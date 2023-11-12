Цветная капуста, запеченная с соусом бешамель: лучший способ приготовить полезный овощ

Капуста, приготовленная таким способом, буквально тает во рту и сохраняет в себе максимум полезных веществ.

Пользу цветной капусты сложно переоценить, особенно в осенне-зимний период, когда организм нуждается в витаминах и микроэлементах. В состав этого овоща входят ценный белок (2,5 гр на 100 гр) и пищевые волокна (2 гр на 100 гр), которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению из организма токсинов, тяжелых металлов и холестерина, а также защищают кишечник от развития онкологических заболеваний. Поэтому в рационе обязательно должна быть цветная капуста, и мы предлагаем приготовить ее по рецепту из блога «Кулинарная книга». Запеченная с соусом бешамель и сыром, такая капуста не оставит равнодушными никого.

Цветная капуста, запеченная с соусом бешамель и сыром

Ингредиенты:

капуста цветная;

молоко – 250 мл;

масло сливочное – 20 гр;

мука – 20 гр;

сыр твердый – 50 гр;

майонез –1 ст. л;

чеснок – 1 зубчик;

соль;

мускатный орех.

Способ приготовления:

Цветную капусту опустить в кастрюлю с кипятком и проварить пять минут, чтобы можно было легко разделить ее на веточки.

Для соуса разогреть в посуде с толстым дном на маленьком огне сливочное масло, добавить муку, перемешать. Добавить 200 мл молока, хорошо перемешать венчиком. Вылить остальное молоко, добавить щепотку соли и немного мускатного ореха.

Выложить в форму, застеленную пергаментом, капусту, посолить, полить соусом и выложить творожную массу. Для ее приготовления необходимо смешать сыр, натертый на крупную терку, майонез и пропущенный через пресс чеснок.

Отправить все в духовку, предварительно разогретую до 220 градусов, на 10 минут.

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