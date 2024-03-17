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Зразы с грибами из фарша: как приготовить вкусное блюдо на ужин

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Зразы с грибами из фарша: как приготовить вкусное блюдо на ужин

Такие зразы называют «а-ля Нельсон». Но история умалчивает, почему их назвали в честь британского адмирала.

Зразы из фарша с грибами а-ля Нельсон готовят уже более 150 лет. Один из первых рецептов зраз а-ля Нельсон принадлежит виленчанке Винценте Завадской, которая опубликовала его в 1858 году. И это весьма популярное блюдо в Польше и странах Балтии. Они готовятся с вкусным соусом и они отлично подходят к ужину. Рецептом поделились на сайте 700 vilnius.

Зразы а-ля Нельсон

Ингредиенты:

Для зраз:

  • 1 кг фарша (700 г говядины + 300 г свинины);
  • 2 яйца;
  • 4-7 сушеных грибов;
  • 1 луковица;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 120 г сала или ветчины куском;
  • 1 ст. л. панировочных сухарей;
  • 1-2 ст. л. грибного отвара;
  • мука для панировки.

Для подливы:

  • 20 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. муки;
  • 2-2,5 стакана грибного бульона;
  • 2-3 ст. л. сметаны;
  • соль, сахар, уксус.

Приготовить фарш, как на котлеты добавьте яйца. Возьмите сушеные грибы, залейте водой и отварите, пока бульон не станет темным. Нарежьте лук и поджарьте на сковороде. Грибы мелко нарежьте и положите в сковороду.

Отварите сало, или ветчину в небольшом количестве воды до мягкости и мелко нарежьте и добавьте к грибам. Обжаривайте смесь еще около минуты.

Добавьте сухари. Все пропарьте, добавив 1-2 ст. л. грибного отвара. Перемешайте и остудите.

Сформируйте зразы, обваляйте в муке и жарьте на горячей сковороде с двух сторон в сливочном масле до готовности.

Приготовить подливку. В сливочном масле обжарьте муку и добавьте грибной бульон, сметану, немного соли и уксуса по вкусу, можно добавить сахар. Прогрейте.

Залейте зразы подливкой и поставьте в духовку. Готовьте при 180°С около 10 минут.

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