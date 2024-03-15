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Цветная капуста по-корейски

На чтение: 6 минут
Цветная капуста по-корейски

Цветная капуста по-корейски – это насыщенная по вкусу и невероятно сочная закуска для домашнего и праздничного стола. Угощение можно подавать самостоятельно, дополнив ломтиком хлеба или использовать в качестве оригинального гарнира. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов быстрого приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления

Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления получается очень сочной и насыщенной по вкусу. Готовый продукт можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Если не знаете, как использовать полезный крестоцветный овощ, используйте нашу идею.

Цветная капуста по-корейски

Ингредиенты –+6 порц.

  • Капуста цветная 1 кг
  • Морковь 110 гр.
  • Перец болгарский 140 гр.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Петрушка  по вкусу
  • Уксус столовый 9% 2 ст.л.
  • Масло растительное 50 мл.
  • Соль  по вкусу
  • Приправа для корейской моркови 1 ст.л.

Шаги 140 мин.

  1. Цветная капуста по-корейски

    Маринованную цветная капуста по-корейски быстрого приготовления готовится очень просто. Берем все нужные продукты для приготовления овощной закуски.

  2. Цветная капуста по-корейски

    Обдаем крестоцветный овощ под водой из крана и делим его на соцветия, равные по размеру. Их обязательно провариваем в кипящей воде около 7-10 минут. Солить не нужно.

  3. Цветная капуста по-корейски

    Очищенную морковь трем на терке для корейской моркови или на обычной крупной.

  4. Цветная капуста по-корейски

    Сладкий перец разделываем на мелкую соломку.

  5. Цветная капуста по-корейски

    Ошпаренную капусту тем временем перекладываем на сито и освобождаем от лишней влаги.

  6. Цветная капуста по-корейски

    В глубокой посуде соединяем все подготовленные овощи. Дополняем их измельченной петрушкой.

  7. Цветная капуста по-корейски

    Выкладываем в эту заготовку измельченный чеснок.

  8. Цветная капуста по-корейски

    Солим, поливаем уксусом, растительным маслом, также дополняем специями для корейской моркови. Активно размешиваем и убираем в холодильник на два часа.

  9. Цветная капуста по-корейски

    Маринованная цветная капуста по-корейски быстрого приготовления готова. Угощайтесь!

Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях

Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях – это очень сочное, насыщенное по вкусу и привлекательное угощение. Кроме того, такой продукт достаточно универсальный. Его можно просто есть с хлебом или подавать вместе с горячими гарнирами и основными блюдами.

Время готовки – 6 часов 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 0,7 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вода – 1 л.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Уксус столовый 9% – 100 мл.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Приправа для моркови по-корейски – 2 ч.л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты и выкладываем на рабочий стол.

    Цветная капуста по-корейски

  2. Ополаскиваем водой крестоцветный овощ, делим его на соцветия и удаляем все лишние листочки.

    Цветная капуста по-корейски

  3. Провариваем кусочки капусты в кипящей воде до мягкости около четырех-шести минут. Далее отбрасываем на сито.

    Цветная капуста по-корейски

  4. В другой сковороде доводим до кипения маринад – соединяем воду с сахаром, солью и растительным маслом. После закипания выключаем огонь и вливаем сюда столовый уксус.

    Цветная капуста по-корейски

  5. Очищенную морковь трем на терке для корейской моркови.

    Цветная капуста по-корейски

  6. Крупно режем зубчики чеснока.

    Цветная капуста по-корейски

  7. В остывший маринад отправляем чеснок и приправу для корейской морковки.

    Цветная капуста по-корейски

  8. Сюда же опускаем цветную капусту и морковь. Отправляем в холодильник на шесть-восемь часов.

    Цветная капуста по-корейски

  9. Цветная капуста с морковью по-корейски в домашних условиях готова. Пробуйте и оценивайте!

    Цветная капуста по-корейски

Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски

Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски порадует вас ярким вкусом, умеренной пикантностью и удивительным ароматом. Такая аппетитная и привлекательная закуска действительно станет украшением вашего стола. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом.

Время готовки – 10 часов 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 0,8 кг.
  • Морковь – 200 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Вода – 1 л.
  • Уксус столовый 9% – 200 мл.
  • Масло растительное – 60 мл.
  • Приправа для моркови по-корейски – 25 гр.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 240 гр.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты из списка.

    Цветная капуста по-корейски

  2. Обдаем крестоцветный овощ под водой и делим его на соцветия. Их обязательно провариваем в кипящей воде около трех-четырех минут, после кладем на сито. Также вы можете достать продукт из воды с помощью шумовки.

    Цветная капуста по-корейски

  3. Освобожденную от кожицы морковь трем на крупной стороне обычной хозяйственной терки или используем специальную овощерезку для корейской моркови.

    Цветная капуста по-корейски

  4. Зубчики чеснока пропускаем через мелкую сторону обычной терки.

    Цветная капуста по-корейски

  5. Мельчим с помощью ножа ароматную свежую зелень.

    Цветная капуста по-корейски

  6. Для маринада доводим до кипения воду с солью, сахаром, растительным маслом и столовым уксусом. В горячую заготовку опускаем все овощи, а также приправу для корейской моркови. Размешиваем, даем остыть и убираем в холодильник на 10-12 часов.

    Цветная капуста по-корейски

  7. Цветная капуста с приправой для моркови по-корейски готова. Оценивайте блюдо!

    Цветная капуста по-корейски

Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом

Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом отличается особенной сочностью и насыщенным вкусом. Готовый продукт можно применять как полноценную закуску или в качестве универсального дополнения к горячим гарнирам, мясным блюдам или угощениям из рыбы.

Время готовки – 10 часов 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 1 кг.
  • Болгарский перец сладкий – 3 шт.
  • Перец острый чили – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Уксус столовый 9% – 200 мл.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

  1. Ополаскиваем крестоцветный овощ проточной водой и делим его на соцветия. Их обязательно провариваем в кипящей воде около пяти минут, после кладем на сито.

    Цветная капуста по-корейски

  2. Подготовим остальные продукты и выбираем вместительную кастрюлю.

    Цветная капуста по-корейски

  3. В посуду отправляем соль, сахар, растительное масло. Заливаем это все водой.

    Цветная капуста по-корейски

  4. Даем простому маринаду закипеть.

    Цветная капуста по-корейски

  5. Нарезаем все компоненты: морковку пропускаем через корейскую терку, сладкий перец режем соломкой, на колечки рубим перец чили и чеснок. Измельчаем зелень.

    Цветная капуста по-корейски

  6. Все подготовленные овощи вместе с соцветиями капусты и зеленью опускаем в маринад. Вливаем сюда уксус и добавляем ароматный кориандр, размешиваем, остужаем и убираем в холодильник на 10-12 часов.

    Цветная капуста по-корейски

  7. Маринованная цветная капуста по-корейски с уксусом готова. Подавайте сочное угощение и оценивайте интересный вкус!

    Цветная капуста по-корейски

Цветная капуста по-корейски с болгарским перцем

Цветная капуста по-корейски с болгарским перцем – это удивительно вкусное, сочное и яркое угощение для домашнего перекуса или праздничного стола. Аппетитную закуску также можно использовать в качестве дополнения к вашим любимым горячим гарнирам, основным блюдам.

Время готовки – 10 часов 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 1 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 3 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 200 мл.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Перец острый чили – 2 шт.
  • Петрушка – 30 гр.

Процесс приготовления:

  1. Обдаем крестоцветный овощ под водой и делим его на соцветия. Их обязательно провариваем в кипящей воде около шести минут, затем кладем на сито.

    Цветная капуста по-корейски

  2. Выбираем удобную кастрюлю. Отправляем в нее сахар, соль, молотый кориандр и мелко нарезанный острый перец. Поливаем все это растительным маслом, водой и доводим до кипения.

    Цветная капуста по-корейски

  3. В это время займемся остальными овощами. Сладкий перец режем на полосы, средними кусочками разделываем чеснок, морковь пропускаем через корейскую терку.

    Цветная капуста по-корейски

  4. Нарезанные продукты погружаем в закипевший рассол вместе с соцветиями ошпаренной капусты.

    Цветная капуста по-корейски

  5. Вливаем в заготовку столовый уксус.

    Цветная капуста по-корейски

  6. Дополняем содержимое кастрюли измельченной петрушкой. Остужаем заготовку и ставим в холодильник на 10 часов.

    Цветная капуста по-корейски

  7. Цветная капуста по-корейски с болгарским перцем готова. Угощайтесь!

    Цветная капуста по-корейски

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