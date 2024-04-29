Описание приготовления:

Дополнительно в компот можно добавить пару долек лимона или сушеное яблоко, а из пряностей палочку корицы и гвоздику для аромата. Вместо сахара можно в самом конце добавить мёд или сладкий сироп, например, агавы или топинамбура. Компот получается умеренно сладким, с легкой характерной кислинкой от шиповника.

Основной ингредиент: Ягоды / Шиповник Блюдо: Напитки / Компоты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 1.5 Литра

Шиповник 150 Грамм (сушеный)

Сахар 75 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

206 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из шиповника сушеного»

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Промойте ягоды, затем переложите их в миску и залейте горячей водой. Оставьте ягоды на 10 минут. Затем слейте воду и переберите ягоды от веточек.

Переложите ягоды шиповника в кастрюлю, влейте чистую воду и доведите до кипения.

Добавьте сахар. Варите 7-8 минут на среднем огне.

Снимите кастрюлю с плиты. Накройте кастрюлю крышкой и дайте компоту настояться около 1 часа.

По желанию процедите компот перед подачей.

Компот из шиповника сушеного готов!