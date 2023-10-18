ГлавнаяРецептыРулеты из баклажанов с корейской морковью – бюджетная закуска, которую съедят первой Рулеты из баклажанов с корейской морковью – бюджетная закуска, которую съедят первой На чтение: 1 минута Среди популярных осенних закусок эта, пожалуй, занимает одну из первых позиций. Торопитесь приготовить ее дома, пока еще сезон. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рулеты из баклажанов с корейской морковью – это не просто быстрая закуска к столу, а настоящее наслаждение для рецепторов. Настоящий осенний рецепт, который вы точно сохраните себе в заметках. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить По желанию их можно подавать с острым чесночным соусом или к мясным или рыбным блюдам. Попробуйте и вы будете приятно удивлены результатом. Рецепт рулетов из баклажанов и корейской моркови. Время: 20 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 баклажана; – 300 граммов корейской моркови; – 4 столовые ложки масла; – соль. Приготовление: Баклажаны моем и просушиваем от влаги, нарезаем тонкими продольными ломтиками. Получится примерно 14 – 15 ломтиков. На разогретой сковороде с маслом обжариваем ломтики баклажанов с обеих сторон в течение нескольких минут. Готовые баклажаны выкладываем на тарелку застеленную бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишний жир. Формируем рулетики, выкладывая примерно 15 – 20 граммов моркови из более толстого края ломтика баклажана и закручивая ее. Выкладываем закуску на тарелку и подаем с любимым соусом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить фирменный плов с курицей. Поделитесь с друзьями