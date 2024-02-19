Гранола – это блюдо, идеально подходящее для правильного завтрака либо сытного перекуса. Традиционно гранола готовится из овсяных хлопьев с различными добавками, которые могут меняться, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. К примеру, вы можете разнообразить вкус сладким бананом, медом либо всевозможными орехами. Собрав все ингредиенты в единое лакомство, их следует подрумянить в духовке. И сняв пробу лишь однажды, вы будете возвращаться к этим рецептам снова и снова!

Гранола из овсяных хлопьев в духовке

Гранола из овсяных хлопьев в духовке готовится просто и быстро, а по своим вкусовым характеристикам ничем не отличается от покупного варианта. Однако существует основное отличие: в домашнем продукте содержатся исключительно натуральные и полезные ингредиенты. Для рецепта следует использовать хлопья долгой варки.

Ингредиенты –+6 порц.

Хлопья овсяные 300 гр.

Орехи 150 гр. (миндаль, грецкие, кешью)

Мед 150 гр.

Сок апельсиновый 150 мл.

Масло растительное 3 ст.л.

Корица 1 ч.л.

Соль ½ ч.л.

Сухофрукты 150 гр.

Шаги 50 мин.

Гранола в домашних условиях готовится очень просто. Все орешки, перечисленные в списке, рубим ножом на крупные сегменты. В сотейник отправляем апельсиновый сок без сахара, соль, растительное масло, мед и молотую корицу. Прогреваем компоненты на медленном огне до полного растворения пчелиного меда. В чаше с высокими бортиками объединяем орехи с овсяными хлопьями не быстрого приготовления. Заливаем сухую смесь медовым раствором и тщательно перемешиваем. Плоский противень выстилаем пекарской бумагой и ровным слоем выкладываем подготовленную массу. Перемещаем огнеупорную посуду в духовой шкаф, предварительно прогретый до 160 градусов – запекаем около 40 минут, помешивая гранолу каждые 10-15 минут. Остывшую смесь перемешиваем с нарезанными сухофруктами. Гранола в домашних условиях готова! Храним в контейнере под крышкой. Приятного аппетита!

Домашняя гранола на сковороде

Домашняя гранола на сковороде готовится всего лишь за 15 минут и идеально подходит для полезного и питательного завтрака или перекуса, после которого вы еще долго не заходите вскрыть упаковку шоколадного батончика. Наполнители для блюда можно использовать самые различные.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 100 гр.

Семена подсолнечника – 40 гр.

Миндаль – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Спред растительный – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Шаг 2. В сковородку высыпаем сахар и растапливаем на умеренном пламени.

Шаг 3. К подрумяненному сахару отправляем соль и растительный спред – мешаем.

Шаг 4. Сыплем семечки и овсяные хлопья, перемешав, прогреваем все вместе еще несколько минут.

Шаг 5. Содержимое огнеупорной посуды высыпаем в пиалу и соединяем с рублеными орешками.

Шаг 6. Убираем в место хранения либо сразу снимаем пробу. Приятного аппетита!

Гранола с медом в домашних условиях

Гранола с медом в домашних условиях – это вкусное и полезное угощение, которое придется по вкусу, как взрослым, так и детям. В рецепте можно использовать абсолютно любой сахарный песок, однако, рекомендуется выбирать тростниковый сахар, он придаст граноле аромат карамели.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 300 гр.

Изюм – 250 гр.

Миндаль – 200 гр.

Семечки подсолнуха – 100 гр.

Кунжутные семечки – 80 гр.

Сахар тростниковый – 50 гр.

Мед жидкий – 6 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Имбирь молотый – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хлопья овсянки смешиваем со всеми семенами, указанными в списке. Также добавляем тростниковый сахар, молотую корицу и имбирь для аромата.

Шаг 2. В сухую смесь выливаем мед и растительное масло – тщательно вымешиваем до равномерного распределения.

Шаг 3. Высыпаем изюм и снова мешаем.

Шаг 4. Выстелив противень пергаментом, смазанным сливочным маслом, распределяем заготовку ровным слоем и убираем в духовку, нагретую до 170 градусов.

Шаг 5. Готовим на протяжении 40 минут периодически помешивая. Затем солим и даем время остыть.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Шоколадная гранола

Шоколадная гранола – это полезные и вкусные домашние мюсли, которые сможет приготовить даже начинающий кулинар, потому как процесс элементарен! Для насыщенности вкуса и аромата введем в состав фундук, немного сливочного масла и арахиса.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 200 гр.

Мед – 3 ст.л.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Фундук – 30 гр.

Арахис – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество меда выливаем в пиалу.

Шаг 2. Подсыпаем какао-порошок.

Шаг 3. Добавляем мягкое сливочное масло.

Шаг 4. Старательно перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 5. В чаше блендера пробиваем фундук и арахис.

Шаг 6. Вмешиваем ореховую крошку в шоколадную смесь.

Шаг 7. Теперь объединяем хлопья овсянки с подготовленным составом.

Шаг 8. На противень кладем пергамент, промазываем тонким слоем растительного масла и распределяем гранолу. Выпекаем при 160 градусах около 45 минут, помешивая каждые 10 минут.

Шаг 9. Остывший продукт дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

ПП домашняя гранола

ПП домашняя гранола – это идеальный десерт для тех людей, которые внимательно следят за тем, что потребляют в пищу, считают калории и вообще щепетильно относятся к своему здоровью. В ста граммах такого полезного угощения содержится всего лишь 270 калорий.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные длительной варки – 200 гр.

Яблоки – 1 шт.

Мед – 40 гр.

Фундук – 50 гр.

Чернослив – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем яблоко, промываем сухофрукты и даем время обсохнуть.

Шаг 2. При помощи терки с крупными отверстиями измельчаем фруктовую мякоть.

Шаг 3. Смешиваем хлопья с яблоком, медом и рублеными орешками.

Шаг 4. Вымешав состав, распределяем по силиконовому коврику и выпекаем в течение 50 минут (160 градусов), мешая гранолу каждые 7-10 минут.

Шаг 5. К запеченной граноле вмешиваем нарезанный чернослив – готово. Приятного аппетита!

Гранола с бананом

Гранола с бананом – это вкусный и сытный перекус, который готовится за считанные минуты и поражает своим приятным вкусом и ярким ароматом. Нежная банановая мякоть идеально гармонирует с похрустывающими и в меру сладкими хлопьями овсянки – обязательно попробуйте!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 3-5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Овсянка – 150 гр.

Бананы – 1 шт.

Мед – ½ ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Ядра грецкого ореха – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Снимаем кожицу с банана, мякоть нарезаем мелкими ломтиками.

Шаг 3. Ядра грецкого ореха произвольно рубим ножом.

Шаг 4. Смешиваем овсянку с фруктовой нарезкой.

Шаг 5. Дополняем массу орехами, медом и растительным маслом – хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Перекладываем смесь в форму и запекаем на протяжении 10-12 минут при температуре 180-190 градусов.

Шаг 7. Украшаем по своему вкусу и трапезничаем. Приятного аппетита!

Гранола с йогуртом

Гранола с йогуртом – это десерт, который готовится всего лишь за пять минут и влюбляет в себя с первой пробы. Сочетание нежного йогурта с гранолой, шоколадом и свежими ягодами – это беспроигрышный вариант, который может стать для вас не только сладким перекусом, но и полноценным завтраком.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Йогурт соевый – 8 ст.л.

Гранола – 8 ст.л.

Шоколад – по вкусу.

Ягоды – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Шаг 2. На донышко стакана высыпаем половину гранолы.

Шаг 3. Сверху выкладываем около четырех столовых ложек соевого йогурта.

Шаг 4. Аналогичным способом повторяем слои.

Шаг 5. Верхушку присыпаем тертым шоколадом и свежими ягодами.

Шаг 6. Подаем к столу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашняя гранола с орехами

Домашняя гранола с орехами – это домашние запеченные мюсли, которые отлично гармонируют с различными добавками. Например, помимо орешков, вы запросто можете ввести в состав любые сухофрукты, ломтики свежих фруктов, мед и многое другое – попробуем же!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3-5.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 100 гр.

Орехи пекан – 1 горсть.

Семечки тыквы – 1 горсть.

Миндаль – 1 горсть.

Орехи бразильские – 4 шт.

Персики сушеные – 3 шт.

Курага – 3 шт.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Сироп кленовый – 2 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем курагу, нарезаем мелкими кубиками.

Шаг 2. Сушеные персики режем полосками.

Шаг 3. Бразильские орехи разрубаем на несколько сегментов.

Шаг 4. В чаше с высокими бортиками соединяем сухофрукты, орехи, семечки тыквы, оливковое масло, кленовый сироп, сахар, овсянку и соль – тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Подготовленную смесь выкладываем на противень с пергаментом и разравниваем при помощи лопатки.

Шаг 6. Готовим в духовке 20-30 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 7. Дегустируем после полного остывания. Приятного аппетита!