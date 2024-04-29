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Домашний хрен: особый рецепт приготовления обязательного блюда на Пасху

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Домашний хрен: особый рецепт приготовления обязательного блюда на Пасху

Хрен – топовое блюдо, которое должно быть в каждой пасхальной корзине. В разных регионах Украины свой особый рецепт его приготовления.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Нет лучшего дополнения к ароматному мясу или сытному студню, чем пикантный хрен. От его запаха кружится голова, а вкус способен поразить любого.

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Хрен на Пасху

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 200 – 300 грамм корня хрена;
– 2 свеклы;
– 1, 5 чайной ложки соли;
– 1, 5 чайной ложки сахара;
– 4 чайные ложки уксуса;
– 300 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Сначала тщательно вымойте корень хрена и почистите его от кожуры.
  2. Отварите и почистите свеклу.
  3. Далее хрен натрите на мелкую терку, а свекла – на грубую. Переложите натертый хрен в контейнер, в котором будете хранить готовый соус, к примеру, в стеклянной банке.
  4. Натертую свеклу положите в миску и залейте теплой кипяченой водой.
  5. Оставьте свеклу настаиваться при комнатной температуре на 10 – 15 минут. После этого отцедите воду через марлю и влейте жидкость в банку с хреном. Туда же добавьте соль, сахар и уксус, хорошо перемешайте и закройте крышкой.
  6. Поместите банку в холодильник на всю ночь. Утром пересыпьте соус в декоративную емкость и выставьте на пасхальный стол.

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