Что произойдет с телом, если каждый день есть кешью

Орехи — один из самых популярных и к тому же полезных перекусов. Но много ли мы знаем об их скрытых свойствах? Издание Parade рассказало, что произойдет с организмом, если каждый день съедать по горсти кешью.

Диетолог Стейси Робертс-Дэвис уточнила, что кешью нужно есть дозированно — в день взрослому человеку без аллергии и хронических проблем с ЖКТ положено до 20 ядер. В этом орехе содержится белок, клетчатка, магний, триптофан и ненасыщенные жиры.

«Кешью содержат полезные для здоровья ненасыщенные жиры, как мононенасыщенные, так и полиненасыщенные. Эти типы веществ полезны для сердца, поскольку они снижают уровень плохого холестерина и улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы», — отметила диетолог Элизия Картлидж.

Этот продукт обеспечивает организм энергией, поэтому оба диетолога рекомендуют перекусывать орехами после тренировки или во второй половине рабочего дня. Также в кешью содержится медь, важный минерал, поддерживающий выработку энергии.

Еще одна причина есть больше «индийского ореха» — его способность контролировать здоровую потерю веса.

«Орехи — высококалорийный и насыщенный жирами продукт, поэтому худеющим часто советуют сократить их потребление. Но новые исследования показали, что орехи, напротив, стимулируют потерю веса», — объясняет доктор Картлидж.

Ежедневное употребление кешью также полезно для мозга: этот продукт снижает риск развития деменции и улучшает когнитивные функции.

«Кешью богаты каротиноидами и полифенолами, двумя типами мощных антиоксидантов. Эти соединения способны снять воспаление и обеспечить надежную защиту организма от некоторых заболеваний», — подтверждает эксперт.

Эксперты советуют есть кешью обжареными или высушенными, но никак не жареными в масле или солеными.

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