3 рецепта чая долгожителей: что эксперт рекомендовал пить для продления молодости?

Исследователь «голубых зон» Земли Дэн Бюттнер рассказал, какой чай пьют известные мировые долгожители.

Бюттнер выявил пять регионов, в которых люди живут дольше, и назвал их «голубыми зонами». Несмотря на различия в национальных кухнях и образе жизни, ученый нашел кое-что общее между обитателями большей части зон.

«Люди в каждой „голубой зоне“ пьют чай», — заявил Бюттнер в интервью Well+Good.

На острове Окинава (Япония) предпочитают зеленые сорта чая. Они содержат большое количество полифенолов, нейтрализующих свободные радикалы, и улучшают когнитивные функции.

На итальянской Сардинии популярностью пользуется чай из расторопши. Это растение славится тем, что нормализует пищеварение.

В Греции, на острове Икария, чаще пьют чай из местных трав. Они защищают от деменции, улучшают кровообращение и работают как средства профилактики подагры.

«На Икарии в чай добавляют розмарин, дикий шалфей и одуванчик — травы, которые хорошо снимают воспаление», — поделился ученый.

А вот жители калифорнийского города Лома-Линда и островов Коста-Рики к чаю равнодушны. Первые — из-за религиозных убеждений, а вторые просто предпочитают кофе. Правда, их национальный напиток не похож на наш — он гораздо легче.