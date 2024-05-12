Рецепт: Творожная начинка — для рулетов, лаваша или блинов

Ингредиенты:
творог 9% — 800 гр;
фруктовый десерт — 800 гр;
сахар — по вкусу
Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию оригинальную начинку для приготовления сладкого рулета, подойдет также для блинов или просто как намазка на батон.
Берем обычный творог.
Также я использовала ранее приготовленный и замороженный смородиновый десерт.
Творог смешиваем с десертом.
Вот так выглядит размороженный фруктовый десерт (из смородины, бананов, апельсина и меда).
Все тщательно перемешиваем, можно погружным блендером.
Можете добавить сахар по вкусу и ванилин.
И приготовила на завтрак вот такие лавашики.
Накладываем нашу начинку с творогом и сворачиваем.
Получаем вот такие конвертики.
Если возьмете большой лаваш — закрутите в рулет.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.