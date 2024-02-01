Описание приготовления:

Даже если вы не любите утку, то после этого блюда полностью измените свое мнение. Такое блюдо — это отличный вариант для дня рождения, Рождества или на Новый год. К утке отлично подойдут запеченные овощи, картофель с розмарином или свежие овощи.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Утка Блюдо: Горячие блюда / Блюда целиком

Состав / Ингредиенты:

Утка 1 Штука (1.5-1.7 кг.)

Имбирь 1 Штука (кусочек 3 см.)

Соевый соус 2 Ст. ложки

Мед 1 Ст. ложка

Сок лимона 2 Ст. ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки (без вкуса и запаха)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

300 ккал

Калорийность

16 г

Белки

27 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Утка в имбирной глазури»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления утки в имбирной глазури. Утку вымойте и обсушите.

В миске смешайте тертый имбирь, соевый соус, мед, лимонный сок, растительное масло и молотый перец.

Утку посолите и смажьте имбирной глазурью снаружи и изнутри. Форму для выпечки застелите фольгой для выпечки и выложите утку грудкой вниз. Полейте утку оставшейся глазурью.

Закройте форму с уткой фольгой. Готовьте утку в духовке в течение одного часа при температуре 180 градусов.

Спустя время снимите с утки фольгу, переверните тушку, и полейте глазурью. Запекайте утку еще час, поливая глазурью каждые 15-20 минут. Готовую утку с имбирной глазурью достаньте из духовки, накройте фольгой на 10 минут. Спустя время подавайте к столу.

Приятного аппетита!