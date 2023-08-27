Дайте медаль тому, кто придумал это блюдо. Ленивые капустные пирожки: весь подъезд будет выпрашивать рецепт

Так как капуста считается одним из самых диетических продуктов, с ней, как правило, готовили много постных блюд. Благодаря этому овощу произошло название театральных капустников.

Дело в том, что после окончания театрального сезона в зимний период у актеров был традиционный фуршет. Однако, так как многие были людьми религиозными, во время зимнего поста употребляли только растительную пищу. Пироги из капусты постоянно мелькали на праздничном театральном столе.

Стоит дать рецепт капустных пирогов для домашних посиделок.

Ингредиенты для капустных пирогов:

капуста — 500 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — 1 ч.л.;

сода — 1 ч.л.;

черный перец — щепотка;

кефир — 400 мл;

мука — 400 г.

Приготовление капустных пирогов:

Шинкуем мелко капусту, измельчаем на крупной терке морковь, нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Обжариваем в сковороде с растительным маслом лук до мягкости, добавляем морковь.

Лук и морковь жарим до золотистого цвета. Выкладываем к овощам капусту, посыпаем щепоткой соли и черного перца, тушим на среднем огне под крышкой до готовности.

В это время взбиваем яйца с солью, в отдельной миске смешиваем кефир с содой. Соединяем кефир с яичной смесью, просеиваем туда муку.

Выкладываем тушеную капусту в замешанное тесто, перемешиваем ингредиенты.

В сковороде обновляем растительное масло, выкладываем ложкой тесто на поверхность.

На среднем огне с обеих сторон обжариваем пироги до румяной корочки.

В итоге мы получаем капустные быстрые пироги. Не нужно долго замешивать и лепить пироги, что удобно для утреннего перекуса.