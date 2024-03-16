Дедушка готовит котлеты только так. Ем их почти каждый день и не надоедает: простой и вкусный рецепт

Котлеты считаются весьма распространенным блюдом в Европе и Америке. В каждой стране под словом “котлета” представляют нечто свое традиционное. Например, для французов котлета — это ребрышки с косточкой, обжаренные на гриле. В Германии котлета считается стейком, которые тоже жарят на гриле. В Америке же под котлетами имеют в виду обжаренный на сковороде фарш.

Американские котлеты отличаются от русских, при этом более похожи, чем европейские. Вероятно, влияние культуры и кулинарии оказало на США большое влияние.

Расскажем, как приготовить домашние котлеты.

Ингредиенты для котлет:

Фарш – 500 г;

Яйцо – 3 шт.;

Соль – ½ ч.л.;

Перец черный – ¼ ч.л.;

Лук – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Сыр – 100 г;

Сухари панировочные.

Приготовление котлет:

В фарш разбиваем яйцо, высыпаем соль и перец черный молотый. Нарезаем мелким кубиком лук и кладем в фарш.

Натираем на мелкой терке чеснок и выкладываем тоже в фарш. Натираем на крупной терке сыр. Делаем из фарша лепешки, куда выкладываем сыр и запечатываем его внутри.

Взбиваем остальные яйца в миске. Обваливаем котлеты в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.

В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты с обеих сторон по 4 минуты.

После приготовления можно выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.

Подавать котлеты рекомендуется с картофельным пюре.