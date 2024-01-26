Пирожки на кефире в духовке – это пышное и вкусное кушанье, которое может быть, как сытным перекусом, так и отличным полдником. При замесе теста с использованием кисломолочных продуктов, основа всегда получается невероятно пышной и мягкой, а для начинки можно использовать огромное количество ингредиентов: начиная яблоками и заканчивая предварительно приготовленным картофельным пюре. Исходя из вышесказанного, присаживайтесь поудобнее и выбирайте рецепт по душе!

Пирожки на кефире в духовке, как пух

Пирожки на кефире в духовке как пух, возможно приготовить и без добавления дрожжей, что значительно сокращает время приготовления. В качестве начинки предлагаем вам попробовать классическое сочетание: белокочанную капусту со специями и зажаркой – пальчики оближешь!

Ингредиенты –+12 шт.

Кефир 200 мл.

Масло растительное 90 мл.

Мука 300 гр.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль по вкусу

Разрыхлитель 6 гр.

Желток 1 шт.

Молоко коровье 1 ст.л.

Капуста белокочанная 400 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Масло сливочное по вкусу

Шаги 90 мин.

Пирожки на кефире в духовке готовятся быстро и просто. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность. В миску отправляем кефир, соль, сахарный песок и растительное масло. Подсыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Вымешиваем мягкое тесто, не прилипающее к ладоням – накрываем салфеткой и даем отдохнуть около получаса. Не теряя времени, готовим начинку: измельчаем морковь с луком и пассеруем овощи на разогретом растительном масле до мягкости и легкого румянца. К овощам высыпаем тонко нашинкованную капусту, солим и перчим – тушим до желаемой текстуры ингредиентов. Содержимое сковороды заправляем сливочным маслом для сочности. Далее тесто разделяем на 10-14 сегментов. Кусочки расплющиваем в лепешки, кладем начинку и скрепляем края. Противень смазываем маслом и выкладываем полуфабрикаты швом вниз, смазываем смесью из молока и желтка. Выпекаем в духовке 25 минут при 180 градусах и остужаем на решетке. Пирожки на кефире готовы! Подаем к столу и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Дрожжевые пирожки на кефире в духовке

Дрожжевые пирожки на кефире в духовке с сочной начинкой из вишни – это десерт, доступный каждому, который скрасит, как чаепитие, так и станет для вас сытным завтраком либо перекусом. Съев несколько таких румяных пирожков, вы еще долго не испытаете чувство голода.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир – ½ ст.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – 50 гр.

Дрожжи сухие – ½ ч.л.

Мука – 2 ст.

Для начинки:

Вишня – 200 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Дополнительно:

Масло подсолнечное – 1 ч.л.

Вода – 40 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость переливаем теплый кефир, добавляем дрожжи, соль и сахарный песок.

Шаг 2. Мешаем и вводим 2 столовые ложки просеянной муки.

Шаг 3. Помешивая, вливаем расколоченное яйцо.

Шаг 4. Продолжая работать венчиком, дополняем смесь растопленным сливочным маслом.

Шаг 5. Высыпаем остальную муку.

Шаг 6. Чистыми и сухими руками замешиваем тесто.

Шаг 7. Комок прикрываем льняной салфеткой и убираем в теплое помещение на 30-40 минут для подъема.

Шаг 8. По истечении указанного времени, разделяем основу на равные по размеру кусочки.

Шаг 9. Шарики теста придавливаем к поверхности, на середину кладем ягоды без косточек, присыпаем сахаром и скрепляем края.

Шаг 10. Выкладываем заготовки на противень с растительным маслом швом вниз и выпекаем в духовке 20-30 минут при 190 градусах.

Шаг 11. Горячие пирожки смазываем раствором из воды и сахара – остужаем.

Шаг 12. Дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пирожки на кефире без дрожжей в духовке

Пирожки на кефире без дрожжей в духовке может приготовить каждый и приятно удивить всех членов своей семьи. Прочитав этот рецепт, вы узнаете, как быстро и просто испечь аппетитные и золотистые пирожки с большим количеством сочной начинки, состоящей из мяса и добавок.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 14.

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир 3,2% – 1 ст.

Мука – 3,5 ст.

Соль – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Для начинки:

Фарш мясной – 500 гр.

Зелень рубленая – 2 ст.л.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Кефир – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи для мяса – по вкусу.

Сливки 33% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с теста: гасим соду в кефире и добавляем размягченное сливочное масло, соль, 1 белок и 1 яйцо. Помешивая, высыпаем муку и вымешиваем до гладкости. Затягиваем пленкой на 20-30 минут, а после делим на небольшие сегменты.

Шаг 2. Для начинки фарш смешиваем с кубиками лука, зеленью, чесноком, пропущенным через пресс, кефиром, солью и любимыми приправами.

Шаг 3. Кусочки теста превращаем в лепешки толщиной 3-4 миллиметра, в центр выкладываем по столовой ложке начинки и соединяем края, оставляя в середине небольшое отверстие для выхода пара.

Шаг 4. Полуфабрикаты помещаем на противень с пергаментом и промазываем верхушки смесью из столовой ложки сливок и желтка.

Шаг 5. Готовим ароматное кушанье в духовке на протяжении 25-30 минут (180 градусов). Готовьте и получайте удовольствие!

Пирожки на кефире с картошкой в духовке

Пирожки на кефире с картошкой в духовке – это аппетитное и сытное блюдо, которое покоряет своим оригинальным и ярким вкусом, сопровождаемым приятным ароматом, который заполнит весь ваш дом, еще в тот момент, когда полуфабрикаты будут подрумяниваться в духовке.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир – 200 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Мука – 480 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Дрожжи быстродействующие – 11 гр.

Для начинки:

Картошка – 700 гр.

Луковица – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В толстостенную кастрюлю выливаем растительное масло и кефир – слегка нагреваем.

Шаг 2. Теплый раствор переливаем в емкость и высыпаем сахарный песок с солью.

Шаг 3. Просеиваем муку (400 грамм) горкой и в центре делаем углубление, в которое высыпаем дрожжи.

Шаг 4. Начинаем перемешивать лопаткой, а после переходим на ручной замес, при необходимости добавляя еще немного муки.

Шаг 5. Накрываем емкость крышкой и оставляем в тепле на полчаса.

Шаг 6. И пока тесто «отдыхает», отвариваем картошку до мягкости, солим и сливаем отвар – разминаем в однородное пюре.

Шаг 7. На растительном масле пассеруем мелкие кубики лука 4-5 минут.

Шаг 8. Объединяем картофельное пюре с луком и паприкой, остужаем.

Шаг 9. Пышное тесто делим на шарики по 50-55 грамм.

Шаг 10. Раскатываем сегменты в круглые лепешки, кладем начинку.

Шаг 11. Пальцами плотно скрепляем края.

Шаг 12. На противень кладем пекарскую бумагу и выкладываем пирожки, оставляем для расстойки на 30 минут, а затем сдабриваем взбитым яйцом.

Шаг 13. Готовим в духовке на протяжении 20 минут при температуре в 200 градусов, даем остыть на решетке.

Шаг 14. Приятного аппетита!

Пирожки с капустой на кефире в духовке

Пирожки с капустой на кефире в духовке, приготовленные с использованием хлебопечки – это вариант быстрого перекуса для всей семьи, который не теряет свой вкус и мягкую текстуру даже на следующий день! Такие пирожки так же хороши тем, что остаются вкусными даже в холодном виде.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Масло подсолнечное – ½ ст.

Мука – 2 ст.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Для начинки:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Сок томатный – ¼ ст.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все компоненты, необходимые для приготовления теста отправляем в чашу хлебопечки и вымешиваем до мягкости и эластичности. Даем время тесту подняться.

Шаг 2. А тем временем готовим начинку: белокочанную капусту шинкуем тонкой соломкой и выкладываем на сковородку с растительным маслом, тушим под крышкой на минимальном нагреве около получаса. Посыпаем солью и специями.

Шаг 3. Далее выливаем овощной сок и хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Томим ингредиенты еще 10 минут, но уже без крышки.

Шаг 5. Отдохнувшую основу разделяем на кусочки по 40-50 грамм и раскатываем в лепешки, выкладываем начинку и защипливаем края.

Шаг 6. Кладем на противень швом вниз и выпекаем в духовке при 175 градусах до образования аппетитной корочки (20-30 минут).

Шаг. Даем кушанью немного остыть и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Мясные пирожки на кефире в духовке

Мясные пирожки на кефире в духовке – это домашняя выпечка, которая никого и никогда не оставляет равнодушным. Начинка из перекрученного мяса, приготовленная с добавлением белого риса, приправ и репчатого лука, отлично гармонирует с нежным и мягким тестом, тающим во рту.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 500-550 гр.

Молоко – 100 мл.

Кефир – 300 мл.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 150 мл.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Фарш – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Лук – 150 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: нагреваем молоко до 40 градусов и высыпаем сахар – тщательно перемешиваем и добавляем дрожжи, снова мешаем и, накрыв крышкой, убираем в тепло на 10-15 минут.

Шаг 2. В отдельной емкости смешиваем теплый кефир с растительным маслом, яйцами и солью.

Шаг 3. Объединяем две смеси и порциями вводим муку, замешиваем тесто – накрываем полотенцем и оставляем на полчаса в месте без сквозняков.

Шаг 4. Займемся начинкой: рис тщательно промываем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Очищенную луковицу мелко рубим и обжариваем на растительном масле 3-4 минуты, следом отправляем фарш, солим и приправляем – томим до готовности мяса. Смешиваем все компоненты.

Шаг 5. Формируем полуфабрикаты: тесто делим на кусочки, расплющиваем и помещаем в серединку немного аппетитной начинки, скрепляем края.

Шаг 6. Противень смазываем растительным маслом либо выстилаем пергаментом, выкладываем заготовки швом вниз и смазываем взбитым яйцом с солью.

Шаг 7. Выпекаем в течение 20 минут в предварительно прогретом до 180 градусов духовом шкафу. Приятного аппетита!

Пирожки с яблоками на кефире в духовке

Пирожки с яблоками на кефире в духовке – это домашняя выпечка, которая любима многими, благодаря своему сбалансированному и в меру сладкому вкусу. Приготовьте такое угощение осенним вечером, когда дачные фрукты в избытке, а все варенье уже сварено!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Мука – 300 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Кефир – 120 мл.

Яйца – 1 шт.

Корица молотая – 1 щепотка.

Сода – 1/3 ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем весь продуктовый набор на стол.

Шаг 2. Берем емкость с высокими бортиками и отправляем в посуду следующие ингредиенты: кефир, соду, яйца, половину сахарного песка, растительное масло и щепотку соли.

Шаг 3. Подсыпаем просеянную муку и замешиваем тесто.

Шаг 4. Собираем массу в комок и укладываем в пакет на 15-20 минут.

Шаг 5. Параллельно фруктовую мякоть нарезаем небольшими ломтиками и смешиваем с ароматной корицей и сахаром.

Шаг 6. Основу делим на 10-12 комочков.

Шаг 7. Раскатываем кусочки в лепешку, кладем начинку и защипливаем края теста.

Шаг 8. Укладываем заготовки на пекарскую бумагу на расстоянии друг от друга.

Шаг 9. Выпекаем кушанье 20-25 минут при температурной отметке в 180 градусов, в горячем виде сдабриваем растопленным сливочным маслом.

Шаг 10. Завариваем чай и трапезничаем. Приятного аппетита!

Пирожки на кефире в духовке с яйцом и луком

Пирожки на кефире в духовке с яйцом и луком – это популярная выпечка, с приготовлением которой справится даже начинающий кулинар. Главные критерии успеха – это соблюсти все граммовки и следовать рекомендациям, прописанным к каждому шагу процесса.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

Дрожжи сухие – 1,5 ч.л.

Мука – 2,5-3 ст.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Кефир – 200 мл.

Масло подсолнечное без запаха – 50 мл.

Для начинки:

Лук зеленый – 1 пучок.

Яйца – 2 шт. + 1 шт.

Рис – 50 гр.

Масло сливочное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с теста: кефир нагреваем и смешиваем с сахарным песком и солью, выливаем подсолнечное масло.

Шаг 2. Стакан муки просеиваем в кефирную смесь вместе с дрожжами и, замешивая тесто, вводим оставшуюся муку.

Шаг 3. Основу затягиваем пленкой и оставляем в теплом помещении до увеличения в объеме.

Шаг 4. Переходим к начинке: промытые перья лука измельчаем.

Шаг 5. Промытый рис отвариваем до готовности в подсоленной воде с добавлением ложки растительного масла.

Шаг 6. Куриные яйца отвариваем и очищаем, мелко рубим.

Шаг 7. Перемешиваем составляющие начинки, солим и приправляем. По желанию сдабриваем растопленным сливочным маслом.

Шаг 8. Рабочую поверхность припудриваем мукой и разделяем тесто на кусочки, прикрываем салфеткой и засекаем 15 минут.

Шаг 9. Придавливаем шарик к столу и кладем начинку, защипливаем края.

Шаг 10. Перемещаем заготовки на противень с пекарской бумагой и оставляем для расстойки, далее смазываем расколоченным яйцом и выпекаем в духовке до золотистости при 180 градусах.

Шаг 11. Горячие пирожки сбрызгиваем водой и накрываем полотенцем на 20 минут. Приятного аппетита!

Пирожки на кефире с содой в духовке

Пирожки на кефире с содой в духовке – это вариант быстрого и сытного перекуса, который понравится всем домочадцам. В качестве начинки рекомендуем вам отведать классическое сочетание компонентов: отварной картофель, дополненный шампиньонами и репчатым луком.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Мука – 450-500 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Кефир – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Пюре картофельное – 500 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Лук – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На минимальном пламени растапливаем кусок сливочного масла.

Шаг 2. Вливаем кефир.

Шаг 3. Высыпаем соду и соль.

Шаг 4. Постепенно высыпаем муку и хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Массу выкладываем на стол, присыпанный мукой, и вымешиваем до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к ладоням.

Шаг 6. Разделяем тесто на «колобки», расплющиваем в лепешки.

Шаг 7. Нарезанные пластинками грибы обжариваем до золотистости с мелко нарезанным луком на растительном масле, смешиваем с картофельным пюре.

Шаг 8. Выкладываем порцию начинки и при помощи зубочистки соединяем края теста, кладем заготовки на противень, предварительно устеленный пекарской бумагой.

Шаг 9. Готовим в духовке 15-20 минут (180-190 градусов), а затем из готовых пирожков вынимаем деревянные палочки.

Шаг 10. Слегка остужаем и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Сдобные пирожки на кефире в духовке

Сдобные пирожки на кефире в духовке – это вариант аппетитного и ароматного перекуса, после которого вы еще долго не почувствуете голод. Для начинки идеально подходит домашняя квашеная капуста, которая прекрасно сочетается с нежным и мягким тестом – пальчики оближешь!

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

Мука – 500-550 гр.

Кефир – 1 ст.

Яйца – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Маргарин – 100 гр.

Дрожжи прессованные – 12 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Капуста квашеная – 400 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления опары смешиваем две столовые ложки муки, одну столовую ложку сахара, полстакана кефира и дрожжи. Перемешиваем до растворения компонентов и, накрыв полотенцем, оставляем на 40 минут.

Шаг 2. После опару мешаем и дополняем растопленным и охлажденным маргарином, оставшимся кефиром, растительным маслом и одним яйцом.

Шаг 3. К однородной смеси постепенно вводим просеянную пшеничную муку.

Шаг 4. Готовое тесто оставляем для подъема на 40-60 минут.

Шаг 5. Объемное тесто делим на шарики, накрываем и ждем еще 15 минут.

Шаг 6. Параллельно тушим капусту с растительным маслом до мягкости и легкой золотистости.

Шаг 7. Формуем полуфабрикаты. Придавливаем шарик в лепешку и на середину кладем начинку. Края соединяем.

Шаг 8. Помещаем заготовки на противень и даем 10 минут для расстойки.

Шаг 9. Смазываем желтком и выпекаем в духовке на протяжении 25-30 минут (200 градусов).

Шаг 10. Приятного аппетита!