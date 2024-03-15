Цветная капуста по-корейски – это насыщенная по вкусу и невероятно сочная закуска для домашнего и праздничного стола. Угощение можно подавать самостоятельно, дополнив ломтиком хлеба или использовать в качестве оригинального гарнира. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов быстрого приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления

Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления получается очень сочной и насыщенной по вкусу. Готовый продукт можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Если не знаете, как использовать полезный крестоцветный овощ, используйте нашу идею.

Ингредиенты –+6 порц.

Капуста цветная 1 кг

Морковь 110 гр.

Перец болгарский 140 гр.

Чеснок 1 зуб.

Петрушка по вкусу

Уксус столовый 9% 2 ст.л.

Масло растительное 50 мл.

Соль по вкусу

Приправа для корейской моркови 1 ст.л.

Шаги 140 мин.

Маринованную цветная капуста по-корейски быстрого приготовления готовится очень просто. Берем все нужные продукты для приготовления овощной закуски. Обдаем крестоцветный овощ под водой из крана и делим его на соцветия, равные по размеру. Их обязательно провариваем в кипящей воде около 7-10 минут. Солить не нужно. Очищенную морковь трем на терке для корейской моркови или на обычной крупной. Сладкий перец разделываем на мелкую соломку. Ошпаренную капусту тем временем перекладываем на сито и освобождаем от лишней влаги. В глубокой посуде соединяем все подготовленные овощи. Дополняем их измельченной петрушкой. Выкладываем в эту заготовку измельченный чеснок. Солим, поливаем уксусом, растительным маслом, также дополняем специями для корейской моркови. Активно размешиваем и убираем в холодильник на два часа. Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления готова. Угощайтесь!

Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях

Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях – это очень сочное, насыщенное по вкусу и привлекательное угощение. Кроме того, такой продукт достаточно универсальный. Его можно просто есть с хлебом или подавать вместе с горячими гарнирами и основными блюдами.

Время готовки – 6 часов 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 0,7 кг.

Морковь – 1 шт.

Вода – 1 л.

Чеснок – 4 зуб.

Уксус столовый 9% – 100 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Приправа для моркови по-корейски – 2 ч.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты и выкладываем на рабочий стол. Ополаскиваем водой крестоцветный овощ, делим его на соцветия и удаляем все лишние листочки. Провариваем кусочки капусты в кипящей воде до мягкости около четырех-шести минут. Далее отбрасываем на сито. В другой сковороде доводим до кипения маринад – соединяем воду с сахаром, солью и растительным маслом. После закипания выключаем огонь и вливаем сюда столовый уксус. Очищенную морковь трем на терке для корейской моркови. Крупно режем зубчики чеснока. В остывший маринад отправляем чеснок и приправу для корейской морковки. Сюда же опускаем цветную капусту и морковь. Отправляем в холодильник на шесть-восемь часов. Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях готова. Пробуйте и оценивайте!

Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски

Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски порадует вас ярким вкусом, умеренной пикантностью и удивительным ароматом. Такая аппетитная и привлекательная закуска действительно станет украшением вашего стола. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом.

Время готовки – 10 часов 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 0,8 кг.

Морковь – 200 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Вода – 1 л.

Уксус столовый 9% – 200 мл.

Масло растительное – 60 мл.

Приправа для моркови по-корейски – 25 гр.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 240 гр.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты из списка. Обдаем крестоцветный овощ под водой и делим его на соцветия. Их обязательно провариваем в кипящей воде около трех-четырех минут, после кладем на сито. Также вы можете достать продукт из воды с помощью шумовки. Освобожденную от кожицы морковь трем на крупной стороне обычной хозяйственной терки или используем специальную овощерезку для корейской моркови. Зубчики чеснока пропускаем через мелкую сторону обычной терки. Мельчим с помощью ножа ароматную свежую зелень. Для маринада доводим до кипения воду с солью, сахаром, растительным маслом и столовым уксусом. В горячую заготовку опускаем все овощи, а также приправу для корейской моркови. Размешиваем, даем остыть и убираем в холодильник на 10-12 часов. Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски готова. Оценивайте блюдо!

Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом

Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом отличается особенной сочностью и насыщенным вкусом. Готовый продукт можно применять как полноценную закуску или в качестве универсального дополнения к горячим гарнирам, мясным блюдам или угощениям из рыбы.

Время готовки – 10 часов 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста цветная – 1 кг.

Болгарский перец сладкий – 3 шт.

Перец острый чили – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Уксус столовый 9% – 200 мл.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 150 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Кориандр – 1 ч.л.

Петрушка – 1 пучок.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Ополаскиваем крестоцветный овощ проточной водой и делим его на соцветия. Их обязательно провариваем в кипящей воде около пяти минут, после кладем на сито. Подготовим остальные продукты и выбираем вместительную кастрюлю. В посуду отправляем соль, сахар, растительное масло. Заливаем это все водой. Даем простому маринаду закипеть. Нарезаем все компоненты: морковку пропускаем через корейскую терку, сладкий перец режем соломкой, на колечки рубим перец чили и чеснок. Измельчаем зелень. Все подготовленные овощи вместе с соцветиями капусты и зеленью опускаем в маринад. Вливаем сюда уксус и добавляем ароматный кориандр, размешиваем, остужаем и убираем в холодильник на 10-12 часов. Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом готова. Подавайте сочное угощение и оценивайте интересный вкус!

Цветная капуста по-корейски с болгарским перцем

Цветная капуста по-корейски с болгарским перцем – это удивительно вкусное, сочное и яркое угощение для домашнего перекуса или праздничного стола. Аппетитную закуску также можно использовать в качестве дополнения к вашим любимым горячим гарнирам, основным блюдам.

Время готовки – 10 часов 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста цветная – 1 кг.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 3 шт.

Чеснок – 1 головка.

Вода – 1 л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 150 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Уксус столовый 9% – 200 мл.

Кориандр – 1 ч.л.

Перец острый чили – 2 шт.

Петрушка – 30 гр.

Процесс приготовления: