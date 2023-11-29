Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай из шелковицы. Чай можно использовать и черный, и зеленый. Шелковица подойдет как свежая, так и сушеная. Подавать такой чай хорошо к домашней выпечке или к шоколадным конфетам.
Основной ингредиент: Ягоды / Шелковица Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода 450 Миллилитров
- Лимон 25 Грамм
- Шелковица 2 Ст. ложки (сушеная)
- Подсластитель жидкий По вкусу
- Чай черный 1 Чайная ложка (листовой)
Количество порций 2
Калорийность
5 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чай из шелковицы»
Подготовьте все ингредиенты.
Лимон нарежьте на мелкие кусочки, а шелковицу промойте в теплой воде.
Переложите лимон с шелковицей в заварочный чайник, добавьте черный чай.
Влейте горячую воду.
Закройте заварочный чайник крышкой и дайте настояться 10 минут.
Перед подачей добавьте в чай подсластитель по вкусу. Приятного вам чаепития!