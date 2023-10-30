Завтрак, наверное, для каждой матери — больная тема. Как заставить ребенка без слез и криков хорошо поесть перед школой? Ведь все мы знаем, что это он от сонливости без аппетита, а где-то после второго урока ему резко захочется чипсов или шоколадки. На такие случаи своим двоим я даю в школу домашние питательные батончики. А утром завлекаю их к столу вкусными ароматами, которые источает молочная каша из двух круп з малиной и черникой.

Я предпочитаю не начинать утро с сахаром. Поэтому он отсутствует как в моем кофе, так и в чае мужа, и в каше для сыновей. Уверена, что питательный здоровый завтрак — залог успешного и продуктивного дня. Также я стараюсь ограничивать потребления мучного утром. Ведь организм после пробуждения только раскачивается. Не нужно на него давить булочками и хлебом с маслом. Каша в это время дня — самое подходящее блюдо для ребенка.

Как приготовить кашу из двух круп

Для этого вам понадобится, что логично, два вида круп: кукурузная и манная. Также позаботьтесь заранее о наличии свежего молока любой жирности и сливочного масла. Из указанного ниже количества продуктов у вас получится одна порция молочной каши. Сама по себе она имеет довольно нейтральный вкус. Поэтому список продуктов вы может дополнить ягодами или сосисками.

Ингредиенты

Кукурузная крупа50 г Манка20 г Вода250 мл Молоко250 мл Сливочное масло20 г Соль по вкусу

Приготовление

Для начала вскипятите в кастрюльке воду. Лучше использовать емкость с толстым дном, чтобы каша прогревалась равномерно. Кукурузную крупу промойте до состояния прозрачности. Возможно, придется менять воду пару раз. Крупку отправьте в закипевшую воду и добавьте немного соли. Варите кашу 15 минут. За это время вода почти полностью выпарится. Тогда перелейте в кастрюлю молоко и перемешайте. Далее, помешивая, дожидайтесь, пока каша закипит. Теперь убавьте огонь и потихоньку всыпьте в кастрюлю манную крупу. Обязательно помешивайте смесь, иначе могут образоваться комочки.Варите в течение одной минуты: дольше не понадобится. Теперь добавьте в кашу сливочное масло и накройте кастрюлю крышкой. Пусть каша постоит хотя бы 5 минут. За это время она загустеет и примет свой окончательный вид.

Такая каша из двух круп, приготовленная без грамма сахара, подойдет как в качестве завтрака, так и в виде основного блюда. Я подаю ее и с молочными сосисками, и со свежими ягодами. Но если вам уж так невтерпёж без сладенькою, можете добавить к блюду немного сгущенки или натертого белого шоколада. Получается умопомрачительно вкусно!