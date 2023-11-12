ГлавнаяРецептыОб этом секрете так просто не узнать: готовим пышные оладьи на завтрак Об этом секрете так просто не узнать: готовим пышные оладьи на завтрак На чтение: 2 минуты Оладьи – едва ли не самый любимый завтрак многих хозяек. Ведь готовить их довольно просто и быстро, а благодаря множеству вариантов наполнения и подачи блюдо получается постоянно разным. ЗАВТРАКИ Чтобы оладьи получились пышными, как у бабушки, достаньте нужные продукты из холодильника за несколько часов до приготовления. Вместо этого можно разогреть кефир 10 – 15 секунд в микроволновке или поставить на такое же время в кастрюлю с горячей водой. Идея для ужина Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с «Куркою по-домашнему» Оладьи на кефире классические – проверенный рецепт Время: 30 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты: – 2 чайные ложки прессованных или 2,5 чайной ложки сухих дрожжей; – 2 стакана кефира: – 500 граммов муки; – 2 яйца; – 1,5 стакана сахара; – 1 столовая ложка подсолнечного или сливочного масла; – половина чайной ложки соли. Подавайте оладьи с любимым вареньем или фруктами / Фото Unsplash Приготовление: Разведите дрожжи в теплом или комнатной температуре кефире. Соедините его с просеянной 2 – 3 раза мукой и вымешайте. Поставьте тесто подняться в теплое место, накрыв миску хлопковым или льняным полотенцем или использовав пищевую плёнку. Миску можно поставить в горячую воду или на табурет возле теплой батареи, периодически поворачивая. Главный секрет состоит в том, что как только тесто поднимется, в него нужно добавить яйца, масло, сахар и соль. После этого повторно вымесите и дайте подняться вторично. Далее приступайте к выпечке оладий, больше не размешивая. Берите тесто обязательно смоченной в воде столовой ложкой и выкладывайте на смазанную маслом горячую сковороду. Обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Любите сладенькое? Попробуйте приготовить «Наполеон» с яблоками – этот простой рецепт вам точно понравится! Поделитесь с друзьями