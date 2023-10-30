ГлавнаяРецептыКак удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем Как удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем На чтение: 4 минуты Хэллоуин – это праздник таинственности, ужасов и, конечно же, вкусной еды. Речь идет не только о сладких гостинцах для детей, но и о полноценных блюдах, которые будут прекрасным поводом собрать в этот день за столом родных и друзей. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Итак, если вы ищете способ создать дух настоящего Хэллоуина и одновременно продемонстрировать свое кулинарное мастерство, вам не обойтись без нескольких простых и тематических рецептов. Именно о таких накануне наиболее мистического дня года рассказывает 24 Канал. Читайте также Осеннее блюдо за 45 минут: готовим куриные голени с тыквой и фетой Как подготовиться к гастрономическому «шабашу» Подготовка к Хэллоуина – это о веселье и креативе. Поэтому и блюда, которыми вы угостите гостей в этот день, должны быть яркими. Лучше всего передать дух праздника поможет любопытная подача. Да, даже фаршированный перец, спагетти или пирог смогут превратиться в деликатес, от которого будут в восторге как взрослые, так и дети. А чтобы эти произведения искусства были чрезвычайно сытными, рекомендуем взять за основу нежную и сочную курятину. Воплотить все идеи в реальность без лишних хлопот и долгих приготовлений поможет надежный производитель курятины. ТМ «Наша Ряба». В ассортименте бренда есть немало позиций, с которыми можно подготовиться к Хэллоуина. Одним из таких является куриный фарш «Филейный». Благодаря тому, что производитель позаботился обо всех этапах подготовки мяса: от мытья до перемола, процесс создания эффектных блюд существенно ускоряется. К тому же, с фаршем удастся создать не только оригинальные закуски, но и основные блюда. Какие из них точно удивят ваших гостей, рассказываем дальше. Спагетти болоньезе «Вампир» Время: 35 минут Порции: 4 Спагетти Болоньезе / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ; – 200 граммов моркови; – 400 граммов спагетти; – 1 банка томатного соуса; – 1 репчатый лук; – 2 столовые ложки масла; – соль и перец по вкусу. Для украшения: – черные оливки; – кетчуп; – отварной яичный белок. Приготовление: Отвариваем макароны до готовности в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке (10 – 13 минут). Сцеживаем воду. На разогретой сковороде обжариваем с маслом нарезанный кубиком лук, морковь и куриный фарш. Сдабриваем все специями и вливаем томатный соус. Готовим все 15 – 20 минут. Выкладываем на тарелки спагетти, сверху – соус болоньезе и кружочки отварного яичного белка. Делаем ножом надрезы в белке, смазываем его кетчупом и добавляем половинки оливок. Так у нас получатся глаза «вампира». Из остатков яичного белка вырезаем зубы и выкладываем на блюдо. Готово! Фаршированный перец «Фонарь Джека» Время: 90 минут Порции: 4 Фаршированный перец / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ; – 200 граммов риса; – 8 сладких перцев; – 1 банка томатного соуса; – 2 репчатых лука; – 2 моркови; – соль и перец по вкусу. Для украшения: – томатный соус. Приготовление: Отвариваем рис до полуготовности. Отдельно обжариваем на сковороде нарезанный лук и морковь произвольными кусочками. Через 5 минут добавляем рис и куриный фарш. Сдабриваем специями и перемешиваем. Снимаем с плиты. Из сладких перцев осторожно отрезаем крышечки, удаляем серединки с семенами. Острым ножом вырезаем мордочку. Начиняем перцы рисом с фаршем, закрываем крышками и отправляем в разогретую духовку на 60 минут при 180 – 190 градусах. Поливаем все томатным соусом и запекаем еще 10 минут. Подаем блюдо на томатном соусе. Пирог «Паук» с грибами и курицей Время: 50 минут Порции: 4 Мясной пирог / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ; – упаковка слоеного теста; – 200 граммов сливок; – 100 граммов шампиньонов; – 100 граммов натертого твердого сыра; – 1 банка консервированных ананасов; – сырой яичный желток; – соль и перец по вкусу. Для украшения: – черные оливки. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. В порционные формочки выкладываем куриный фарш со специями, сверху – кусочки шампиньонов и кольцо ананаса. Посыпаем творогом. Вливаем немного сливок для сочности. Из теста вырезаем паучков с лапками по форме жаропрочной формы для запекания. Накрываем тестом формочки с блюдом и смазываем яичным желтком. Отправляем все запекаться в духовку на 40 – 45 минут. После приготовления выкладываем на каждый пирог по 2 кольца оливок и подаем блюдо на стол. Паста с котлетами в «Паутине» Время: 40 минут Порции: 4 Макароны с котлетами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 400 граммов куриного фарша «Филейный» от ТМ «Наша Ряба» ; – 400 граммов спагетти; – 200 граммов твердого сыра; – 1 репчатый лук; – 2 столовые ложки масла; – соль и перец по вкусу. Для украшения: – черные оливки; – майонез; – кетчуп; – соленые палочки; – листья базилика. Приготовление: Отвариваем макароны до готовности в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (10 – 13 минут). Куриный фарш смешиваем с нарезанным мелким кубиком луком, сдабриваем специями. Добавляем натертый творог и формируем котлеты. Обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом 15 минут до готовности. В готовые котлеты вставляем соленые палочки, чтобы они служили ножками паучка. Прикрепляем на майонез половинки оливок, которые будут выглядеть как глаза. Выкладываем макароны на тарелки, делаем паутинку из кетчупа и майонеза, а сверху кладем паучков из котлет. Украшаем листьями базилика. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями