Что приготовить на ужин: паста пенне с курицей и шпинатом

Легкий и быстрый ужин, который порадует вкусом после тяжелого дня всегда будет иметь популярность у хозяек. Одна из таких опций – пенне с курицей и шпинатом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вкусная паста в сочетании с нежным мясом и легким соусом – именно то, что нужно после насыщенного дня. Для приготовления блюда нужно лишь несколько простых кулинарных манипуляций, поэтому о дополнительной усталости речь точно не идет.

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Рецепт пенне с курицей и шпинатом

Время: 45 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 грамм пасты пенне;

– 300 грамм филе;

– 100 грамм лука;

– 180 грамм шпината;

– 60 миллилитров масла;

– 80 грамм сыра пармезан;

– 150 миллилитров сливок;

– 20 грамм чеснока;

– специи: соль, перец, перец сладкий, карри, тимьян, прованские травы.

Приготовление: