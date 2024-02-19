Давно забытый рецепт. Беру творог и 2 яйца: эти пирожки дети просят через день: век живи век учись

Пироги готовятся весьма просто, поэтому это блюдо считается одним из базовых. Важно лишь правильно замесить тесто, чтобы получились пышные и вкусные пирожки. Для этого стоит заранее подготавливать продукты. Например, холодные компоненты — молоко, кефир и масло доводить до комнатной температуры. Замес теста зависит от того, какое тесто хочется получить.

Обязательно предварительно продумываем начинку для пирогов. Иногда начинку нужно готовить заранее. Так вы затратите меньше времени на выпекание пирогов.

Раньше выпечку могли делать целый день. Это была отдельная работа для домохозяек. Сейчас все намного проще. Приготовить пирожки с картофелем можно даже на сковороде.

Ингредиенты теста для картофельных пирогов:

творог — 200 г;

яйцо — 2 шт.;

соль — ½ ч.л.;

сахар — ст.л.;

кефир — 3 ст.л.;

сода — ч.л.;

растительное масло — 30 мл;

мука — 300 г.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 600 г;

сливочное масло — 20 г;

молоко — 50 мл;

соль — ½ ч.л.;

укроп — пучок.

Приготовление картофельных пирогов:

В миску с творогом разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, тщательно перемешиваем. Выкладываем в смесь кефир и соду, перемешиваем до однородности.

Вливаем в творожную массу растительное масло, высыпаем муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто руками.

Собираем тесто в колобок, оставляем под целлофаном на 15 минут.

Для начинки отвариваем очищенный картофель и превращаем в пюре. Смешиваем картофель со сливочным маслом и молоко, смешиваем.

Шинкуем мелко укроп, высыпаем вместе с солью в начинку.

Делим тесто на 12 одинаковых комочков. Раскатываем комочки в тонкие лепешки, куда выкладываем по столовой ложке начинки.

Запечатываем начинку внутри теста, слегка сплющиваем пирожки.

В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.

В итоге получаются румяные пирожки с картошкой.

В начинку также можно добавить зеленый лук и соленые огурцы для более яркого вкуса.