Вкусное блюдо на ужин: рецепт салата с курицей

Этот салат получается очень вкусным. А приготовить его чрезвычайно просто.
Все любят мясные салаты, потому что они всегда получаются сытные и питательные. Поэтому предлагаем приготовить вкусный салат с курицей и овощами. Готовится он достаточно быстро: все ингредиенты нарезаются кубиками, смешиваются и заправляются майонезом. Свежий огурец добавляет салату нотку свежести. А лук заранее маринуется в уксусном растворе, что делает его не таким горьким.
Салат с курицей
Ингредиенты:
- одна куриная грудка;
- 4 яйца;
- один огурец;
- лук зеленый — пучок;
- одна репчатая луковица;
- сыр — 100 г.
- майонез;
- соль, перец — по своему вкусу.
Для маринада лука:
- соль — 0,5 ст. л;
- сахар — 2 ст. л;
- уксус — 4 ст. л;
- вода — 150 мл.
Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками, положите в миску и залейте уксусом, водой, добавьте соль и сахар. Перемешайте, чтобы специи лучше распределились. Лук маринуйте минимум 2 часа.
В это время подготовьте остальные ингредиенты салата. Яйца сварите, очистите и нарежьте кубиками.
Свежие огурцы также нарежьте кубиками, добавьте в миску к яйцам.
Куриные грудки заранее отварите в подсоленной воде до готовности. Мясо остудите в бульоне, затем нарежьте его и забросьте в салат. Или курятину можно запечь на сковороде под крышкой.
Твердый сыр натрите на терке, добавьте к остальным ингредиентам.
С лука слейте весь маринад. Зеленый лук мелко нарежьте. Два вида лука поместите в салат. И заправьте все майонезом.
Салат посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Подавайте на стол.
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