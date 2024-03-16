Гуляш из говядины с подливкой классический

Гуляш из говядины с подливкой на сковороде – классический вариант блюда для обеда или ужина. Говядина для гуляша тушится с водой, бульоном или соусом до мягкости, а потом готовится подливка. В ней могут присутствовать овощи, специи, сметана, томатный соус и другие компоненты. Подается гуляш с картофельным пюре, макаронами или любыми отварными крупами.

Классический рецепт гуляша на сковороде с подливой из муки

Мука в рецепте гуляша служит своего рода загустителем для подливы и придает приятную вязкость блюду. Ее количество можно варьировать, в зависимости от того, насколько густую подливу вы хотите получить.

Ингредиенты –+4 порц.

Говядина 500 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 1 шт.

Мука 1.5 ст.л.

Масло растительное для жарки

Томатная паста 4 ст.л.

Чеснок 1 зубчик

Специи для мяса по вкусу

Соль по вкусу

Сахар-песок ½ ч.л.

Куркума 1 ст.л.

Перец красный молотый по вкусу

Зелень для подачи

На порцию Калории: 109 ккал Белки: 9.5 г Жиры: 6.2 г Углеводы: 3.9 г Шаги 60 мин.

Как приготовить гуляш из говядины с подливкой на сковороде по классическому рецепту? Говяжью вырезку (предпочтительно шейную часть или лопатку) избавить от пленок и нарезать кубиками со сторонами примерно 3 см. Обратите внимание, что мясо должно быть полностью разморожено. Луковицу средней величины нарезать кубиками. Можно взять больше или меньше лука, чем указано в рецепте – по вашему желанию. Морковку натереть на терке, можно для корейской моркови. Ее объем тоже позволяется варьировать. Чеснок выдавить с помощью чесночницы. Масло налить в глубокую сковороду и нагреть. Мясные кусочки выложить в масло и на большом огне без крышки обжарить. При такой технологии готовки говядина покроется корочкой, а нужный нам сок останется внутри кусочков мяса. Когда говяжьи кубики заметно подрумянятся, а жидкость со сковороды исчезнет, добавить нарезанный лук. Огонь убавить до среднего значения. После нескольких минут обжарки мяса с луком, добавить в сковороду примерно треть стакана воды. Вслед за луком отправить в сковороду морковь и всыпать половину ложки сахара, все перемешать. Сахар – не обязательный ингредиент, но он позволяет моркови остаться упругой, не разваливаться. Томатную пасту выложить в сковородку, а за ней – и чеснок со специями. Приправы можно выбирать любые, которые, на ваш взгляд, хорошо сочетаются с мясом. Муку рассыпать по поверхности мяса с овощами, перемешать и пару минут обжарить всё вместе. От того, сколько муки вы используете, будет зависеть густота и объем подливки. Содержимое сковороды залить 3-я стаканами горячей кипяченой воды, накрыть крышкой и тушить до готовности на огне мощностью ниже среднего. Хорошо бы дать мясу потушиться около часа, а можно и больше. Только все время нужно проверять уровень жидкости в сковороде и помешивать гуляш. За полчаса до готовности посолить блюдо, поперчить, добавить куркуму. Подавать ароматный гуляш из говядины с подливкой на сковороде лучше в комплексе с картофельным пюре и овощами.

Приятного аппетита!

Правильный гуляш из говядины с томатной подливкой

В этом рецепте томатная подливка готовится из свежих помидор в сочетании с томатной пастой. Блюдо имеет яркий насыщенный вкус, мясо хорошо размягчается под воздействием кислого сока помидор.

Ингредиенты:

Говядина – 500 г.

Мука – 2 ст. л.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Томатная паста (или соус) – 3 ст. л.

Перец, лавровый лист, соль и зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Говядину нарезать брусками, проследить, чтобы на мясе не осталось пленок. Каждый брусок слегка обвалять в муке и обжарить на растительном масле в течение 7-10 минут. Важно, чтобы мясо было обсохшим после промывания и не «прихватило» слишком много муки. В процессе жарки нужно смотреть, чтобы мука не подгорала.

2. Нарезанный кольцами лук и натертую морковку высыпать в сковороду, смешать при помощи лопатки с мясом и обжарить всё вместе еще 5-7 минут.

3. В помидорах вырезать плодоножку и разделить их на 4 части. Положить в сковороду. А вместе с ними влить томатный соус или пасту.

4. Влить к мясу с овощами около стакана воды, лучше горячей, закрыть крышку и оставить для тушения на час. Огонь на плите убавить.

5. За 20 минут до готовности отправить в сковороду лавровые листики, приправы, соль. Если вода полностью испарилась, подлить еще и оставить гуляш на плите до готовности.

6. Перед подачей посыпать блюдо нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Мягкий гуляш с подливкой из сметаны

Сметана в этом рецепте служит катализатором размягчения мясных волокон и одновременно является частью подливы. Можно брать сметану любой жирности, главное, чтобы она была свежей. В рецепте используется пиво, но его по желанию можно заменить простой водой.

Ингредиенты:

Говядина – 700 г.

Лук и морковь – по 2 шт.

Чеснок – 0,5 головки.

Перец сладкий и жгучий – по 0,5 шт.

Сметана – 8 ст. л.

Пиво – 200 мл.

Приправы для мяса и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В глубокой сковороде обжарить нарезанную кусочками говядину. Огонь на плите должен быть сильным. Крышку закрывать при обжарке не следует. Мясные кусочки должны обжариваться около 10 минут, пока на них не появится «румянец».

2. Лук и морковку нарезать соломкой. Морковь можно измельчить и при помощи терки. Прожарить овощи с мясом минут 5, перемешав все ингредиенты вместе.

3. Влить в сковороду пиво. Лучше брать светлый легкий пенный напиток, без посторонних привкусов. На этом этапе есть варианты: можно разбавить пиво водой, а можно влить только воду. Накрыть гуляш крышкой и готовить на маленькой мощности конфорки минут 40.

4. Выложить к содержимому сковороды сметану, положить нарезанные кусочками сладкий и острый перцы. Перемешанную массу тушить 10 минут.

5. Добавить в гуляш чеснок, посолить, приправить и можно выключать. Дать блюду настояться под крышкой 7-10 минут и подавать к столу.

Приятного аппетита!

Вкусный рецепт гуляша из говядины в кастрюле

В этом рецепте используется много лука, а сам гуляш получается более жидким, чем в сковороде. Для готовки нужно взять толстостенную кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Лук – 0,8 кг.

Мука – 2 ст. л.

Вода – 1 л.

Томатная паста – 2 ст. л.

Паприка – 3 ч. л.

Чеснок – 0,5 головки.

Яблочный уксус – 1,5 ст. л.

Сахар – 0,4 ч. л.

Соль, перец, майоран, тмин – по вкусу.

Цедра половины лимона.

Процесс приготовления:

1. Нарезать мясо средней величины кубиками, обжарить его на сковороде с растительным маслом.

2. Измельчить полукольцами или кубиками лук, тоже вместе с мясом пожарить до золотистости.

3. Взять большую кастрюлю, поместить туда томатную пасту, паприку, сахар, приправы, соль, цедру лимона, все перемешать и потушить 10 минут на маленьком огне.

4. Влить воду, уксус и довести все до кипения.

5. В жидкую смесь в кастрюле выложить обжаренные мясо и лук, закрыть емкость крышкой и на медленном огне готовить около 1,5 часа. За этот промежуток времени гуляш нужно помешать несколько раз лопаткой.

6. В почти готовое блюдо всыпать измельченный чеснок, потом пару ложек муки и все быстро перемешать. Подержать мясо на огне еще 5 минут и выключить плиту.

7. Подавать гуляш из кастрюли лучше в глубоких тарелках. Он хорошо сочетается с тостами, булочками или целым вареным картофелем.

Приятного аппетита!

Простой рецепт приготовления гуляша в мультиварке

Для приготовления гуляша в мультиварке используются режимы «Тушение» и «Выпечка» («Жарка»). На приготовление блюда уйдет около двух часов, а получится оно нежным, мягким и сочным.

Ингредиенты:

Говядина (шейная или лопаточная часть) – 0,5 кг.

Лук и морковь – по 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Паприка – 0,5 ч. л.

Соль, перец, зелень по вкусу.

Масло растительное для жарки.

Вода для тушения.

Лавр и чеснок по желанию.

Процесс приготовления:

1. Говядину подготовить к термической обработке: вырезать пленки и жилки, помыть, просушить, нарезать брусками. При желании, или в том случае, если подозреваете, что мясо жесткое, можно отбить его кулинарным молоточком.

2. Лук и морковку измельчить.

3. Включить функцию «Жарка» на вашем кухонном агрегате и влить в чашу ложку растительного масла. Прогреть его хорошенько.

4. Говядину выкладывать в горячее масло, перемешивая и давая испариться влаге. Дождаться, пока кусочки мяса начнут приобретать «золотистость».

5. После, вместе с мясом и в том же режиме, готовим морковь и лук, тоже помешивая. На весь процесс жарки мяса и овощей уйдет примерно 20 минут.

6. Томатную пасту, муку, паприку и другие приправы, а также соль отправить к мясу и перемешать всё.

7. Подготовить заранее кипяток, отмерить его где-то 1,5 стакана и влить в чашу. Когда вся масса закипит, закрыть крышкой и изменить функцию на «Тушение». В таком режиме готовить гуляш около 2 часов. Незадолго до готовности можно добавить лавровый лист и чеснок.

Приятного аппетита!

Вкусный гуляш из говядины с помидорами с подливкой

Выбрав этот рецепт, вы получите нежнейшее мясное блюдо, только нужно запастись терпением: тушить мясо придется около 3 часов. Помидоры помогают сделать мясо мягким, а подлива для гуляша готовится на основе молока.

Ингредиенты:

Говядина – около 0,5 кг.

Помидоры – 5 шт.

Молоко – 0,5 ст.

Мука – около 100 г.

Масло сливочное – 30 г.

Специи, соль по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Мясо говядины разрезать на пластины толщиной примерно 1,5 см, а потом на полоски.

2. Разогреть в глубокой сковороде масло, пожарить в нем полоски говядины до легкого зарумянивания.

3. Влить в сковороду воду, лучше горячую кипяченую, так, чтобы закрывала мясной слой. Под крышкой на медленном огне тушить мясо, пока подготавливаются другие ингредиенты. Лучше всего мясо потушить «в одиночестве» около 1,5 часов.

4. Помидоры, нарезанные крупными полукругами, выложить к говядине. Всыпать соль и приправы. Хорошо подойдет тмин, базилик, майоран. Закрыть сковороду и оставить ее на огне еще часа на полтора.

5. Подливу подготовить в отдельной посудине. Для этого разогреть немного масла, поджарить в нем муку, влить молоко, можно разбавленное с водой.

6. После образования однородной массы, без комочков, вылить соус к мясу, все перемешать и, доведя до кипения, поварить на медленном огне, чтобы соус загустел. Нежнейший гуляш подать с любым гарниром и зеленым салатом.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт гуляша из говядины с грибами

В этом рецепте рекомендуется использовать молодую говядину и свежие шампиньоны. Но можно взять и другие грибы по вашему вкусу. Дополняет союзу грибов и мяса островатый сливочный соус.

Ингредиенты:

Молодая говядина – 300 г.

Свежие шампиньоны – 200 г.

Лук и морковь – по 2 шт.

Перец острый и сладкий – по 1 стручку.

Сметана – 200 г.

Масло растительное – 70 г.

Перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Говядину в форме кубиков поместить в сковороду с раскаленным растительным маслом. Обжарить до румяности в течение 10 минут.

2. Морковь нашинковать тонкими длинноватыми полосками, а лук нарезать полукольцами. Овощи смешать с поджаренной говядиной и тоже подрумянить. Нельзя допускать превращения их в подгоревшие корочки, лучше пусть остаются полусырыми.

3. В мясо с морковкой и луком влить немного воды и тушить под крышкой минут 40.

4. Шампиньоны помыть, нарезать пластинками и забросить их в сковороду. Если же вы берете, например, боровики, маслята или другие грибы, их лучше предварительно отварить в течение 20 минут, а потом готовить вместе с мясом.

5. Нарезать небольшими кубиками очищенный сладкий и острый перцы и тушить их вместе с говядиной и грибами минут 20. Потом всыпать черный молотый перец, также можно и другие приправы к мясу, посолить, перемешать. Можно использовать бульонный кубик с грибным вкусом, сухой или свежий укроп и петрушку.

6. Влить сметану, размешать гуляш и подержать на небольшом огне под крышкой 5-7 минут. Тушеные овощи, грибы и сметана по вкусу напомнят жульен. Если хотите, чтобы подливы получилось больше. Смело увеличивайте объем сметаны, можно также немного разбавить ее водой. Готовое блюдо можно посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Классический гуляш из говядины с черносливом

Чернослив придает мясу кисло-сладкую нотку и делает блюдо пикантным. Допускается брать сушеный чернослив, тогда его нужно предварительно замочить. Хорошо готовить блюдо в толстостенной жаровне с плотно закрывающейся крышкой, тогда оно утушится, как в печке.

Ингредиенты:

Говядина (лопаточная или шейная части) – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 1 средняя головка.

Морковь – 1 шт.

Чернослив – 150-200 г.

Мука – 2 ст. л.

Томатная паста или соус – 2 ст. л.

Сметана – 2 ст. л.

Базилик, куркума, майоран – по вкусу.

Соль, подсолнечное масло.

Процесс приготовления:

1. Говядину нарезать кубиками или полосками, стараясь удалять светлые жилки и пленки. После обжаривания на большом огне переложить мясо в жаровню или казан, залить водой, чтобы покрывала мясной слой полностью и тушить 40-50 минут.

2. Чернослив сушеный замочить в горячей воде на 15 минут. Если плоды свежие, то извлечь из них косточки и отставить в сторону.

3. Лук и морковь нарезать так, как любите в блюдах с мясом. Если оставите крупные кусочки, гуляш будет смотреться богаче, и компоненты сохранят свою форму. Мелко нарезанные овощи развалятся, зато придадут густоту блюду. Опустить лук и морковь в емкость с мясом. Проконтролировать наличие жидкости – ее не должно быть много, но и в сухой жаровне тушить продукты нельзя.

4. Потушив мясо с овощами в целом около часа, добавить к нему чернослив.

5. Следующим этапом отправить в жаровню томатную пасту, муку и сметану. Перемешанные компоненты тушить 15 минут.

6. Раздавленный чеснок, специи и соль поместить в блюдо последними. Хорошо все перемешать и подержать под крышкой минут 10. Ароматный гуляш с черносливом можно есть просто с хлебом или любым гарниром на ваш вкус.

Приятного аппетита!

Венгерский гуляш из говядины с подливкой

Этот гуляш можно принимать за сытное второе или первое блюдо – в зависимости от технологии приготовления. В отличие от других рецептов говяжьего гуляша, в венгерском используется картофель, поэтому такое блюдо запросто может заменить комплексный обед.

Ингредиенты:

Говядина – 500-600 г.

Картофель – 700-800 г.

Лук – 300 г.

Помидоры – около 500 г.

Перец болгарский и острый – по 100 г.

Паприка – 30 г.

Чеснок – 50 г.

Томатная паста – 50 г.

Соль, перец, лавровый лист по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Для приготовления венгерского гуляша подойдет казан или кастрюля с толстыми стенками. Но прежде чем в нее отправить мясо, его нужно слегка обжарить в сковороде — только до образования коричневатой поверхности. Говядина должна быть нарезана кубиками. Когда кубики зарумянятся, выстлать ими дно кастрюли.

2. Обжаренный до полуготовности лук будет вторым слоем в кастрюле – следующим за мясом. Лука можно брать и больше – он один из главных «героев» венгерского гуляша.

3. Следом за луком всыпать в емкость паприку и все перемешать.

4. Влить горячей воды в мясо с луком в таком объеме, чтобы оно тушилось, а не варилось. Закрыть крышку и держать на огне около часа. В конце тушения мяса, добавить в него томатную пасту.

5. Заранее, пока готовится говядина, обработать картофель: очистить его и нарезать кубиками примерно той же величины, что и мясо. Всыпать в общую массу кубики картофеля.

6. Перцы – острый и болгарский – нарезать колечками и вслед за картофелем выложить в кастрюлю.

7. Мелкими кубиками нарезанные помидоры – следующий «гость» многокомпонентного блюда.

8. Все продукты в кастрюле перемешать, посолить, приправить и готовить, пока не станет достаточно мягкой картошка. Вопрос – добавлять ли воду в массу – решайте сами. Если хотите получить более жидкое блюдо, добавьте воды. Без нее гуляш будет более густым.

9. Незадолго до готовности добавить в гуляш раздавленный чеснок. Подача блюда зависит только от вашей фантазии. Незаменимыми помощниками в этом процессе станут зелень, свежие овощи и хрустящий хлеб.

Приятного аппетита!

Рецепт приготовления мягкого гуляша в духовке

Гуляш в духовке можно готовить в глубокой сковороде, специальной форме или глиняном горшочке. Мясо хорошо размягчается, и на его приготовление тратится меньше времени, чем при готовке на плите.

Ингредиенты:

Говядина – 500 г.

Мука – 2 ст. л.

Помидоры вяленые, маринованные или свежие – 250 г.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 300 г.

Горошек, замороженный или консервированный – 100 г.

Специи, соль, растительное масло.

Процесс приготовления:

1. Первым этапом будет обжаривание говядины на сковороде. Для этого ее нужно нарезать кубиками, смешать с мукой и подрумянить на подсолнечном масле. После переложить мясо в форму или горшочек.

2. Лук и морковь обжаривать не обязательно, их достаточно измельчить произвольным способом и выложить вторым слоем на мясо.

3. Помидоры соединить с мясом, луком и морковью. Залить содержимое формы горячей водой или бульоном так, чтобы слегка покрывала все слои. В этот же момент добавить томатную пасту и поставить заготовку на 1 час в духовку. Температурный режим – 170-180 градусов.

4. Картофель следует нарезать небольшими кубиками и выложить к доведенному до полуготовности мясу. Необязательно его перемешивать с другими компонентами, это можно сделать после.

5. Поверх картофеля насыпать специи, соль, влить несколько ложек растительного масла. Обязательно нужно проверить наличие жидкости в форме – она должна быть вровень верхнего слоя. Снова, закрытую крышкой форму, поставить в духовку. Время готовки с картофелем – около 30-40 минут, температура в шкафу – 170-180 градусов.

6. Зеленый горошек всыпать к остальным продуктам за 10 минут до полной готовности. Гуляш перед подачей на стол можно посыпать зеленью. Если вы готовили блюдо в горшочке, то его можно и ставить на стол, а если в форме или сковороде – разложите по тарелкам.

Приятного аппетита!