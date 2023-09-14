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Пасхальный кулич

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Пасхальный кулич

Описание приготовления:

Пасхальный кулич — это традиционная христианская выпечка, всегда подаваемая во время празднования Великой Пасхи. Разговляться после Великого поста нужно именно пасхальным куличом, освященным на богослужении в церкви. На мой взгляд, пасхальный кулич — это то блюдо, которое обязательно нужно готовить самому, а не покупать в магазине, ведь само приготовление пасхального кулича носит определенный ритуальный характер для всех верующих людей. Для всех, кто со мной солидарен и планирует печь кулич самостоятельно, я и показываю этот довольно-таки простой рецепт приготовления пасхального кулича.

Надеюсь, он вам пригодится.

Хорошего праздника!
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Тесто Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 4 Стакана
  • Куркума 0,5 Чайных ложки
  • Дрожжи свежие 25 Грамм
  • Яйцо 2 Штуки (один белок для глазури)
  • Молоко 1 Стакан
  • Сахар 1 Стакан
  • Масло сливочное 100 Грамм
  • Ванилин 1 Штука (упаковка)
  • Лимонный сок 1 Чайная ложка (для глазури)
  • Сахарная пудра 80 Грамм (для глазури)
  • Посыпка кондитерская 1 Штука
  • Форма для выпечки средняя 4 Штуки

Количество порций 4

Как приготовить «Пасхальный кулич»

Пасхальный кулич

Подготовьте продукты. Молоко подогрейте до 40 градусов. Масло сливочное поставьте на водяную баню растапливаться. Отделите и поставьте его в холодильник один белок, из него будет потом сделана глазурь для куличей.

Пасхальный кулич

Приготовьте опару. Для этого в теплом молоке растворите дрожжи и чайную ложку сахара. Добавьте пару столовых ложек муки, перемешайте и накройте сухой салфеткой. Оставьте опару в тепле на 15 минут.

Пасхальный кулич

Через 15 минут на опаре должна появиться шапочка, это значит, что дрожжи "заиграли" и опара готова.

Пасхальный кулич

Введите в опару оставшийся сахар, яйца и сливочное масло топленое. Перемешайте хорошо.

Пасхальный кулич

Введите частями муку, куркуму и ванильный сахар.

Пасхальный кулич

Замесите некрутое тесто. Накройте его чистой и сухой салфеткой и уберите в теплое место на 2 часа.

Пасхальный кулич

Спустя два часа тесто поднялось в три-четыре раза. Осадите его руками. Оно липкое и очень ароматное, сладкое. На этом этапе можно добавить в куличи любые сухофрукты или орехи, семечки и т.д.

Пасхальный кулич

Смажьте формочки любым кулинарным жиром или растительным маслом рафинированным. Наполните тестом наполовину, не больше, тесто хорошо поднимается! Дайте куличам 20-25 минут расстойки. Испеките куличи при 180 градусах (минут 30-40), следите.

Пасхальный кулич

Теперь сделайте глазурь. Миксером на максимальных оборотах взбейте охлажденный белок до устойчивых пиков. Введите сахарную пудру частями и лимонный сок, миксером доведите глазурь до однородного состояния.

Пасхальный кулич

Остывшие куличи смажьте щедро глазурью, посыпьте сверху кондитерской посыпкой. Пасхальные куличи готовы! Светлой вам Пасхи!

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