Чудо, а не выпечка! В магазине таких не купить: ароматные картофельные пирожки

Картофельные пирожки — это вкусное и сытное блюдо, которое может стать отличным выбором для перекуса или полноценного приёма пищи. Плюсом этой выпечки является простота и доступность ингредиентов. Для приготовления картофельных пирожков нужны бюджетные ингредиенты, такие как картофель, мука, яйца и другие продукты.

Картофельные пирожки можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к другим блюдам. Они хорошо сочетаются с супами, салатами и другими закусками.

Существует множество рецептов картофельных пирожков, которые можно адаптировать под свои предпочтения. Есть картофельные пирожки с добавлением мяса, рыбы, капусты и прочих продуктов.

Испечем простые картофельные пирожки.

Ингредиенты для теста:

кефир — 250 мл;

пищевая сода — ½ ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 50 мл;

мука — 480 г.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 3 шт.;

сливочное масло — 50 г;

зелёный лук — 50 г;

соль — щепотка.

Приготовление картофельных пирогов:

В миску с кефиром высыпаем соль, соду и сахар, смешиваем. Добавляем в кефир пару яиц, у одного яйца заранее убираем желток.

Вливаем в кефир растительное масло, смешиваем все компоненты.

Частями высыпаем в кефир муку, замешиваем руками мягкое эластичное тесто. Оставляем тесто под целлофаном на полчаса.

Очищенный картофель отвариваем, шинкуем зеленый лук. Высыпаем лук к вареной картошке вместе со специями и солью, добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности.

Обминаем тесто на столе, посыпанном мукой. Делим тесто на 4 части, формуем колобки. Раскатываем каждый колобок в пласт диаметром около 40 см, смазываем сливочным маслом.

Складываем в плоские рулеты каждый пласт теста. Делим каждый рулет на 5 квадратов.

Слегка раскатываем квадратики, выкладываем в середину по ложке начинки.

Запечатываем все концы квадратиков, заправляем начинку внутрь. Кладем пирожки швом вниз.

Надавливаем на все пирожки и раскатываем каждый в тонкую лепешку. Делаем на всех лепешках небольшие надрезы, переворачиваем обратной стороной, заворачиваем в рулетики и закрепляем концы.

Кладем пирожки на противень и смазываем желтком. Выпекаем пирожки при 180 градусах 25-30 минут.

Получаются пирожки внешне похожие на пончики или пышки.

Это ароматные картофельные пирожки, которые не только вкусные, но и красивые.