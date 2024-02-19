Портал про города-курорты | Perekop

Гранола в домашних условиях

На чтение: 7 минут
Гранола в домашних условиях

Гранола – это блюдо, идеально подходящее для правильного завтрака либо сытного перекуса. Традиционно гранола готовится из овсяных хлопьев с различными добавками, которые могут меняться, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. К примеру, вы можете разнообразить вкус сладким бананом, медом либо всевозможными орехами. Собрав все ингредиенты в единое лакомство, их следует подрумянить в духовке. И сняв пробу лишь однажды, вы будете возвращаться к этим рецептам снова и снова!

Гранола из овсяных хлопьев в духовке

Гранола из овсяных хлопьев в духовке готовится просто и быстро, а по своим вкусовым характеристикам ничем не отличается от покупного варианта. Однако существует основное отличие: в домашнем продукте содержатся исключительно натуральные и полезные ингредиенты. Для рецепта следует использовать хлопья долгой варки.

Гранола в домашних условиях

Ингредиенты –+6 порц.

  • Хлопья овсяные 300 гр.
  • Орехи 150 гр. (миндаль, грецкие, кешью)
  • Мед 150 гр.
  • Сок апельсиновый 150 мл.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Корица 1 ч.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Сухофрукты 150 гр.

Шаги 50 мин.

  1. Гранола в домашних условиях

    Гранола в домашних условиях готовится очень просто. Все орешки, перечисленные в списке, рубим ножом на крупные сегменты.

  2. Гранола в домашних условиях

    В сотейник отправляем апельсиновый сок без сахара, соль, растительное масло, мед и молотую корицу.

  3. Гранола в домашних условиях

    Прогреваем компоненты на медленном огне до полного растворения пчелиного меда.

  4. Гранола в домашних условиях

    В чаше с высокими бортиками объединяем орехи с овсяными хлопьями не быстрого приготовления.

  5. Гранола в домашних условиях

    Заливаем сухую смесь медовым раствором и тщательно перемешиваем.

  6. Гранола в домашних условиях

    Плоский противень выстилаем пекарской бумагой и ровным слоем выкладываем подготовленную массу.

  7. Гранола в домашних условиях

    Перемещаем огнеупорную посуду в духовой шкаф, предварительно прогретый до 160 градусов – запекаем около 40 минут, помешивая гранолу каждые 10-15 минут.

  8. Гранола в домашних условиях

    Остывшую смесь перемешиваем с нарезанными сухофруктами.

  9. Гранола в домашних условиях

    Гранола в домашних условиях готова! Храним в контейнере под крышкой. Приятного аппетита!

Домашняя гранола на сковороде

Домашняя гранола на сковороде готовится всего лишь за 15 минут и идеально подходит для полезного и питательного завтрака или перекуса, после которого вы еще долго не заходите вскрыть упаковку шоколадного батончика. Наполнители для блюда можно использовать самые различные.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 100 гр.
  • Семена подсолнечника – 40 гр.
  • Миндаль – 50 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Спред растительный – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Гранола в домашних условиях

Шаг 2. В сковородку высыпаем сахар и растапливаем на умеренном пламени.

Гранола в домашних условиях

Шаг 3. К подрумяненному сахару отправляем соль и растительный спред – мешаем.

Гранола в домашних условиях

Шаг 4. Сыплем семечки и овсяные хлопья, перемешав, прогреваем все вместе еще несколько минут.

Гранола в домашних условиях

Шаг 5. Содержимое огнеупорной посуды высыпаем в пиалу и соединяем с рублеными орешками.

Гранола в домашних условиях

Шаг 6. Убираем в место хранения либо сразу снимаем пробу. Приятного аппетита!

Гранола в домашних условиях

Гранола с медом в домашних условиях

Гранола с медом в домашних условиях – это вкусное и полезное угощение, которое придется по вкусу, как взрослым, так и детям. В рецепте можно использовать абсолютно любой сахарный песок, однако, рекомендуется выбирать тростниковый сахар, он придаст граноле аромат карамели.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 300 гр.
  • Изюм – 250 гр.
  • Миндаль – 200 гр.
  • Семечки подсолнуха – 100 гр.
  • Кунжутные семечки – 80 гр.
  • Сахар тростниковый – 50 гр.
  • Мед жидкий – 6 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Имбирь молотый – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хлопья овсянки смешиваем со всеми семенами, указанными в списке. Также добавляем тростниковый сахар, молотую корицу и имбирь для аромата.

Гранола в домашних условиях

Шаг 2. В сухую смесь выливаем мед и растительное масло – тщательно вымешиваем до равномерного распределения.

Гранола в домашних условиях

Шаг 3. Высыпаем изюм и снова мешаем.

Гранола в домашних условиях

Шаг 4. Выстелив противень пергаментом, смазанным сливочным маслом, распределяем заготовку ровным слоем и убираем в духовку, нагретую до 170 градусов.

Гранола в домашних условиях

Шаг 5. Готовим на протяжении 40 минут периодически помешивая. Затем солим и даем время остыть.

Гранола в домашних условиях

Шаг 6. Приятного аппетита!

Гранола в домашних условиях

Шоколадная гранола

Шоколадная гранола – это полезные и вкусные домашние мюсли, которые сможет приготовить даже начинающий кулинар, потому как процесс элементарен! Для насыщенности вкуса и аромата введем в состав фундук, немного сливочного масла и арахиса.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 200 гр.
  • Мед – 3 ст.л.
  • Какао-порошок – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Фундук – 30 гр.
  • Арахис – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество меда выливаем в пиалу.

Гранола в домашних условиях

Шаг 2. Подсыпаем какао-порошок.

Гранола в домашних условиях

Шаг 3. Добавляем мягкое сливочное масло.

Гранола в домашних условиях

Шаг 4. Старательно перемешиваем до однородной консистенции.

Гранола в домашних условиях

Шаг 5. В чаше блендера пробиваем фундук и арахис.

Гранола в домашних условиях

Шаг 6. Вмешиваем ореховую крошку в шоколадную смесь.

Гранола в домашних условиях

Шаг 7. Теперь объединяем хлопья овсянки с подготовленным составом.

Гранола в домашних условиях

Шаг 8. На противень кладем пергамент, промазываем тонким слоем растительного масла и распределяем гранолу. Выпекаем при 160 градусах около 45 минут, помешивая каждые 10 минут.

Гранола в домашних условиях

Шаг 9. Остывший продукт дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Гранола в домашних условиях

ПП домашняя гранола

ПП домашняя гранола – это идеальный десерт для тех людей, которые внимательно следят за тем, что потребляют в пищу, считают калории и вообще щепетильно относятся к своему здоровью. В ста граммах такого полезного угощения содержится всего лишь 270 калорий.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные длительной варки – 200 гр.
  • Яблоки – 1 шт.
  • Мед – 40 гр.
  • Фундук – 50 гр.
  • Чернослив – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем яблоко, промываем сухофрукты и даем время обсохнуть.

Гранола в домашних условиях

Шаг 2. При помощи терки с крупными отверстиями измельчаем фруктовую мякоть.

Гранола в домашних условиях

Шаг 3. Смешиваем хлопья с яблоком, медом и рублеными орешками.

Гранола в домашних условиях

Шаг 4. Вымешав состав, распределяем по силиконовому коврику и выпекаем в течение 50 минут (160 градусов), мешая гранолу каждые 7-10 минут.

Гранола в домашних условиях

Шаг 5. К запеченной граноле вмешиваем нарезанный чернослив – готово. Приятного аппетита!

Гранола в домашних условиях

Гранола с бананом

Гранола с бананом – это вкусный и сытный перекус, который готовится за считанные минуты и поражает своим приятным вкусом и ярким ароматом. Нежная банановая мякоть идеально гармонирует с похрустывающими и в меру сладкими хлопьями овсянки – обязательно попробуйте!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 3-5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Овсянка – 150 гр.
  • Бананы – 1 шт.
  • Мед – ½ ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Ядра грецкого ореха – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Гранола в домашних условиях

Шаг 2. Снимаем кожицу с банана, мякоть нарезаем мелкими ломтиками.

Гранола в домашних условиях

Шаг 3. Ядра грецкого ореха произвольно рубим ножом.

Гранола в домашних условиях

Шаг 4. Смешиваем овсянку с фруктовой нарезкой.

Гранола в домашних условиях

Шаг 5. Дополняем массу орехами, медом и растительным маслом – хорошенько перемешиваем.

Гранола в домашних условиях

Шаг 6. Перекладываем смесь в форму и запекаем на протяжении 10-12 минут при температуре 180-190 градусов.

Гранола в домашних условиях

Шаг 7. Украшаем по своему вкусу и трапезничаем. Приятного аппетита!

Гранола в домашних условиях

Гранола с йогуртом

Гранола с йогуртом – это десерт, который готовится всего лишь за пять минут и влюбляет в себя с первой пробы. Сочетание нежного йогурта с гранолой, шоколадом и свежими ягодами – это беспроигрышный вариант, который может стать для вас не только сладким перекусом, но и полноценным завтраком.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Йогурт соевый – 8 ст.л.
  • Гранола – 8 ст.л.
  • Шоколад – по вкусу.
  • Ягоды – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Гранола в домашних условиях

Шаг 2. На донышко стакана высыпаем половину гранолы.

Гранола в домашних условиях

Шаг 3. Сверху выкладываем около четырех столовых ложек соевого йогурта.

Гранола в домашних условиях

Шаг 4. Аналогичным способом повторяем слои.

Гранола в домашних условиях

Шаг 5. Верхушку присыпаем тертым шоколадом и свежими ягодами.

Гранола в домашних условиях

Шаг 6. Подаем к столу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Гранола в домашних условиях

Домашняя гранола с орехами

Домашняя гранола с орехами – это домашние запеченные мюсли, которые отлично гармонируют с различными добавками. Например, помимо орешков, вы запросто можете ввести в состав любые сухофрукты, ломтики свежих фруктов, мед и многое другое – попробуем же!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3-5.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 100 гр.
  • Орехи пекан – 1 горсть.
  • Семечки тыквы – 1 горсть.
  • Миндаль – 1 горсть.
  • Орехи бразильские – 4 шт.
  • Персики сушеные – 3 шт.
  • Курага – 3 шт.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Сироп кленовый – 2 ст.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем курагу, нарезаем мелкими кубиками.

Гранола в домашних условиях

Шаг 2. Сушеные персики режем полосками.

Гранола в домашних условиях

Шаг 3. Бразильские орехи разрубаем на несколько сегментов.

Гранола в домашних условиях

Шаг 4. В чаше с высокими бортиками соединяем сухофрукты, орехи, семечки тыквы, оливковое масло, кленовый сироп, сахар, овсянку и соль – тщательно перемешиваем.

Гранола в домашних условиях

Шаг 5. Подготовленную смесь выкладываем на противень с пергаментом и разравниваем при помощи лопатки.

Гранола в домашних условиях

Шаг 6. Готовим в духовке 20-30 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Гранола в домашних условиях

Шаг 7. Дегустируем после полного остывания. Приятного аппетита!

Гранола в домашних условиях

Что будем искать? Например,Человек