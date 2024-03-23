Описание приготовления:
Салаты с креветками часто подают в ресторанах, но их очень легко приготовить и в домашних условиях. Если вы купили розовые креветки, то их можно сразу жарить. А если креветки у вас серые, то отварите их предварительно 3-5 минут (в зависимости от размера).
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Салаты География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Креветки 150 Грамм (очищенные)
- Черри 150 Грамм
- Салат 20 Грамм
- Руккола 20 Грамм
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Соевый соус 1 Ст. ложка
- Оливковое мaсло 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
95 ккал
Калорийность
6 г
Белки
2 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с креветками по-французски»
Для приготовления салата подготовьте все необходимые ингредиенты.
Креветки очистите, промойте и оставьте на пару минут, чтобы с них стекла лишняя вода.
Обжарьте креветки 3-5 минут с добавлением оливкового масла. Подсолите. Затем креветки остудите.
В салатник порвите руками листья салата и рукколу.
Помидоры черри разрежьте на 2-4 части и выложите в чашу.
Следом отправьте остывшие креветки.
Заправьте салат оливковым маслом, соком лимона и соевым соусом. Перемешайте.
Готовый салат выложите в подходящий салатник и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!