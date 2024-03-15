Самый простой рецепт бисквитного пирога. Просто и очень вкусно: вы будете в восторге

Есть люди, которые считают, что пироги обязательно всегда должны быть с начинкой. Однако, как показала практика, это вовсе необязательное условие для выпечки. Встречаются пироги без начинок настолько вкусные, что трудно оторваться.

Например, сейчас нередко можно встретить рецепты вкусных бисквитных пирогов. Это выпечка, где за основу берется бисквитное тесто — мягкое и влажное. Если правильно поработать над таким пирогом, получается отменный десерт к чаю.

Бисквитный пирог подается без всего или же с глазурью, кремом и прочими посыпками. Приготовим самостоятельно быстрый бисквитный пирог.

Ингредиенты для бисквитного пирога:

Мука — 300 г;

Сахар — 200 г;

Растительное масло — 120 мл;

Яйцо — 3 шт.;

Йогурт — 200 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Ваниль — щепотка;

Соль — щепотка;

Лимонная цедра.

Приготовление бисквитного пирога:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, сахар и ваниль, взбиваем миксером до однородности. Добавляем в яичную смесь йогурт, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Высыпаем в смесь цедру лимона, смешиваем. Просеиваем в массу муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем туда тесто.

Распределяем тесто равномерно, выпекаем при 180 градусах 40 минут.

Получается отменный мягкий бисквитный пирог. Можно посыпать его сахарной пудрой для более презентабельного вида.