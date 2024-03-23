ГлавнаяРецептыЧто приготовить на ужин в пост: рецепт салата, который должен быть у каждой хозяйки Что приготовить на ужин в пост: рецепт салата, который должен быть у каждой хозяйки На чтение: 1 минута Салаты – отличный способ разнообразить свой рацион большим количеством овощей. Их можно и даже нужно часто включать в свой рацион. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хрустящий и питательный салат – отличная идея для ужина. Его просто готовить, а его вкус просто божественный. Интересно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Рецепт салата с рукколой и гранатом Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 горсти рукколы; – 1 гранат; – 50 грамм сыра фета; – 2 столовые ложки очищенных семян подсолнечника; – 100 грамм помидоров черри; – 2 столовые ложки оливкового масла. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ”» які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі! Приготовление: Поместите рукколу в миску, очистите гранат и выньте «плоды». Смешайте руколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры. Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника. Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом. Узнайте детали: как правильно добавлять яйца в котлеты. Поделитесь с друзьями