Быстро и экономно: рецепт вкусного супа из плавленого сырка

Этот суп очень быстро готовится. И отлично подойдет для зимнего ужина.
Сырные супы готовят по всему миру. Иногда их готовят на основе бри или камамбера. Но не менее вкусно получится и на основе плавленых сырков. Такие супы готовятся быстро, не требуют постоянного внимания и строгого соблюдения пропорций. А в качестве ингредиентов в такой суп можно добавить все: от овощей, до круп и морепродуктов.
В состав любых плавленых сыров входят твердый сыр, сливочное масло, сухое молоко, творог и некоторое количество консервантов и загустителей. Помните, что в настоящем плавленом сыре не должно быть заменителей молочного жира. Качественный продукт легко растворяется в горячей жидкости без комков и сгустков.
Для приготовления супов мягкие плавленые сыры, которые обычно продаются в контейнерах, плавленые сырки, которые обычно продают в фольге. И даже так называемый колбасный сыр. Его для супа нужно натереть на самой мелкой терке и добавить в горячий бульон, непрерывно помешивая. Как приготовить самым быстрый суп из плавленого сырка, рассказали на сайте Cookery.
Быстрый суп из плавленого сырка
Ингредиенты:
- плавленый сырок (по 150 г) – 2 шт.;
- 3 картофелины;
- 1 морковка;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- укроп;
- сливочное масло – 2 ст. л.;
- лавровый лист, соль, свежемолотый черный перец.
Лук и чеснок нарежьте как можно мельче, картофель — кубиками, морковь натрите на крупной терке.
В кастрюле растопите масло и обжарьте лук в течение 5 минут. Добавьте морковь и готовьте еще столько же.
Положите чеснок и картофель, перемешайте, и влейте литр горячей воды.
Доведите до кипения, посолите, добавьте лавровый лист, через 2–3 минуты выньте его.
Варите суп еще 10 минут. Нарежьте плавленые сырки небольшими кусочками, сложите в миску, влейте половник бульона, перемешайте, чтобы сырки растворились. Влейте сырную смесь в суп, варите на медленном огне под крышкой еще пять минут.
Поперчите, всыпьте рубленый укроп, выключите огонь, дайте настояться под крышкой несколько минут и подавайте.
В такой суп можно добавить гренки, ломтики жареного бекона, или ветчины.
Также вы можете приготовить простой картофельный суп с рыбными консервами.