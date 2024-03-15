Цветная капуста по-корейски – это насыщенная по вкусу и невероятно сочная закуска для домашнего и праздничного стола. Угощение можно подавать самостоятельно, дополнив ломтиком хлеба или использовать в качестве оригинального гарнира. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов быстрого приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления
Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления получается очень сочной и насыщенной по вкусу. Готовый продукт можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Если не знаете, как использовать полезный крестоцветный овощ, используйте нашу идею.
Ингредиенты –+6 порц.
- Капуста цветная 1 кг
- Морковь 110 гр.
- Перец болгарский 140 гр.
- Чеснок 1 зуб.
- Петрушка по вкусу
- Уксус столовый 9% 2 ст.л.
- Масло растительное 50 мл.
- Соль по вкусу
- Приправа для корейской моркови 1 ст.л.
Шаги 140 мин.
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Маринованную цветная капуста по-корейски быстрого приготовления готовится очень просто. Берем все нужные продукты для приготовления овощной закуски.
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Обдаем крестоцветный овощ под водой из крана и делим его на соцветия, равные по размеру. Их обязательно провариваем в кипящей воде около 7-10 минут. Солить не нужно.
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Очищенную морковь трем на терке для корейской моркови или на обычной крупной.
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Сладкий перец разделываем на мелкую соломку.
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Ошпаренную капусту тем временем перекладываем на сито и освобождаем от лишней влаги.
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В глубокой посуде соединяем все подготовленные овощи. Дополняем их измельченной петрушкой.
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Выкладываем в эту заготовку измельченный чеснок.
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Солим, поливаем уксусом, растительным маслом, также дополняем специями для корейской моркови. Активно размешиваем и убираем в холодильник на два часа.
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Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления готова. Угощайтесь!
Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях
Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях – это очень сочное, насыщенное по вкусу и привлекательное угощение. Кроме того, такой продукт достаточно универсальный. Его можно просто есть с хлебом или подавать вместе с горячими гарнирами и основными блюдами.
Время готовки – 6 часов 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 0,7 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Вода – 1 л.
- Чеснок – 4 зуб.
- Уксус столовый 9% – 100 мл.
- Масло растительное – 50 мл.
- Приправа для моркови по-корейски – 2 ч.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 0,5 ст.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты и выкладываем на рабочий стол.
- Ополаскиваем водой крестоцветный овощ, делим его на соцветия и удаляем все лишние листочки.
- Провариваем кусочки капусты в кипящей воде до мягкости около четырех-шести минут. Далее отбрасываем на сито.
- В другой сковороде доводим до кипения маринад – соединяем воду с сахаром, солью и растительным маслом. После закипания выключаем огонь и вливаем сюда столовый уксус.
- Очищенную морковь трем на терке для корейской моркови.
- Крупно режем зубчики чеснока.
- В остывший маринад отправляем чеснок и приправу для корейской морковки.
- Сюда же опускаем цветную капусту и морковь. Отправляем в холодильник на шесть-восемь часов.
- Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях готова. Пробуйте и оценивайте!
Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски
Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски порадует вас ярким вкусом, умеренной пикантностью и удивительным ароматом. Такая аппетитная и привлекательная закуска действительно станет украшением вашего стола. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом.
Время готовки – 10 часов 25 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 0,8 кг.
- Морковь – 200 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Вода – 1 л.
- Уксус столовый 9% – 200 мл.
- Масло растительное – 60 мл.
- Приправа для моркови по-корейски – 25 гр.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 240 гр.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты из списка.
- Обдаем крестоцветный овощ под водой и делим его на соцветия. Их обязательно провариваем в кипящей воде около трех-четырех минут, после кладем на сито. Также вы можете достать продукт из воды с помощью шумовки.
- Освобожденную от кожицы морковь трем на крупной стороне обычной хозяйственной терки или используем специальную овощерезку для корейской моркови.
- Зубчики чеснока пропускаем через мелкую сторону обычной терки.
- Мельчим с помощью ножа ароматную свежую зелень.
- Для маринада доводим до кипения воду с солью, сахаром, растительным маслом и столовым уксусом. В горячую заготовку опускаем все овощи, а также приправу для корейской моркови. Размешиваем, даем остыть и убираем в холодильник на 10-12 часов.
- Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски готова. Оценивайте блюдо!
Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом
Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом отличается особенной сочностью и насыщенным вкусом. Готовый продукт можно применять как полноценную закуску или в качестве универсального дополнения к горячим гарнирам, мясным блюдам или угощениям из рыбы.
Время готовки – 10 часов 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 1 кг.
- Болгарский перец сладкий – 3 шт.
- Перец острый чили – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Уксус столовый 9% – 200 мл.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Масло растительное – 50 мл.
- Кориандр – 1 ч.л.
- Петрушка – 1 пучок.
- Вода – 1 л.
Процесс приготовления:
- Ополаскиваем крестоцветный овощ проточной водой и делим его на соцветия. Их обязательно провариваем в кипящей воде около пяти минут, после кладем на сито.
- Подготовим остальные продукты и выбираем вместительную кастрюлю.
- В посуду отправляем соль, сахар, растительное масло. Заливаем это все водой.
- Даем простому маринаду закипеть.
- Нарезаем все компоненты: морковку пропускаем через корейскую терку, сладкий перец режем соломкой, на колечки рубим перец чили и чеснок. Измельчаем зелень.
- Все подготовленные овощи вместе с соцветиями капусты и зеленью опускаем в маринад. Вливаем сюда уксус и добавляем ароматный кориандр, размешиваем, остужаем и убираем в холодильник на 10-12 часов.
- Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом готова. Подавайте сочное угощение и оценивайте интересный вкус!
Цветная капуста по-корейски с болгарским перцем
Цветная капуста по-корейски с болгарским перцем – это удивительно вкусное, сочное и яркое угощение для домашнего перекуса или праздничного стола. Аппетитную закуску также можно использовать в качестве дополнения к вашим любимым горячим гарнирам, основным блюдам.
Время готовки – 10 часов 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 1 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 3 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Вода – 1 л.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 200 мл.
- Кориандр – 1 ч.л.
- Перец острый чили – 2 шт.
- Петрушка – 30 гр.
Процесс приготовления:
- Обдаем крестоцветный овощ под водой и делим его на соцветия. Их обязательно провариваем в кипящей воде около шести минут, затем кладем на сито.
- Выбираем удобную кастрюлю. Отправляем в нее сахар, соль, молотый кориандр и мелко нарезанный острый перец. Поливаем все это растительным маслом, водой и доводим до кипения.
- В это время займемся остальными овощами. Сладкий перец режем на полосы, средними кусочками разделываем чеснок, морковь пропускаем через корейскую терку.
- Нарезанные продукты погружаем в закипевший рассол вместе с соцветиями ошпаренной капусты.
- Вливаем в заготовку столовый уксус.
- Дополняем содержимое кастрюли измельченной петрушкой. Остужаем заготовку и ставим в холодильник на 10 часов.
- Цветная капуста по-корейски с болгарским перцем готова. Угощайтесь!