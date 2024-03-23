Что приготовить на ужин в пост: рецепт салата, который должен быть у каждой хозяйки

Салаты – отличный способ разнообразить свой рацион большим количеством овощей. Их можно и даже нужно часто включать в свой рацион.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хрустящий и питательный салат – отличная идея для ужина. Его просто готовить, а его вкус просто божественный.

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Рецепт салата с рукколой и гранатом

Время: 15 минут

15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 горсти рукколы;

– 1 гранат;

– 50 грамм сыра фета;

– 2 столовые ложки очищенных семян подсолнечника;

– 100 грамм помидоров черри;

– 2 столовые ложки оливкового масла. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ”» які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.

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Приготовление:

Поместите рукколу в миску, очистите гранат и выньте «плоды». Смешайте руколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры. Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника. Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.

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