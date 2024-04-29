Домашний хрен: особый рецепт приготовления обязательного блюда на Пасху

Хрен – топовое блюдо, которое должно быть в каждой пасхальной корзине. В разных регионах Украины свой особый рецепт его приготовления.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Нет лучшего дополнения к ароматному мясу или сытному студню, чем пикантный хрен. От его запаха кружится голова, а вкус способен поразить любого.

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Хрен на Пасху

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 – 300 грамм корня хрена;

– 2 свеклы;

– 1, 5 чайной ложки соли;

– 1, 5 чайной ложки сахара;

– 4 чайные ложки уксуса;

– 300 миллилитров воды.

Приготовление:

Сначала тщательно вымойте корень хрена и почистите его от кожуры. Отварите и почистите свеклу. Далее хрен натрите на мелкую терку, а свекла – на грубую. Переложите натертый хрен в контейнер, в котором будете хранить готовый соус, к примеру, в стеклянной банке. Натертую свеклу положите в миску и залейте теплой кипяченой водой. Оставьте свеклу настаиваться при комнатной температуре на 10 – 15 минут. После этого отцедите воду через марлю и влейте жидкость в банку с хреном. Туда же добавьте соль, сахар и уксус, хорошо перемешайте и закройте крышкой. Поместите банку в холодильник на всю ночь. Утром пересыпьте соус в декоративную емкость и выставьте на пасхальный стол.

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