Как удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем

Хэллоуин – это праздник таинственности, ужасов и, конечно же, вкусной еды. Речь идет не только о сладких гостинцах для детей, но и о полноценных блюдах, которые будут прекрасным поводом собрать в этот день за столом родных и друзей.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Итак, если вы ищете способ создать дух настоящего Хэллоуина и одновременно продемонстрировать свое кулинарное мастерство, вам не обойтись без нескольких простых и тематических рецептов. Именно о таких накануне наиболее мистического дня года рассказывает 24 Канал.

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Как подготовиться к гастрономическому «шабашу»

Подготовка к Хэллоуина – это о веселье и креативе. Поэтому и блюда, которыми вы угостите гостей в этот день, должны быть яркими. Лучше всего передать дух праздника поможет любопытная подача. Да, даже фаршированный перец, спагетти или пирог смогут превратиться в деликатес, от которого будут в восторге как взрослые, так и дети. А чтобы эти произведения искусства были чрезвычайно сытными, рекомендуем взять за основу нежную и сочную курятину.

Воплотить все идеи в реальность без лишних хлопот и долгих приготовлений поможет надежный производитель курятины. ТМ «Наша Ряба». В ассортименте бренда есть немало позиций, с которыми можно подготовиться к Хэллоуина. Одним из таких является куриный фарш «Филейный». Благодаря тому, что производитель позаботился обо всех этапах подготовки мяса: от мытья до перемола, процесс создания эффектных блюд существенно ускоряется. К тому же, с фаршем удастся создать не только оригинальные закуски, но и основные блюда.

Какие из них точно удивят ваших гостей, рассказываем дальше.

Спагетти болоньезе «Вампир»

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Спагетти Болоньезе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ;

– 200 граммов моркови;

– 400 граммов спагетти;

– 1 банка томатного соуса;

– 1 репчатый лук;

– 2 столовые ложки масла;

– соль и перец по вкусу.

Для украшения:

– черные оливки;

– кетчуп;

– отварной яичный белок.

Приготовление:

Отвариваем макароны до готовности в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке (10 – 13 минут). Сцеживаем воду.

На разогретой сковороде обжариваем с маслом нарезанный кубиком лук, морковь и куриный фарш. Сдабриваем все специями и вливаем томатный соус. Готовим все 15 – 20 минут.

Выкладываем на тарелки спагетти, сверху – соус болоньезе и кружочки отварного яичного белка.

Делаем ножом надрезы в белке, смазываем его кетчупом и добавляем половинки оливок. Так у нас получатся глаза «вампира».

Из остатков яичного белка вырезаем зубы и выкладываем на блюдо. Готово!

Фаршированный перец «Фонарь Джека»

Время: 90 минут

90 минут Порции: 4

Фаршированный перец / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ;

– 200 граммов риса;

– 8 сладких перцев;

– 1 банка томатного соуса;

– 2 репчатых лука;

– 2 моркови;

– соль и перец по вкусу.

Для украшения:

– томатный соус.

Приготовление:

Отвариваем рис до полуготовности. Отдельно обжариваем на сковороде нарезанный лук и морковь произвольными кусочками. Через 5 минут добавляем рис и куриный фарш. Сдабриваем специями и перемешиваем. Снимаем с плиты.

Из сладких перцев осторожно отрезаем крышечки, удаляем серединки с семенами. Острым ножом вырезаем мордочку.

Начиняем перцы рисом с фаршем, закрываем крышками и отправляем в разогретую духовку на 60 минут при 180 – 190 градусах.

Поливаем все томатным соусом и запекаем еще 10 минут.

Подаем блюдо на томатном соусе.

Пирог «Паук» с грибами и курицей

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4

Мясной пирог / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ;

– упаковка слоеного теста;

– 200 граммов сливок;

– 100 граммов шампиньонов;

– 100 граммов натертого твердого сыра;

– 1 банка консервированных ананасов;

– сырой яичный желток;

– соль и перец по вкусу.

Для украшения:

– черные оливки.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов.

В порционные формочки выкладываем куриный фарш со специями, сверху – кусочки шампиньонов и кольцо ананаса. Посыпаем творогом.

Вливаем немного сливок для сочности.

Из теста вырезаем паучков с лапками по форме жаропрочной формы для запекания. Накрываем тестом формочки с блюдом и смазываем яичным желтком.

Отправляем все запекаться в духовку на 40 – 45 минут.

После приготовления выкладываем на каждый пирог по 2 кольца оливок и подаем блюдо на стол.

Паста с котлетами в «Паутине»

Время: 40 минут

Порции: 4

Макароны с котлетами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ;

– 400 граммов спагетти;

– 200 граммов твердого сыра;

– 1 репчатый лук;

– 2 столовые ложки масла;

– соль и перец по вкусу.

Для украшения:

– черные оливки;

– майонез;

– кетчуп;

– соленые палочки;

– листья базилика.

Приготовление:

Отвариваем макароны до готовности в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (10 – 13 минут).

Куриный фарш смешиваем с нарезанным мелким кубиком луком, сдабриваем специями. Добавляем натертый творог и формируем котлеты.

Обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом 15 минут до готовности.

В готовые котлеты вставляем соленые палочки, чтобы они служили ножками паучка. Прикрепляем на майонез половинки оливок, которые будут выглядеть как глаза.

Выкладываем макароны на тарелки, делаем паутинку из кетчупа и майонеза, а сверху кладем паучков из котлет. Украшаем листьями базилика.

Приятного аппетита!