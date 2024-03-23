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Салат с креветками по-французски

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Салат с креветками по-французски

Описание приготовления:

Салаты с креветками часто подают в ресторанах, но их очень легко приготовить и в домашних условиях. Если вы купили розовые креветки, то их можно сразу жарить. А если креветки у вас серые, то отварите их предварительно 3-5 минут (в зависимости от размера).
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Салаты География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Креветки 150 Грамм (очищенные)
  • Черри 150 Грамм
  • Салат 20 Грамм
  • Руккола 20 Грамм
  • Сок лимона 1 Ст. ложка
  • Соевый соус 1 Ст. ложка
  • Оливковое мaсло 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

95 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с креветками по-французски»

Салат с креветками по-французски

Для приготовления салата подготовьте все необходимые ингредиенты.

Салат с креветками по-французски

Креветки очистите, промойте и оставьте на пару минут, чтобы с них стекла лишняя вода.

Салат с креветками по-французски

Обжарьте креветки 3-5 минут с добавлением оливкового масла. Подсолите. Затем креветки остудите.

Салат с креветками по-французски

В салатник порвите руками листья салата и рукколу.

Салат с креветками по-французски

Помидоры черри разрежьте на 2-4 части и выложите в чашу.

Салат с креветками по-французски

Следом отправьте остывшие креветки.

Салат с креветками по-французски

Заправьте салат оливковым маслом, соком лимона и соевым соусом. Перемешайте.

Салат с креветками по-французски

Готовый салат выложите в подходящий салатник и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!

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