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Что приготовить на ужин в пост: рецепт салата, который должен быть у каждой хозяйки

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Что приготовить на ужин в пост: рецепт салата, который должен быть у каждой хозяйки

Салаты – отличный способ разнообразить свой рацион большим количеством овощей. Их можно и даже нужно часто включать в свой рацион.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хрустящий и питательный салат – отличная идея для ужина. Его просто готовить, а его вкус просто божественный.

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Рецепт салата с рукколой и гранатом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 горсти рукколы;
– 1 гранат;
– 50 грамм сыра фета;
– 2 столовые ложки очищенных семян подсолнечника;
– 100 грамм помидоров черри;
– 2 столовые ложки оливкового масла. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ”» які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
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Приготовление:

  1. Поместите рукколу в миску, очистите гранат и выньте «плоды».
  2. Смешайте руколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры.
  3. Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника.
  4. Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.

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