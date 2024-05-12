Описание приготовления:
Настоящий праздник вкуса — цыпленок табака, поданный к столу горячим, с золотистой корочкой и свежей зеленью. Тушка отлично прожаривается, благодаря установленному гнету сверху, остается сочной и аппетитной. Не забывайте и про соусы, салаты, охлажденные напитки.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Цыпленок Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 7 Зубчиков
- Масло сливочное 60 Грамм
- Цыпленок 1 Килограмм
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Приправа 1 Ст. ложка (универсальная)
- Перец черный молотый 2 Щепотки
- Лимонный сок 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
519 ккал
Калорийность
1 г
Белки
52 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Цыпленок табака на сковороде под прессом классический»
Подготовьте указанные ингредиенты. Цыпленка выбирайте не более 1 кг., чтобы он поместился в сковороду.
Очистите зубчики чеснока и спрессуйте их в пиалу, салатник. Туда же всыпьте универсальную приправу или приправу для курицы и молотый черный перец.
Промойте петрушку и стряхните лишнюю влагу. Мелко измельчите и добавьте в емкость. Влейте 2 ст.л. растительного масла и перемешайте.
Тушку цыпленка промойте в воде и обсушите бумажными салфетками. Тщательно отбейте кулинарным молоточком, особенно в местах соединения костей. Без отбивания мякоть может не прожариться в середине.
Натрите тушку внутри и снаружи приготовленным пряным маслом и оставьте примерно на 1 час при комнатной температуре.
Растопите в сковороде сливочное масло и выложите в него тушку цыпленка кожей вниз.
Накройте крышкой и поместите на нее гнет. По желанию можно наполнить какую-нибудь емкость жидкостью и выложить сверху на тушку цыпленка. Благодаря гнету вся мякоть прижмется к поверхности сковороды. Обжарьте примерно 10-12 минут на среднем нагреве до румяной корочки.
После чего уберите гнет и аккуратно переверните тушку на сковороде. Снова поместите гнет и томите цыпленка примерно 15 минут.
Выложите румяного цыпленка на тарелку и присыпьте измельченной зеленью. Подайте к столу с пылу, с жару! Приятного вам аппетита!