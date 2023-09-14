Описание приготовления:
Пасхальный кулич — это традиционная христианская выпечка, всегда подаваемая во время празднования Великой Пасхи. Разговляться после Великого поста нужно именно пасхальным куличом, освященным на богослужении в церкви. На мой взгляд, пасхальный кулич — это то блюдо, которое обязательно нужно готовить самому, а не покупать в магазине, ведь само приготовление пасхального кулича носит определенный ритуальный характер для всех верующих людей. Для всех, кто со мной солидарен и планирует печь кулич самостоятельно, я и показываю этот довольно-таки простой рецепт приготовления пасхального кулича.
Надеюсь, он вам пригодится.
Хорошего праздника!
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Тесто Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 4 Стакана
- Куркума 0,5 Чайных ложки
- Дрожжи свежие 25 Грамм
- Яйцо 2 Штуки (один белок для глазури)
- Молоко 1 Стакан
- Сахар 1 Стакан
- Масло сливочное 100 Грамм
- Ванилин 1 Штука (упаковка)
- Лимонный сок 1 Чайная ложка (для глазури)
- Сахарная пудра 80 Грамм (для глазури)
- Посыпка кондитерская 1 Штука
- Форма для выпечки средняя 4 Штуки
Количество порций 4
Как приготовить «Пасхальный кулич»
Подготовьте продукты. Молоко подогрейте до 40 градусов. Масло сливочное поставьте на водяную баню растапливаться. Отделите и поставьте его в холодильник один белок, из него будет потом сделана глазурь для куличей.
Приготовьте опару. Для этого в теплом молоке растворите дрожжи и чайную ложку сахара. Добавьте пару столовых ложек муки, перемешайте и накройте сухой салфеткой. Оставьте опару в тепле на 15 минут.
Через 15 минут на опаре должна появиться шапочка, это значит, что дрожжи "заиграли" и опара готова.
Введите в опару оставшийся сахар, яйца и сливочное масло топленое. Перемешайте хорошо.
Введите частями муку, куркуму и ванильный сахар.
Замесите некрутое тесто. Накройте его чистой и сухой салфеткой и уберите в теплое место на 2 часа.
Спустя два часа тесто поднялось в три-четыре раза. Осадите его руками. Оно липкое и очень ароматное, сладкое. На этом этапе можно добавить в куличи любые сухофрукты или орехи, семечки и т.д.
Смажьте формочки любым кулинарным жиром или растительным маслом рафинированным. Наполните тестом наполовину, не больше, тесто хорошо поднимается! Дайте куличам 20-25 минут расстойки. Испеките куличи при 180 градусах (минут 30-40), следите.
Теперь сделайте глазурь. Миксером на максимальных оборотах взбейте охлажденный белок до устойчивых пиков. Введите сахарную пудру частями и лимонный сок, миксером доведите глазурь до однородного состояния.
Остывшие куличи смажьте щедро глазурью, посыпьте сверху кондитерской посыпкой. Пасхальные куличи готовы! Светлой вам Пасхи!