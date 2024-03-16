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Дедушка готовит котлеты только так. Ем их почти каждый день и не надоедает: простой и вкусный рецепт

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Дедушка готовит котлеты только так. Ем их почти каждый день и не надоедает: простой и вкусный рецепт

Котлеты считаются весьма распространенным блюдом в Европе и Америке. В каждой стране под словом “котлета” представляют нечто свое традиционное. Например, для французов котлета — это ребрышки с косточкой, обжаренные на гриле. В Германии котлета считается стейком, которые тоже жарят на гриле. В Америке же под котлетами имеют в виду обжаренный на сковороде фарш.

Американские котлеты отличаются от русских, при этом более похожи, чем европейские. Вероятно, влияние культуры и кулинарии оказало на США большое влияние.

Расскажем, как приготовить домашние котлеты.

Ингредиенты для котлет:

  • Фарш – 500 г;
  • Яйцо – 3 шт.;
  • Соль – ½ ч.л.;
  • Перец черный – ¼ ч.л.;
  • Лук – 1 шт.;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Сыр – 100 г;
  • Сухари панировочные.

Приготовление котлет:

В фарш разбиваем яйцо, высыпаем соль и перец черный молотый. Нарезаем мелким кубиком лук и кладем в фарш.

Натираем на мелкой терке чеснок и выкладываем тоже в фарш. Натираем на крупной терке сыр. Делаем из фарша лепешки, куда выкладываем сыр и запечатываем его внутри.

Дедушка готовит котлеты только так. Ем их почти каждый день и не надоедает: простой и вкусный рецепт

Взбиваем остальные яйца в миске. Обваливаем котлеты в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.

В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты с обеих сторон по 4 минуты.

Дедушка готовит котлеты только так. Ем их почти каждый день и не надоедает: простой и вкусный рецепт

После приготовления можно выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.

Дедушка готовит котлеты только так. Ем их почти каждый день и не надоедает: простой и вкусный рецепт

Дедушка готовит котлеты только так. Ем их почти каждый день и не надоедает: простой и вкусный рецепт

Подавать котлеты рекомендуется с картофельным пюре.

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