Описание приготовления:
Дополнительно в компот можно добавить пару долек лимона или сушеное яблоко, а из пряностей палочку корицы и гвоздику для аромата. Вместо сахара можно в самом конце добавить мёд или сладкий сироп, например, агавы или топинамбура. Компот получается умеренно сладким, с легкой характерной кислинкой от шиповника.
Основной ингредиент: Ягоды / Шиповник Блюдо: Напитки / Компоты Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1.5 Литра
- Шиповник 150 Грамм (сушеный)
- Сахар 75 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
206 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из шиповника сушеного»
Подготовьте необходимые ингредиенты.
Промойте ягоды, затем переложите их в миску и залейте горячей водой. Оставьте ягоды на 10 минут. Затем слейте воду и переберите ягоды от веточек.
Переложите ягоды шиповника в кастрюлю, влейте чистую воду и доведите до кипения.
Добавьте сахар. Варите 7-8 минут на среднем огне.
Снимите кастрюлю с плиты. Накройте кастрюлю крышкой и дайте компоту настояться около 1 часа.
По желанию процедите компот перед подачей.
Компот из шиповника сушеного готов!