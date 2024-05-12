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Рецепт: Творожная начинка — для рулетов, лаваша или блинов

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Рецепт: Творожная начинка — для рулетов, лаваша или блинов

Ингредиенты:
творог 9% — 800 гр;
фруктовый десерт — 800 гр;
сахар — по вкусу
Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию оригинальную начинку для приготовления сладкого рулета, подойдет также для блинов или просто как намазка на батон.

Берем обычный творог.

Также я использовала ранее приготовленный и замороженный смородиновый десерт.

Рецепт: Творожная начинка - для рулетов, лаваша или блинов

Творог смешиваем с десертом.

Рецепт: Творожная начинка - для рулетов, лаваша или блинов

Вот так выглядит размороженный фруктовый десерт (из смородины, бананов, апельсина и меда).

Рецепт: Творожная начинка - для рулетов, лаваша или блинов

Все тщательно перемешиваем, можно погружным блендером.

Можете добавить сахар по вкусу и ванилин.

Рецепт: Творожная начинка - для рулетов, лаваша или блинов

И приготовила на завтрак вот такие лавашики.

Рецепт: Творожная начинка - для рулетов, лаваша или блинов

Накладываем нашу начинку с творогом и сворачиваем.

Рецепт: Творожная начинка - для рулетов, лаваша или блинов

Получаем вот такие конвертики.

Рецепт: Творожная начинка - для рулетов, лаваша или блинов

Если возьмете большой лаваш — закрутите в рулет.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.

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