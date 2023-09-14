Описание приготовления:

Пасхальный кулич — это традиционная христианская выпечка, всегда подаваемая во время празднования Великой Пасхи. Разговляться после Великого поста нужно именно пасхальным куличом, освященным на богослужении в церкви. На мой взгляд, пасхальный кулич — это то блюдо, которое обязательно нужно готовить самому, а не покупать в магазине, ведь само приготовление пасхального кулича носит определенный ритуальный характер для всех верующих людей. Для всех, кто со мной солидарен и планирует печь кулич самостоятельно, я и показываю этот довольно-таки простой рецепт приготовления пасхального кулича.

Надеюсь, он вам пригодится.

Хорошего праздника!

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Тесто Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 4 Стакана

Куркума 0,5 Чайных ложки

Дрожжи свежие 25 Грамм

Яйцо 2 Штуки (один белок для глазури)

Молоко 1 Стакан

Сахар 1 Стакан

Масло сливочное 100 Грамм

Ванилин 1 Штука (упаковка)

Лимонный сок 1 Чайная ложка (для глазури)

Сахарная пудра 80 Грамм (для глазури)

Посыпка кондитерская 1 Штука

Форма для выпечки средняя 4 Штуки

Количество порций 4

Как приготовить «Пасхальный кулич»

Подготовьте продукты. Молоко подогрейте до 40 градусов. Масло сливочное поставьте на водяную баню растапливаться. Отделите и поставьте его в холодильник один белок, из него будет потом сделана глазурь для куличей.

Приготовьте опару. Для этого в теплом молоке растворите дрожжи и чайную ложку сахара. Добавьте пару столовых ложек муки, перемешайте и накройте сухой салфеткой. Оставьте опару в тепле на 15 минут.

Через 15 минут на опаре должна появиться шапочка, это значит, что дрожжи "заиграли" и опара готова.

Введите в опару оставшийся сахар, яйца и сливочное масло топленое. Перемешайте хорошо.

Введите частями муку, куркуму и ванильный сахар.

Замесите некрутое тесто. Накройте его чистой и сухой салфеткой и уберите в теплое место на 2 часа.

Спустя два часа тесто поднялось в три-четыре раза. Осадите его руками. Оно липкое и очень ароматное, сладкое. На этом этапе можно добавить в куличи любые сухофрукты или орехи, семечки и т.д.

Смажьте формочки любым кулинарным жиром или растительным маслом рафинированным. Наполните тестом наполовину, не больше, тесто хорошо поднимается! Дайте куличам 20-25 минут расстойки. Испеките куличи при 180 градусах (минут 30-40), следите.

Теперь сделайте глазурь. Миксером на максимальных оборотах взбейте охлажденный белок до устойчивых пиков. Введите сахарную пудру частями и лимонный сок, миксером доведите глазурь до однородного состояния.

Остывшие куличи смажьте щедро глазурью, посыпьте сверху кондитерской посыпкой. Пасхальные куличи готовы! Светлой вам Пасхи!