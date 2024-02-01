Описание приготовления:
Даже если вы не любите утку, то после этого блюда полностью измените свое мнение. Такое блюдо — это отличный вариант для дня рождения, Рождества или на Новый год. К утке отлично подойдут запеченные овощи, картофель с розмарином или свежие овощи.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Утка Блюдо: Горячие блюда / Блюда целиком
Состав / Ингредиенты:
- Утка 1 Штука (1.5-1.7 кг.)
- Имбирь 1 Штука (кусочек 3 см.)
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Мед 1 Ст. ложка
- Сок лимона 2 Ст. ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без вкуса и запаха)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
300 ккал
Калорийность
16 г
Белки
27 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Утка в имбирной глазури»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления утки в имбирной глазури. Утку вымойте и обсушите.
В миске смешайте тертый имбирь, соевый соус, мед, лимонный сок, растительное масло и молотый перец.
Утку посолите и смажьте имбирной глазурью снаружи и изнутри. Форму для выпечки застелите фольгой для выпечки и выложите утку грудкой вниз. Полейте утку оставшейся глазурью.
Закройте форму с уткой фольгой. Готовьте утку в духовке в течение одного часа при температуре 180 градусов.
Спустя время снимите с утки фольгу, переверните тушку, и полейте глазурью. Запекайте утку еще час, поливая глазурью каждые 15-20 минут. Готовую утку с имбирной глазурью достаньте из духовки, накройте фольгой на 10 минут. Спустя время подавайте к столу.
Приятного аппетита!