного белка.
  • Делаем ножом надрезы в белке, смазываем его кетчупом и добавляем половинки оливок. Так у нас получатся глаза «вампира».
  • Из остатков яичного белка вырезаем зубы и выкладываем на блюдо. Готово!

Фаршированный перец «Фонарь Джека»

  • Время: 90 минут
  • Порции: 4

Фаршированный перец / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ;
– 200 граммов риса;
– 8 сладких перцев;
– 1 банка томатного соуса;
– 2 репчатых лука;
– 2 моркови;
– соль и перец по вкусу.
Для украшения:
– томатный соус.

Приготовление:

  • Отвариваем рис до полуготовности. Отдельно обжариваем на сковороде нарезанный лук и морковь произвольными кусочками. Через 5 минут добавляем рис и куриный фарш. Сдабриваем специями и перемешиваем. Снимаем с плиты.
  • Из сладких перцев осторожно отрезаем крышечки, удаляем серединки с семенами. Острым ножом вырезаем мордочку.
  • Начиняем перцы рисом с фаршем, закрываем крышками и отправляем в разогретую духовку на 60 минут при 180 – 190 градусах.
  • Поливаем все томатным соусом и запекаем еще 10 минут.
  • Подаем блюдо на томатном соусе.

Пирог «Паук» с грибами и курицей

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4

Мясной пирог / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ;
– упаковка слоеного теста;
– 200 граммов сливок;
– 100 граммов шампиньонов;
– 100 граммов натертого твердого сыра;
– 1 банка консервированных ананасов;
– сырой яичный желток;
– соль и перец по вкусу.
Для украшения:
– черные оливки.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • В порционные формочки выкладываем куриный фарш со специями, сверху – кусочки шампиньонов и кольцо ананаса. Посыпаем творогом.
  • Вливаем немного сливок для сочности.
  • Из теста вырезаем паучков с лапками по форме жаропрочной формы для запекания. Накрываем тестом формочки с блюдом и смазываем яичным желтком.
  • Отправляем все запекаться в духовку на 40 – 45 минут.
  • После приготовления выкладываем на каждый пирог по 2 кольца оливок и подаем блюдо на стол.

Паста с котлетами в «Паутине»

  • Время: 40 минут

  • Порции: 4

Макароны с котлетами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ;
– 400 граммов спагетти;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 репчатый лук;
– 2 столовые ложки масла;
– соль и перец по вкусу.
Для украшения:
– черные оливки;
– майонез;
– кетчуп;
– соленые палочки;
– листья базилика.

Приготовление:

  • Отвариваем макароны до готовности в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (10 – 13 минут).
  • Куриный фарш смешиваем с нарезанным мелким кубиком луком, сдабриваем специями. Добавляем натертый творог и формируем котлеты.
  • Обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом 15 минут до готовности.
  • В готовые котлеты вставляем соленые палочки, чтобы они служили ножками паучка. Прикрепляем на майонез половинки оливок, которые будут выглядеть как глаза.
  • Выкладываем макароны на тарелки, делаем паутинку из кетчупа и майонеза, а сверху кладем паучков из котлет. Украшаем листьями базилика.

Приятного аппетита!

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