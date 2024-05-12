Рецепт: Творожная начинка — для рулетов, лаваша или блинов

Ингредиенты:

творог 9% — 800 гр;

фруктовый десерт — 800 гр;

сахар — по вкусу

Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию оригинальную начинку для приготовления сладкого рулета, подойдет также для блинов или просто как намазка на батон.

Берем обычный творог.

Также я использовала ранее приготовленный и замороженный смородиновый десерт.

Творог смешиваем с десертом.

Вот так выглядит размороженный фруктовый десерт (из смородины, бананов, апельсина и меда).

Все тщательно перемешиваем, можно погружным блендером.

Можете добавить сахар по вкусу и ванилин.

И приготовила на завтрак вот такие лавашики.

Накладываем нашу начинку с творогом и сворачиваем.

Получаем вот такие конвертики.

Если возьмете большой лаваш — закрутите в рулет.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.