Описание приготовления:

Салаты с креветками часто подают в ресторанах, но их очень легко приготовить и в домашних условиях. Если вы купили розовые креветки, то их можно сразу жарить. А если креветки у вас серые, то отварите их предварительно 3-5 минут (в зависимости от размера).

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Салаты География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Креветки 150 Грамм (очищенные)

Черри 150 Грамм

Салат 20 Грамм

Руккола 20 Грамм

Сок лимона 1 Ст. ложка

Соевый соус 1 Ст. ложка

Оливковое мaсло 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

95 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с креветками по-французски»

Для приготовления салата подготовьте все необходимые ингредиенты.

Креветки очистите, промойте и оставьте на пару минут, чтобы с них стекла лишняя вода.

Обжарьте креветки 3-5 минут с добавлением оливкового масла. Подсолите. Затем креветки остудите.

В салатник порвите руками листья салата и рукколу.

Помидоры черри разрежьте на 2-4 части и выложите в чашу.

Следом отправьте остывшие креветки.

Заправьте салат оливковым маслом, соком лимона и соевым соусом. Перемешайте.

Готовый салат выложите в подходящий салатник и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!