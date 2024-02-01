ГлавнаяРецептыЧто приготовить на ужин: паста пенне с курицей и шпинатом Что приготовить на ужин: паста пенне с курицей и шпинатом На чтение: 2 минуты Легкий и быстрый ужин, который порадует вкусом после тяжелого дня всегда будет иметь популярность у хозяек. Одна из таких опций – пенне с курицей и шпинатом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусная паста в сочетании с нежным мясом и легким соусом – именно то, что нужно после насыщенного дня. Для приготовления блюда нужно лишь несколько простых кулинарных манипуляций, поэтому о дополнительной усталости речь точно не идет. Интересно К вареникам или другим блюдам: как приготовить закарпатский грибной соус Рецепт пенне с курицей и шпинатом Время: 45 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 400 грамм пасты пенне; – 300 грамм филе; – 100 грамм лука; – 180 грамм шпината; – 60 миллилитров масла; – 80 грамм сыра пармезан; – 150 миллилитров сливок; – 20 грамм чеснока; – специи: соль, перец, перец сладкий, карри, тимьян, прованские травы. Приготовление: Сварите макароны согласно инструкции на упаковке. Слейте воду, оставьте четверть стакана. На сковороде разогрейте 1 чайную ложку растительного масла. Обжарьте в нем нашинкованный лук. Когда подрумянится, добавьте нарезанную кубиками курицу. Приправьте солью, перцем, 1 чайной ложкой сладкой паприки, 1 чайной ложкой тимьяна и 1 чайной ложкой порошка карри. В отдельной сковороде разогрейте масло, оставшиеся, обжарьте измельченный чеснок и добавьте шпинат. В шпинат влейте сливки и добавьте прованские травы, соль и перец. Также добавьте воду для варки пасты. Добавьте в соус курицу с луком и отваренные макароны. Все перемешайте и посыпьте тертым сыром. Поделитесь с друзьями