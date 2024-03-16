Дедушка готовит котлеты только так. Ем их почти каждый день и не надоедает: простой и вкусный рецепт

Котлеты считаются весьма распространенным блюдом в Европе и Америке. В каждой стране под словом “котлета” представляют нечто свое традиционное. Например, для французов котлета — это ребрышки с косточкой, обжаренные на гриле. В Германии котлета считается стейком, которые тоже жарят на гриле. В Америке же под котлетами имеют в виду обжаренный на сковороде фарш.
Американские котлеты отличаются от русских, при этом более похожи, чем европейские. Вероятно, влияние культуры и кулинарии оказало на США большое влияние.
Расскажем, как приготовить домашние котлеты.
Ингредиенты для котлет:
- Фарш – 500 г;
- Яйцо – 3 шт.;
- Соль – ½ ч.л.;
- Перец черный – ¼ ч.л.;
- Лук – 1 шт.;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Сыр – 100 г;
- Сухари панировочные.
Приготовление котлет:
В фарш разбиваем яйцо, высыпаем соль и перец черный молотый. Нарезаем мелким кубиком лук и кладем в фарш.
Натираем на мелкой терке чеснок и выкладываем тоже в фарш. Натираем на крупной терке сыр. Делаем из фарша лепешки, куда выкладываем сыр и запечатываем его внутри.
Взбиваем остальные яйца в миске. Обваливаем котлеты в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.
В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты с обеих сторон по 4 минуты.
После приготовления можно выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.
Подавать котлеты рекомендуется с картофельным пюре.