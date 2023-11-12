Пирог с капустой на сковороде – быстро и очень вкусно. Нежная запеканка на обед или ужин

Запеканка получила свое название очень просто, так как это блюдо, которое нужно запекать. Когда и где именно появилась запеканка точно неизвестно. Есть предположение, что блюдо готовилось повсеместно по всей Европе и в странах СНГ.

Запеканка не является блюдом высокой кухни. Она была придумана в целях экономии. Домохозяйки не выбрасывали объедки со стола, а готовили из них ужин или обед. То есть, остатки еды запекались вместе, что и стало именоваться запеканкой.

Позднее блюдо совершенствовалось, стало возникать много видов запеканки. Расскажем об овощной запеканке из капусты.

Ингредиенты для капустной запеканки:

капуста — кг;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.;

яйца — 5 шт.;

мука — ст. л.;

петрушка — пучок;

чеснок — 3 зубчика;

соль — ½ ч. л.

Приготовление капустной запеканки:

Шинкуем мелко кочан капусты, при этом верхние листья и кочерыжку следует удалить. Нарезаем маленьким кубиком лук.

В сковороде на растительном масле обжариваем пару минут нарезанный лук. Очищенную морковь натираем на крупной терке, выкладываем к луку и перемешиваем.

На овощной слой кладем нашинкованную капусту, равномерно распределяем в сковороде. Накрываем сковороду крышкой и тушим на медленном огне капусту 5-7 минут.

Шинкуем в это время петрушку, пропускаем через пресс чеснок. Перемешиваем капусту и продолжаем тушить 5 минут под крышкой.

В миску разбиваем яйца, солим и взбиваем. Добавляем к взбитым яйцам тушеную капусту, петрушку и чеснок, тщательно смешиваем компоненты.

Выкладываем капустную массу в сковороду, покрытую пергаментом.

Запекаем блюдо на медленном огне под крышкой 5-7 минут, а затем переворачиваем на другую сторону.

Вторую сторону также запекаем 5-7 минут на слабом огне.

В результате получается отменная запеканка из капусты. Это полезное блюдо, которое будут есть даже дети.