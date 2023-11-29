Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай из шелковицы. Чай можно использовать и черный, и зеленый. Шелковица подойдет как свежая, так и сушеная. Подавать такой чай хорошо к домашней выпечке или к шоколадным конфетам.

Основной ингредиент: Ягоды / Шелковица Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода 450 Миллилитров

Лимон 25 Грамм

Шелковица 2 Ст. ложки (сушеная)

Подсластитель жидкий По вкусу

Чай черный 1 Чайная ложка (листовой)

Количество порций 2

Калорийность

5 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай из шелковицы»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимон нарежьте на мелкие кусочки, а шелковицу промойте в теплой воде.

Переложите лимон с шелковицей в заварочный чайник, добавьте черный чай.

Влейте горячую воду.

Закройте заварочный чайник крышкой и дайте настояться 10 минут.

Перед подачей добавьте в чай подсластитель по вкусу. Приятного вам чаепития!