Об этом секрете так просто не узнать: готовим пышные оладьи на завтрак

Оладьи – едва ли не самый любимый завтрак многих хозяек. Ведь готовить их довольно просто и быстро, а благодаря множеству вариантов наполнения и подачи блюдо получается постоянно разным.

ЗАВТРАКИ

Чтобы оладьи получились пышными, как у бабушки, достаньте нужные продукты из холодильника за несколько часов до приготовления. Вместо этого можно разогреть кефир 10 – 15 секунд в микроволновке или поставить на такое же время в кастрюлю с горячей водой.

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Оладьи на кефире классические – проверенный рецепт

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 2 чайные ложки прессованных или 2,5 чайной ложки сухих дрожжей;

– 2 стакана кефира:

– 500 граммов муки;

– 2 яйца;

– 1,5 стакана сахара;

– 1 столовая ложка подсолнечного или сливочного масла;

– половина чайной ложки соли.

Подавайте оладьи с любимым вареньем или фруктами / Фото Unsplash

Приготовление:

Разведите дрожжи в теплом или комнатной температуре кефире. Соедините его с просеянной 2 – 3 раза мукой и вымешайте. Поставьте тесто подняться в теплое место, накрыв миску хлопковым или льняным полотенцем или использовав пищевую плёнку. Миску можно поставить в горячую воду или на табурет возле теплой батареи, периодически поворачивая. Главный секрет состоит в том, что как только тесто поднимется, в него нужно добавить яйца, масло, сахар и соль. После этого повторно вымесите и дайте подняться вторично. Далее приступайте к выпечке оладий, больше не размешивая. Берите тесто обязательно смоченной в воде столовой ложкой и выкладывайте на смазанную маслом горячую сковороду. Обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

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